«Правильные опасения»: состоится ли свадьба SHAMAN и Мизулиной

Роман Ярослава Дронова, выступающего под псевдонимом SHAMAN, с главой «Лиги безопасного интернета» Екатериной Мизулиной стал неожиданностью для публики. Звезды признавались, что понимают друг друга и действительно влюблены. Журналисты прямо задавали вопросы о свадьбе, но артист говорил, что сейчас слишком рано это обсуждать. Сваха Анна Осипова в беседе с сайтом «Страсти» предположила, какое будущее ждет влюбленных, свяжут ли они жизнь узами брака?

Сваха отметила, что Ярослав Дронов и Екатерина Мизулина – пара неоднозначная и вызывает у публики противоречивые эмоции. С одной стороны, всем очевидно, что они вместе. С другой - они настолько разные, что глядя на них не покидает ощущение, что этот союз «не настоящий».

SHAMAN – мужчина с прошлым и, несмотря на свой молодой возраст, уже дважды побывал в официальных браках и имеет вполне себе взрослую дочь. Несмотря на то, что «Бог любит троицу», он явно не спешит вновь обрести статус женатого мужчины.