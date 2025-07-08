«Женаты на сцене»: что на самом деле связывает Киркорова и Бузову

«Они попросту не способны дать друг другу ту поддержку и понимание, в котором нуждаются сами. Им нужны «земные» спутники жизни, которые ждут дома с горячим ужином и теплым пледом, а не полное отражение себя, как это существует на сегодняшний день. Я не могу представить ни Филиппа, ни Ольгу в роли обычных людей, которые бросили карьеру ради семьи»,