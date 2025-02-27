«Заметно, что проводились вмешательства»: почему Алсу так похорошела после развода
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После развода певица Алсу возобновила активную концертную деятельность и, по мнению поклонников, получила вторую молодость. Она стала чаще выходить в свет и восхищать окружающих своей красотой. Пластический хирург и врач дерматолог-косметолог Мадина Байрамукова оценила внешность артистки и предположила в беседе с сайтом «Страсти», что она делает с лицом? Почему так молодо выглядит?
«Начнем с того, что у Алсу – очень-очень хорошая генетика. Она изначально была очень красивой девушкой, которая с годами стала красивой женщиной. Конечно, видно, что эту природную красоту Алсу тщательно поддерживает. По ее лицу заметно, что проводились вмешательства, но в очень минимальном объеме. Я думаю, что она где-то восполняла утраченные объемы лица - может быть, немножечко заполняла скуловую зону, носогубные морщины»,
Мадина Байрамукова
Пластический хирург, врач дерматолог-косметолог
Эксперт не исключила, что была сделана контурная пластика в очень-очень малых объемах – аккуратно в несколько этапов. Она предположила, но, скорее всего, к этому возрасту ее губы утратили свой прежний юношеский объем, поэтому, возможно, там тоже было какое-то вмешательство.
«И, конечно же, налицо – уход: постоянный, регулярный, очень много и очень дорого. Это, я уверена, – лучшие аппаратные методики у лучших специалистов. Чувствуется, что ухаживать за собой Алсу начала много-много лет назад, когда еще и близко не было никаких возрастных изменений, и делает это по сей день с завидной регулярностью и постоянством. Делала ли она пластику? Если честно, я не вижу следов какой-либо пластики у нее на лице. Вообще, секрет такого хорошего лица без брылей и провисаний (да еще такого хорошего качества тела) заключается в том, что в течение всей ее жизни не было никаких-то резких скачков веса. То есть она даже в период беременности умудрялась сохранить плюс-минус свой вес, прибавка была незначительной. И это, конечно же, как раз тот фактор, который позволяет нашей коже с возрастом по-прежнему оставаться в тонусе»,
Мадина Байрамукова
Пластический хирург, врач дерматолог-косметолог
Эксперт также отметила качественное питание, качественную косметику, пристальное внимание к здоровью и распорядку дня. Она подчеркнула, что все это отражается на внешности.
«Если же говорить об изменениях в целом в образе Алсу после развода, то есть ощущение, что она лучше стала выглядеть за счет того, что она, вероятно, сделала запрос на более яркую внешность – прическу, макияж. Ну и к тому же теперь она подбирает более смелые образы, подходящие уже не глубоко замужней женщине, а свободной девушке. Все это - без переборов, используя услуги хороших стилистов и визажистов»,
Мадина Байрамукова
Пластический хирург, врач дерматолог-косметолог
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