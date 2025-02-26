«Резко стала выглядеть плохо»: что случилось с женой Джигурды Анисиной

«Мне кажется, она как-то резко стала выглядеть плохо. Причем это случилось примерно пять-семь лет назад. Возможно, это последствия стресса из-за жизни, полной «американских горок» (с Джигурдой, как мне кажется, по-другому невозможно, потому что он очень своеобразный человек). Ну плюс, скорее всего, идет угасание функции яичников - в целом это характерно для женщин в возрасте от сорока до пятидесяти лет. Это такой критический в плане изменений во внешности период»,