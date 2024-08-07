«С рисками для здоровья»: какие минусы имеет диета резко похудевшей Бабкиной

Инсулин - это гормон, который переносит глюкозу из еды в клетку для ее питания. В системе интервального голодания этот контроль осуществляется в течение времени без приемов пищи. Некоторые считают, что такая система питания очень проста и безопасна. Но это не так.

Эпизод первый. Еда в течение 8 разрешенных для еды часов. Кто-то думает, что в это время можно есть все, что угодно, без ограничений, без правил. Это очень распространенная ошибка.

В эти 8 часов наоборот невероятно важно сконцентрировать все свое внимание на создании разнообразных, полноценных и правильных приемов пищи, которые прежде всего полностью закроют потребности организма в белках, жирах, углеводах, а также подарят необходимые витамины и жизненно важные микроэлементы. Другими словами, нельзя 8 часов сидеть на кофе и перекусах тортиками.

Эпизод два. Голод в течение 16 часов.

Его эффективность напрямую зависит от первого эпизода. Если организм неадекватно питался, в период пищевой паузы ему будет очень сложно, в нем будет вырабатываться большее количество стрессовых гормонов, которые в новый эпизод для еды будут создавать условия для переедания.

Кроме того, если не предоставить организму строительного материала (полноценного белка) и источников полезной длинной энергии (правильное жиры и сложные углеводы) в должном объеме, организм будет тратить больше своих жизненных ресурсов на обеспечение привычной активности.

В итоге снижение веса будет, но не только за счет жировой ткани. Будут потрачены и белковые резервы. А это мышцы, ферменты, пептидные структуры. В такой ситуации повышаются риски развития возраст ассоциированных болезней, усиливаются процессы окисления. А самое главное, если при применении системы 8/16 не удается перестроить свои пищевые привычки, то вес не удастся сохранить.

Кроме того, такой метод снижения веса имеет ряд противопоказаний, поэтому очень важно перед началом его использования пройти минимальную диагностику организма, чтобы ни в коем случае не навредить ему.