«Родят четвертого ребенка»: у мужа Алсу есть шанс вернуть певицу
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Сваха Анна Осипова рассказала в эксклюзивном комментарии сайту «Страсти» о том, есть ли шанс у бизнесмена Яна Абрамова помириться с певицей Алсу. Напомним, что она подала на развод спустя 18 лет брака.
Общественность с интересом наблюдает за действиями пары, которая считалась одной из самых крепких в шоу-бизнесе. Неожиданным стало заявление о том, что супруги разводятся. Адвокат мужчины ранее говорил, что суд отложил заседание на 2 месяца для примирения сторон. Этого желает муж певицы. Есть ли у него шанс?
«Как сваха с многолетним профессиональным стажем и женщина с большим жизненным опытом могу точно сказать, что есть все шансы вернуть Алсу в тихую семейную гавань. Во-первых, Алсу выросла на фундаментальных ценностях, где брак – это навсегда, муж – глава семьи, а дети должны расти в полноценной семье, в которой есть и папа, и мама. В ее системе ценностей мужчина — Бог, которому позволено практически всё».
Анна Осипова
Сваха
Сваха напомнила о семье исполнительницы, у которой тоже были трудности, но мама «закрывала на это глаза».
«Свое особое влияние может оказать семья Алсу: папа, который совсем не святой и доставлял маме певицы множество душевных переживаний, мама, которая папе прощала всё, раз они до сих пор вместе, поэтому в их мире такая ситуация вполне допустима. И я больше, чем уверена, что такой развязки, как раз, все и ждут. Алсу производит стойкое впечатление хорошей жены, хорошей матери и хорошей дочери. Со всех сторон она «хорошая девочка» и вряд ли будет отстаивать свою позицию в данном вопросе».
Анна Осипова
Сваха
Анна Осипова подчеркнула, что у Яна Абрамова есть все шансы добиться благосклонности Алсу и быть прощеным. Но для этого нельзя медлить.
«Нужно просто приложить немного усилий, покаяться, одарить чем-то романтичным и снова жить, как прежде. Я даже не исключаю, что на волне «happy end» они родят и четвертого ребенка. Будет ли счастлива Алсу? Не знаю. Но для каждого счастье разное: для кого-то честная взаимная любовь, а для кого-то стабильность и благочестивая картинка для окружающих. Выбор за Алсу».
Анна Осипова
Сваха