Заметили ее «старость»: правда ли, что шея выдала возраст Виктории Бони

Но всегда стоит помнить, что и после пластики кожа нуждается в уходе и заботе. Не лишними станут процедуры, направленные на уплотнение кожного лоскута, и препараты, способные удерживать тонкий подкожный жир, которого с возрастом становится все меньше и меньше. Это позволит улучшить качество кожных покровов, сделать их плотнее. В этом случае лучше выбрать высокотехнологичные аппаратные методики:

• Микроигольчатый RF-лифтинг, базирующийся на радиочастотном токе. Последний, воздействуя на подкожный жир, улучшает и его качество, и качество самой кожи. Его ответвлением является процедура с аппаратом «Морфеус 8», который как раз отлично справляется с дряблостью шеи.

• SMAS-лифтинг использует уже ультразвук. Но также подтягивает и уплотняет кожу, воздействуя и на жировые пакеты, и на мышцы.

• Термаж, он же радиочастотный лифтинг, действует на кожу методом прогрева. Так запускаются процессы синтеза коллагена. Кстати, результаты видны уже сразу после первой процедуры.

• Процедуры с применением фракционных лазеров также запускают процессы омоложения кожи. Их еще один плюс – уменьшение глубины, выравнивание рельефа рубцов и растяжек.

• Такие процедуры будут полезны не только тем, кто старается сохранить результаты пластической операции. Аппаратные методики помогут мужчинам и женщинам, которые следят за своей фигурой и питанием, активно занимаются спортом. С одной стороны, все мы понимаем, что движение – жизнь. Но при таком образе жизни, с другой стороны, истончается подкожный жир (как на лице, так и на теле). И главная задача – не дать ему совсем исчезнуть. Для это и предназначены все вышеперечисленные варианты уплотнения кожи.