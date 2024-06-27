«Родят четвертого ребенка»: у мужа Алсу есть шанс вернуть певицу

Сваха Анна Осипова рассказала в эксклюзивном комментарии сайту «Страсти» о том, есть ли шанс у бизнесмена Яна Абрамова помириться с певицей Алсу. Напомним, что она подала на развод спустя 18 лет брака.

Общественность с интересом наблюдает за действиями пары, которая считалась одной из самых крепких в шоу-бизнесе. Неожиданным стало заявление о том, что супруги разводятся. Адвокат мужчины ранее говорил, что суд отложил заседание на 2 месяца для примирения сторон. Этого желает муж певицы. Есть ли у него шанс?