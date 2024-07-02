«Жаль его, он продажный»: раскрыты заработки Александра Гудкова до скандала в РФ

В 2022 году Александр Гудков выложил ролик-пародию на песню SHAMANa «Я русский». Публикацию осудили многие звезды, активисты и пользователи Сети. Столкнувшись с критикой, юморист лишился рекламных контрактов и проектов. В беседе с изданием «Страсти» продюсер Сергей Дворцов заявил, что до скандала Гудков зарабатывал 1,5 млн рублей за выступление.

«В том ролике он начал вытворять русофобские штучки, это и стало причиной для его исчезновения. Я уверен, что его возвращение на ТВ не состоится, потому что такие поступки не прощаются. Он не признан иноагентом, поэтому может исправить ситуацию путем публичного извинения и поездкой на СВО. Он носит несколько масок, и одна из них уже слетела. Гудков готов за деньги Родину продать, к большому сожалению. Мне искренне его жаль, он продажный», — высказался продюсер.

Дворцов добавил, что до скандала Гудков был востребован только у молодежи.

«До скандала он мог получать полтора миллиона за концерт. Он был востребован только среди молодежи. Его аудитория — люди 16−30 лет», — резюмировал Сергей.

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