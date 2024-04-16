«Завоевать расположение такого мужчины сложно»: какая женщина подходит Диме Билану

«Дима - человек доверчивый и щедрый, чем, я уверена, неоднократно пользовались самые разные люди в его окружении и не только женщины. Впоследствии это подорвало его доверие к противоположному полу и укрепило веру в то, что подавляющее большинство потенциальных невест рассматривает его, лишь через разноцветное стекло бешеной популярности, не утруждая себя заглянуть в его богатый внутренний мир и по достоинству оценить широту его души. Рядом с Димой я вижу «Бро» в женском обличии, этакая красивая, мудрая и очень эмпатичная леди с чистыми помыслами и доброй душой, которая поймет его натуру и примет дело всей его жизни с настоящим служением в самом прекрасном смысле этого слова».