Критика россиян, внебрачные дети и ссора со Зверевым: что происходит в жизни Влада Лисовца

Стилист, знаток моды, теле- и радиоведущий, предприниматель – всё это о Владе Лисовце. Он с детства был творческим человеком и смог выбраться из нищеты благодаря своим мечтам. Поклонники полюбили его за необычный взгляд, а звезды шоу-бизнеса активно с ним сотрудничали. Но в последнее время имя Лисовца все чаще фигурирует в скандальных заголовках. Он критикует образ жизни и стиль россиян, хвастается тем, что его принимают за иностранца, красит ногти ярким лаком и выступает против СВО. При этом продолжает зарабатывать в России на безбедную жизнь.

Как тяжелое детство повлияло на характер знаменитости, из-за чего он поссорился с Сергеем Зверевым, почему Влад не помогает своим детям, и что происходит с ним сейчас, читайте в материале сайта «Страсти».

Биография Влада Лисовца

Владислав Лисовец родился 9 августа 1972 года в Баку. Его отец работал машинистом локомотива, а мать – химиком в лаборатории при железной дороге. Между родителями были напряженные отношения, что сказалось на детстве мальчика.

«Я был нежеланным ребенком. Когда родился, у мамы из-за скандалов с отцом пропало молоко», – рассказывал он.

Влад признавался, что отец ушел из семьи еще до его рождения. Маме приходилось сложно, так как она осталась с двумя детьми – у стилиста есть еще старший брат Вадим. Они жили в крошечной коммунальной квартире в нищете. Младший наследник не был прилежным учеником и часто получал двойки, за это ему доставалось.

«В некоторых семьях было принято, что на ком-то из детей отыгрываются. Маме тяжело было психологически быть одной, и она «прикладывала» меня. Иногда бабушка, когда видела меня после полученной двойки, говорила маме: «Ты очень жестокая». Я понимаю, что у неё не было выбора, ей нужно было выплеснуть из себя всё недовольство жизнью», – делился Лисовец в интервью.

Поведение мальчика тоже не было идеальным, он мог гулять допоздна, тогда его просто не пускали домой. Владу приходилось ночевать в подъезде. Кроме того, его брат занимался карате и часто «отрабатывал» приемы на младшем.

«Я знал, почему меня бьют, почему мне нельзя приходить в пять минут одиннадцатого, а нужно ровно в десять. Я жил как в гестапо. У меня был чёткий режим», – вспоминал стилист.

Влад еще с детства понял, что не хочет жить такой жизнью, и надо выбираться из нищеты. Тогда он начал искать работу, в девять лет.

«Трудился на рынке, носил воду для торговцев цветами, сдавал бутылки, а в 14 лет занялся фарцовкой — перепродажей одежды. Брал вещи у поляков, ночью пришивал на них стразы, пайетки, а утром продавал свои творения гораздо дороже, так как футболки с блестящими камнями быстро находили своего благодарного покупателя», – рассказывал стилист.

Лисовец не интересовался всем тем, что нравится мальчишкам в его возрасте. Он любил танцы и профессионально занимался балетом. Потом у него появилась мечта стать парикмахером. Он всерьез увлекся этим и даже тренировался на маминых подругах. Женщины были довольны, а вот родительница не поддержала сына.

«Она говорила, что для того, чтобы стать парикмахером, нужен талант. Она всё время во мне сомневалась. И я, видимо, всю жизнь ей доказывал, и у меня не плохо получилось», – вспоминал звезда.

Любовь к ярким и красивым вещам появилась у него благодаря тёте. По его словам, родственница его наряжала, и он выглядел лучше всех.

«Я приходил в школу, и все говорили: "Какая у тебя куртка!" Понимаете, если бы были только эти куртки с моим эго, львиным характером… О-о, я мог бы топтать людей! А так во мне сидит бэкграунд. Я помню, как плакала мама, потому что не знала, что делать», — рассказывал он.

Парень решил отучиться на парикмахера в местном ПТУ, но после первого курса в Азербайджане начались погромы и армяно-азербайджанские волнения. Потом началась война. Многие одногруппники и преподаватели покинули страну, но их семья осталась. Лисовец до сих пор помнит, как они с мамой и братом ночью лежали в квартире под окнами, прячась от шальных пуль.

Несмотря на это, парень смог окончить училище, а после серьезно занялся своим стилем. Он покупал вещи не только себе, но и матери. Из-за слишком выделяющихся образов юноше доставалось от хулиганов, которые часто нападали на него. После одного из таких избиений будущий звезда даже оказался в больнице.

«Однажды мы шли с моей подругой, она надела трикотажный комбинезон, клёш. У нее роскошная фигура, рыжие волосы и огромные голубые глаза. Я тоже был модно одет и взял с собой много денег. К нам пристала группа ребят. Ее удалось спасти, а себя — нет. Их было человек 19», – делился Влад.

Сейчас Влад уверен, что трудности закалили его характер. В какой-то степени он даже благодарен судьбе за такие испытания.