«Заметно, что проводились вмешательства»: почему Алсу так похорошела после развода

«И, конечно же, налицо – уход: постоянный, регулярный, очень много и очень дорого. Это, я уверена, – лучшие аппаратные методики у лучших специалистов. Чувствуется, что ухаживать за собой Алсу начала много-много лет назад, когда еще и близко не было никаких возрастных изменений, и делает это по сей день с завидной регулярностью и постоянством. Делала ли она пластику? Если честно, я не вижу следов какой-либо пластики у нее на лице. Вообще, секрет такого хорошего лица без брылей и провисаний (да еще такого хорошего качества тела) заключается в том, что в течение всей ее жизни не было никаких-то резких скачков веса. То есть она даже в период беременности умудрялась сохранить плюс-минус свой вес, прибавка была незначительной. И это, конечно же, как раз тот фактор, который позволяет нашей коже с возрастом по-прежнему оставаться в тонусе»,