«За все надо платить»: простит ли жена рэпера Natan за его поцелуи с Лерчек

Экзотические берега Карибского моря, экстремальные условия, все и страшно, и интересно одновременно. Певец Natan и блогерша Лерчек оказались на одном реалити-шоу, где между ними вспыхнула страсть. СМИ публиковали кадры, на которых женатый мужчина целовал и обнимал девушку. Супруга звезды хранила молчание, а потом сухо высказалась на эту тему попросив время. Сваха Анна Осипова в беседе с сайтом «Страсти» рассказала, сможет ли женщина простить мужа после громкого скандала.

Эксперт отметила, что Natan – молодой, харизматичный, симпатичный, популярный, окруженный постоянным вниманием. Как типичные «Рыбы» всегда в поисках любви, смысла жизни и вдохновения. А Лерчек – пережившая много потрясений за последнее время, ранимая, нежная, женственная. Как типичные «Весы» распространяющая вокруг себя атмосферу легкости и красоты.

«Этим двоим было безумно трудно устоять от соблазна «утолить свои печали» в обстановке, где так хочется тепла, участия и довериться кому-то близкому и родному, пусть даже не навсегда, а в моменте. Не устояли. Есть такая пословица: «Сколько волка не корми, все равно в лес смотрит». Видимо это про Натана. И если супруга прощала его прошлые адюльтеры, то не исключено, что простит и в этот раз. Натану, конечно, придется нелегко, так как данный факт был предан огласке и бурному обсуждению общественности, но за все надо платить. Придется постараться», – поделилась мнением Анна Осипова.

Ранее сваха Анна Осипова рассказала о бурных отношениях певицы Анны Седоковой и ее мужа Яниса Тиммы, которые в итоге решили развестись.