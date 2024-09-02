«За его поведением скрывается месть»: почему Влад Лисовец критикует россиян

Эксперт по коммуникациям, психолог, автор книги «Как прожить в браке без брака» и комиксов для мам и пап «Навигатор для родителей» Таня Василькова в беседе с сайтом «Страсти» рассказала, почему Влад Лисовец обрушился с критикой на россиян, а среди наших женщин даже не смог вспомнить красивых и умных.

В последнее время известный стилист Влад Лисовец нередко выражает недовольство россиянами. То он критикует мужские прически, а то и вовсе отпускает весьма язвительные комментарии в адрес женщин, обвиняя их в «серости» и отсутствии красоты. От многих людей не укрылись едкость и злость в интервью Лисовца, который ополчился на стрижки мужчин «как у людей из зоны заключения, либо как у солдат». Однако самое большое возмущение вызвал комментарий стилиста, прямо заявившего, что с красотой у русских женщин «вообще так». Очевидно, что Лисовец крайне недоволен и жителями из местной глубинки при всем том, что он сам из простой семьи, а уж стиль гуру моды нравится только отдельным личностям. Проанализировать поведение популярного стилиста и раскрыть причины подобных выпадов в адрес российского народа решила психолог Таня Василькова.

«Каждый из нас слышал выражение «Родина-мать». Человек восстает против нее тогда, когда еще с детских лет против родной мамы. Может быть, в свое время недополучил любви, может за что-то старается отомстить. В будущем такой мужчина смотрит на женщин через призму собственной матери, а на мужчин – через призму отца. В случае с Владом у нас четко вырисовывается образ той, кто его родила и воспитала. Все дело в том, что человек, который негативно настроен против своей страны и соотечественниц, на самом деле, против мамы. Очевидно, что Влад Лисовец сильно недоволен и отцом, если критикует и обсуждает россиян мужского пола. Других вариантов здесь просто не существует», – поделилась психолог.

По мнению эксперта, пока люди давали любовь, человек о них отзывается хорошо, потому что надеется дополучить то, чего не хватало в детстве, будучи во взрослом возрасте. Была надежда быть любимым, были и хорошие слова. Однако такое взаимозамещение на постоянной основе невозможно. Когда стало ясно, что перенос не сработал, Влад Лисовец испытал разочарование, а затем и острое желание публично критиковать россиян.

«За его поведением скрывается месть, которая направлена в адрес самых близких и родных, не сумевших закрыть потребности в любви, нежности и заботе, – считает Таня Василькова.

Для того, чтобы научиться взаимодействовать с женщинами своей Родины, нужно находиться в гармоничных отношениях с собственной матерью. В итоге напрашивается вывод, чем обусловлено негативное поведение Влада Лисовца.

По словам психолога, в какой-то момент неудовлетворенность от неполучения нужных чувств переполнила чашу, и стилист решил привлечь к себе внимание, чтобы заявить о большом недовольстве. Именно поэтому в ответ на вопрос, кого из российских женщин Влад считает красивой, он развел руками и демонстративно не смог вспомнить никого.

«Можно сказать, что своим поведением Лисовец напоминает обиженного ребенка, которому не дали любимую конфету на ужин. Это сравнение очень близко к истине, поскольку если человек недоволен своими родителями, то не будет доволен и местом, где находится, и людьми как женского, так и мужского пола. Все берет начало еще в детстве, и озлобленный на русский народ Лисовец только подтверждает данный факт. Возможно, он привлекает к себе внимание такими заявлениями целенаправленно, но вероятно, что сам не до конца отдает отчет совершаемым действиям и не может объяснить, как же у него накопилось столько негатива в адрес русской культуры», – считает эксперт.

Полный материал о тяжелом детстве Влада Лисовца, его конфликтах с Сергеем Зверевым и о том, почему он критикует россиян, читайте здесь.