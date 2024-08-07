«С рисками для здоровья»: какие минусы имеет диета резко похудевшей Бабкиной
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Врач-диетолог, эндокринолог, терапевт, нутрициолог, Wellness-Health-коуч, эксперт Anti-Age Наталья Лазуренко прокомментировала похудение певицы Надежды Бабкиной. Недавно поклонники всерьез испугались за артистку и призвали ее перестать скидывать вес. Эксперт в беседе с сайтом «Страсти» рассказала, что ее интересует не только резкие эстетические перемены и внезапное появление стройности, а здоровая ли природа этих изменений.
«Мне очень импонирует желание Надежды Бабкиной в зрелом возрасте выглядеть на столько шикарно, на сколько она себе это представляет и может позволить. А еще певица очень прогрессивная личность. Она очень внимательно следит за новинками и современными тенденциями в моде, в индустрии красоты, не обходит стороной и новинки в сфере диетологии».
Наталья Лазуренко
Врач-диетолог, эндокринолог, терапевт, нутрициолог, Wellness-Health-коуч, эксперт Anti-Age
Так некоторое время назад ее поклонники уже были удивлены преображениями в образе легендарной казачки. И тогда о своем снижении веса певица ничего не скрывала, она рассказывала, что снижала вес благодаря модной в то время системе питания 8/16. По-другому, эта система называется интервальное голодание. В течение 8 часов подряд можно принимать пищу, а вне этого интервала, в течение 16 часов ничего есть нельзя.
«Надо отметить, что в принципе делать пищевые паузы очень важно. Особенно между базовыми приемами пищи, благодаря этому, можно контролировать способность поджелудочной железы выделять нормальное количество инсулина и ее ферментативную активность, управлять обменом веществ».
Наталья Лазуренко
Врач-диетолог, эндокринолог, терапевт, нутрициолог, Wellness-Health-коуч, эксперт Anti-Age
Инсулин - это гормон, который переносит глюкозу из еды в клетку для ее питания. В системе интервального голодания этот контроль осуществляется в течение времени без приемов пищи. Некоторые считают, что такая система питания очень проста и безопасна. Но это не так.
Эпизод первый. Еда в течение 8 разрешенных для еды часов. Кто-то думает, что в это время можно есть все, что угодно, без ограничений, без правил. Это очень распространенная ошибка.
В эти 8 часов наоборот невероятно важно сконцентрировать все свое внимание на создании разнообразных, полноценных и правильных приемов пищи, которые прежде всего полностью закроют потребности организма в белках, жирах, углеводах, а также подарят необходимые витамины и жизненно важные микроэлементы. Другими словами, нельзя 8 часов сидеть на кофе и перекусах тортиками.
Эпизод два. Голод в течение 16 часов.
Его эффективность напрямую зависит от первого эпизода. Если организм неадекватно питался, в период пищевой паузы ему будет очень сложно, в нем будет вырабатываться большее количество стрессовых гормонов, которые в новый эпизод для еды будут создавать условия для переедания.
Кроме того, если не предоставить организму строительного материала (полноценного белка) и источников полезной длинной энергии (правильное жиры и сложные углеводы) в должном объеме, организм будет тратить больше своих жизненных ресурсов на обеспечение привычной активности.
В итоге снижение веса будет, но не только за счет жировой ткани. Будут потрачены и белковые резервы. А это мышцы, ферменты, пептидные структуры. В такой ситуации повышаются риски развития возраст ассоциированных болезней, усиливаются процессы окисления. А самое главное, если при применении системы 8/16 не удается перестроить свои пищевые привычки, то вес не удастся сохранить.
Кроме того, такой метод снижения веса имеет ряд противопоказаний, поэтому очень важно перед началом его использования пройти минимальную диагностику организма, чтобы ни в коем случае не навредить ему.
«Я однозначно на стороне здоровых преображений без вреда и ущерба для метаболизма, активной жизнедеятельности органов и систем. Поэтому надеюсь, что Надежда Бабкина все же очень внимательно и заботливо относится к своему организму. Уделяет огромное внимание созданию своего собственного персонального образа питания и поддерживающей физической активности. Это невероятно важно, учитывая ее высокую работоспособность и занятость. Кроме того, нельзя забывать, что певица проводит всевозможные манипуляции в косметических целях. Поэтому организм должен быть вдвойне сильным и выносливым для того, чтобы вынести такую нагрузку».
Наталья Лазуренко
Врач-диетолог, эндокринолог, терапевт, нутрициолог, Wellness-Health-коуч, эксперт Anti-Age
Есть еще одно опасение у поклонников артистки. В России только-только успокаиваются страсти по специализированным инъекциям, которые многие селебрити ставили себе, преследуя единственную цель – снижение лишних килограммов.
«Надо сказать, что этот способ сопряжен с очень высокими рисками для здоровья, самочувствия, и метаболизма, если он используется без рекомендации и назначения врача».
Наталья Лазуренко
Врач-диетолог, эндокринолог, терапевт, нутрициолог, Wellness-Health-коуч, эксперт Anti-Age
Так как речь идет о лекарственном препарате, у него есть четкие показания к применению, а также противопоказания и побочные действия. Самолечение может быть опасно непредвиденными последствиями, которые в перспективе использования могут дать осложнения на здоровье.
«Кроме того, хочу отметить, что некоторые инъекционные препараты могут быть назначены врачом для применения, например, у взрослых пациентов с сахарным диабетом 2 типа на фоне диеты и физических упражнений для улучшения гликемического контроля, и тогда отмечается небольшое снижение веса. Или при условии отсутствия динамики в снижении веса и улучшения показателей ИМТ, в течение не менее 6 месяцев, при условии соблюдения рекомендаций по изменению образа питания и проведения посильных физических нагрузок».
Наталья Лазуренко
Врач-диетолог, эндокринолог, терапевт, нутрициолог, Wellness-Health-коуч, эксперт Anti-Age
Другими словами, использование препарата рассматривается, как вспомогательная и вынужденная мера, и не в коем случае не как единственное и универсальное средство снижения веса.
И даже его использование не исключает нормализацию образа жизни, важности закрепления правильных пищевых привычек, соблюдения регулярной и посильной физической активности, соблюдение рекомендаций по восстановлению циркадных ритмов, борьбу со стрессом.
«Я хочу надеяться, что те преображения, которые наблюдают поклонники Надежды Бабкиной сейчас – результат ее продуманной, кропотливой работы над своими привычками и образом жизни. И пожелать певице оставаться здоровой, лучезарной и дальше радовать нас своим творчеством».
Наталья Лазуренко
Врач-диетолог, эндокринолог, терапевт, нутрициолог, Wellness-Health-коуч, эксперт Anti-Age
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