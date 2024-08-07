Заметили ее «старость»: правда ли, что шея выдала возраст Виктории Бони
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Недавно светская львица и участница шоу «Выжить в Дубае», известная в России гражданка Монако Виктория Боня провела в соцсетях прямой эфир, пообщавшись со своими подписчиками. Правда, поклонники заметили, что, несмотря на дорогую пластическую операцию от американского доктора Као, выглядит она все-таки на свои 44 года. По их мнению, возраст предательски выдала «старая шея». На это блогер ответила, что даже такую шею некоторым людям придется заслужить. Ведь они могут быстрее умереть от желчных комментариев и злости. Насколько запущен случай Виктории Бони, прокомментировала сайту «Страсти» врач дерматовенеролог-косметолог Ксения Абрамова.
«Ее операция прошла успешно, а результат – великолепен. Да и шея, стоит отметить, находится в прекрасном состоянии. Как участники эфира вообще заметили ее «старость» – та еще загадка».
Ксения Абрамова
Врач дерматовенеролог-косметолог
Но всегда стоит помнить, что и после пластики кожа нуждается в уходе и заботе. Не лишними станут процедуры, направленные на уплотнение кожного лоскута, и препараты, способные удерживать тонкий подкожный жир, которого с возрастом становится все меньше и меньше. Это позволит улучшить качество кожных покровов, сделать их плотнее. В этом случае лучше выбрать высокотехнологичные аппаратные методики:
• Микроигольчатый RF-лифтинг, базирующийся на радиочастотном токе. Последний, воздействуя на подкожный жир, улучшает и его качество, и качество самой кожи. Его ответвлением является процедура с аппаратом «Морфеус 8», который как раз отлично справляется с дряблостью шеи.
• SMAS-лифтинг использует уже ультразвук. Но также подтягивает и уплотняет кожу, воздействуя и на жировые пакеты, и на мышцы.
• Термаж, он же радиочастотный лифтинг, действует на кожу методом прогрева. Так запускаются процессы синтеза коллагена. Кстати, результаты видны уже сразу после первой процедуры.
• Процедуры с применением фракционных лазеров также запускают процессы омоложения кожи. Их еще один плюс – уменьшение глубины, выравнивание рельефа рубцов и растяжек.
• Такие процедуры будут полезны не только тем, кто старается сохранить результаты пластической операции. Аппаратные методики помогут мужчинам и женщинам, которые следят за своей фигурой и питанием, активно занимаются спортом. С одной стороны, все мы понимаем, что движение – жизнь. Но при таком образе жизни, с другой стороны, истончается подкожный жир (как на лице, так и на теле). И главная задача – не дать ему совсем исчезнуть. Для это и предназначены все вышеперечисленные варианты уплотнения кожи.
«Но возраст могут выдать и другие «коварные» части тела. Первые в зоне риска – глаза, шея, живот, локти, внутренняя сторона бедер и кисти рук. Именно они стареют быстрее остальных участков. Но есть и хорошая новость: на сегодняшний момент разработаны множество протоколов для детального решения проблемы. Все во многом зависит от типа старения и физиологии мягких структур. Стратегию поддержания молодости и улучшения структуры кожи каждый пациент продумывает уже со своим врачом-косметологом, который четко определит, какие именно методы подходят для решения этой задачки «со звездочкой».
Ксения Абрамова
Врач дерматовенеролог-косметолог