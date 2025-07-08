«Женаты на сцене»: что на самом деле связывает Киркорова и Бузову
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Филипп Киркоров и Ольга Бузова на недавнем концерте Димы Билана в Москве устроили пикантное зрелище для публики. Они флиртовали, а в какой-то момент даже поцеловались. Сваха Анна Осипова в беседе с сайтом «Страсти» предположила, что на самом деле связывает артистов – чувства или пиар?
«Филипп Киркоров и Ольга Бузова неоднократно провоцировали публику своим неоднозначным поведением по отношению друг к другу, и каждый раз людям хочется соединить их в пару. Мне кажется, что эти двое очень похожи друг на друга: амбициозные, упрямые, целеустремленные и очень, очень трудолюбивые»,
Анна Осипова
Сваха
Сваха считает, что даже если звезды будут вместе, то им очень трудно будет ужиться в одном пространстве, так как каждому из них нужен партнер, который сможет полностью интегрироваться в круговорот их жизни, а не наоборот.
«Они попросту не способны дать друг другу ту поддержку и понимание, в котором нуждаются сами. Им нужны «земные» спутники жизни, которые ждут дома с горячим ужином и теплым пледом, а не полное отражение себя, как это существует на сегодняшний день. Я не могу представить ни Филиппа, ни Ольгу в роли обычных людей, которые бросили карьеру ради семьи»,
Анна Осипова
Сваха
Анна подчеркнула, что не стоит каждый раз «женить» их, так как эти двое пока женаты только на сцене и уже являются народным достоянием.
«Но ключевое слово «пока», ведь кто знает, что будет завтра»,
Анна Осипова
Сваха