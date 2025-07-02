«Правильные опасения»: состоится ли свадьба SHAMAN и Мизулиной
© Komsomolskaya Pravda/East News
Роман Ярослава Дронова, выступающего под псевдонимом SHAMAN, с главой «Лиги безопасного интернета» Екатериной Мизулиной стал неожиданностью для публики. Звезды признавались, что понимают друг друга и действительно влюблены. Журналисты прямо задавали вопросы о свадьбе, но артист говорил, что сейчас слишком рано это обсуждать. Сваха Анна Осипова в беседе с сайтом «Страсти» предположила, какое будущее ждет влюбленных, свяжут ли они жизнь узами брака?
Сваха отметила, что Ярослав Дронов и Екатерина Мизулина – пара неоднозначная и вызывает у публики противоречивые эмоции. С одной стороны, всем очевидно, что они вместе. С другой - они настолько разные, что глядя на них не покидает ощущение, что этот союз «не настоящий».
SHAMAN – мужчина с прошлым и, несмотря на свой молодой возраст, уже дважды побывал в официальных браках и имеет вполне себе взрослую дочь. Несмотря на то, что «Бог любит троицу», он явно не спешит вновь обрести статус женатого мужчины.
«На мой взгляд, это правильные опасения и торопиться в таком важном вопросе точно не стоит. Ярослав – человек опытный и точно отдает себе отчет в том, что официальный брак – это серьезный шаг, а семья – это большая ответственность»,
Анна Осипова
Сваха
Анна считает, что усугубляется принятие такого важного решения еще и тем, что и Ярослав, и Екатерина, персоны медийные, чей каждый шаг рассматривается под лупой, а жизнь происходит на глазах миллионов людей, оставляя им все меньше пространства для уединения, а какие они вдвоем, за закрытыми дверями – не знает никто.
«Люди с энтузиазмом готовы обсуждать, когда же будет свадьба, и с таким же энтузиазмом будут обсуждать разлад в их паре, если таковой, вдруг, случится. Так зачем подогревать и без того излишний интерес к себе, от которого и так уже никуда не спрятаться, не скрыться?»
Анна Осипова
Сваха
Сваха напомнила, что в отличие от Ярослава, Екатерина не имела опыта семейной жизни, вполне очевидно, что как девочке, ей хочется красивого предложения, белого платья и «чтобы один раз и на всю жизнь»! Но быть женой любимца миллионов, это гораздо сложнее, чем любая, даже самая высокая и ответственная должность.
«Всему нужно время. Отбушуют гормоны, развеется розовая пелена и к поздней осени придет понимание, суждено ли этому союзу из романтичного превратиться в официальный или нет. Подождем!»
Анна Осипова
Сваха