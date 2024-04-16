«Завоевать расположение такого мужчины сложно»: какая женщина подходит Диме Билану
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Диму Билана называют самым голосистым певцом в российском шоу-бизнесе. Он богатый, успешный, обаятельный и до сих пор не женат. Сваха Анна Осипова в эксклюзивном комментарии сайту «Страсти» рассказала, какая женщина подойдет артисту.
«Дима - человек доверчивый и щедрый, чем, я уверена, неоднократно пользовались самые разные люди в его окружении и не только женщины. Впоследствии это подорвало его доверие к противоположному полу и укрепило веру в то, что подавляющее большинство потенциальных невест рассматривает его, лишь через разноцветное стекло бешеной популярности, не утруждая себя заглянуть в его богатый внутренний мир и по достоинству оценить широту его души. Рядом с Димой я вижу «Бро» в женском обличии, этакая красивая, мудрая и очень эмпатичная леди с чистыми помыслами и доброй душой, которая поймет его натуру и примет дело всей его жизни с настоящим служением в самом прекрасном смысле этого слова».
Анна Осипова
Сваха
Творческие люди – народ ранимый и рефлексирующий. Как бы брутально они не выглядели на сцене, в душе они очень боятся показаться слабыми и беззащитными перед теми, кто считает их кумирами. И самое главное, они очень опасаются того, что люди идентифицируют их через призму созданного экранного образа, который далеко не всегда соответствует их внутреннему состоянию, а порой, рассматривают их лишь как объект для прохода в мир праздника и больших денег.
«Завоевать расположение такого мужчины сложно, но можно, если на первом месте в вашей иерархии ценностей стоит любовь!»
Анна Осипова
Сваха
Мы составили рейтинг самых завидных холостяков России 2024, куда попал и Дима Билан. Посмотреть его можно по ссылке.