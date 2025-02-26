«Резко стала выглядеть плохо»: что случилось с женой Джигурды Анисиной
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Фигуристка Марина Анисина долгое время жила за границей, но вернулась в Россию и стала выходить в свет со своим мужем Никитой Джигурдой. Публика удивилась и отметила, что супруги стали выглядеть старше своих лет. Пластический хирург, врач дерматолог-косметолог Мадина Байрамукова предположила в беседе с сайтом «Страсти», что меняла в себе звезда, хорошо ли она выглядит для своего возраста? Какие советы по уходу – домашнему и салонному – можно ей дать?
«Мне кажется, она как-то резко стала выглядеть плохо. Причем это случилось примерно пять-семь лет назад. Возможно, это последствия стресса из-за жизни, полной «американских горок» (с Джигурдой, как мне кажется, по-другому невозможно, потому что он очень своеобразный человек). Ну плюс, скорее всего, идет угасание функции яичников - в целом это характерно для женщин в возрасте от сорока до пятидесяти лет. Это такой критический в плане изменений во внешности период»,
Мадина Байрамукова
Пластический хирург, врач дерматолог-косметолог
Эксперт отметила, что от природы Марина Анисина – очень красивая женщина. Но она заметила, что в какой-то момент у спортсменки стало достаточно объемное лицо. Что с этим делать?
«Здесь есть несколько вариантов. Либо это чрезмерное увлечение филлерами, либо был какой-то достаточно агрессивный липофилинг. Возможно, была сделана подтяжка. Если имеет место быть последний вариант, то Марине можно посоветовать прибегнуть к процедурам, которые ускоряют процесс реабилитации. Это, например, микротоки. В любом случае, если была подтяжка, то после процесса реабилитации - через полгода или через год, мы, возможно, увидим совершенно иные результаты»,
Мадина Байрамукова
Пластический хирург, врач дерматолог-косметолог
Мадина также порекомендовала Марине сделать контурную пластику губ в деликатных объемах. С помощью нее можно будет вернуть губам «сочность и наполненность».
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