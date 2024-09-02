Критика россиян, внебрачные дети и ссора со Зверевым: что происходит в жизни Влада Лисовца
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Стилист, знаток моды, теле- и радиоведущий, предприниматель – всё это о Владе Лисовце. Он с детства был творческим человеком и смог выбраться из нищеты благодаря своим мечтам. Поклонники полюбили его за необычный взгляд, а звезды шоу-бизнеса активно с ним сотрудничали. Но в последнее время имя Лисовца все чаще фигурирует в скандальных заголовках. Он критикует образ жизни и стиль россиян, хвастается тем, что его принимают за иностранца, красит ногти ярким лаком и выступает против СВО. При этом продолжает зарабатывать в России на безбедную жизнь.
Как тяжелое детство повлияло на характер знаменитости, из-за чего он поссорился с Сергеем Зверевым, почему Влад не помогает своим детям, и что происходит с ним сейчас, читайте в материале сайта «Страсти».
Биография Влада Лисовца
Владислав Лисовец родился 9 августа 1972 года в Баку. Его отец работал машинистом локомотива, а мать – химиком в лаборатории при железной дороге. Между родителями были напряженные отношения, что сказалось на детстве мальчика.
«Я был нежеланным ребенком. Когда родился, у мамы из-за скандалов с отцом пропало молоко», – рассказывал он.
Влад признавался, что отец ушел из семьи еще до его рождения. Маме приходилось сложно, так как она осталась с двумя детьми – у стилиста есть еще старший брат Вадим. Они жили в крошечной коммунальной квартире в нищете. Младший наследник не был прилежным учеником и часто получал двойки, за это ему доставалось.
«В некоторых семьях было принято, что на ком-то из детей отыгрываются. Маме тяжело было психологически быть одной, и она «прикладывала» меня. Иногда бабушка, когда видела меня после полученной двойки, говорила маме: «Ты очень жестокая». Я понимаю, что у неё не было выбора, ей нужно было выплеснуть из себя всё недовольство жизнью», – делился Лисовец в интервью.
Поведение мальчика тоже не было идеальным, он мог гулять допоздна, тогда его просто не пускали домой. Владу приходилось ночевать в подъезде. Кроме того, его брат занимался карате и часто «отрабатывал» приемы на младшем.
«Я знал, почему меня бьют, почему мне нельзя приходить в пять минут одиннадцатого, а нужно ровно в десять. Я жил как в гестапо. У меня был чёткий режим», – вспоминал стилист.
Влад еще с детства понял, что не хочет жить такой жизнью, и надо выбираться из нищеты. Тогда он начал искать работу, в девять лет.
«Трудился на рынке, носил воду для торговцев цветами, сдавал бутылки, а в 14 лет занялся фарцовкой — перепродажей одежды. Брал вещи у поляков, ночью пришивал на них стразы, пайетки, а утром продавал свои творения гораздо дороже, так как футболки с блестящими камнями быстро находили своего благодарного покупателя», – рассказывал стилист.
Лисовец не интересовался всем тем, что нравится мальчишкам в его возрасте. Он любил танцы и профессионально занимался балетом. Потом у него появилась мечта стать парикмахером. Он всерьез увлекся этим и даже тренировался на маминых подругах. Женщины были довольны, а вот родительница не поддержала сына.
«Она говорила, что для того, чтобы стать парикмахером, нужен талант. Она всё время во мне сомневалась. И я, видимо, всю жизнь ей доказывал, и у меня не плохо получилось», – вспоминал звезда.
Любовь к ярким и красивым вещам появилась у него благодаря тёте. По его словам, родственница его наряжала, и он выглядел лучше всех.
«Я приходил в школу, и все говорили: "Какая у тебя куртка!" Понимаете, если бы были только эти куртки с моим эго, львиным характером… О-о, я мог бы топтать людей! А так во мне сидит бэкграунд. Я помню, как плакала мама, потому что не знала, что делать», — рассказывал он.
Парень решил отучиться на парикмахера в местном ПТУ, но после первого курса в Азербайджане начались погромы и армяно-азербайджанские волнения. Потом началась война. Многие одногруппники и преподаватели покинули страну, но их семья осталась. Лисовец до сих пор помнит, как они с мамой и братом ночью лежали в квартире под окнами, прячась от шальных пуль.
Несмотря на это, парень смог окончить училище, а после серьезно занялся своим стилем. Он покупал вещи не только себе, но и матери. Из-за слишком выделяющихся образов юноше доставалось от хулиганов, которые часто нападали на него. После одного из таких избиений будущий звезда даже оказался в больнице.
«Однажды мы шли с моей подругой, она надела трикотажный комбинезон, клёш. У нее роскошная фигура, рыжие волосы и огромные голубые глаза. Я тоже был модно одет и взял с собой много денег. К нам пристала группа ребят. Ее удалось спасти, а себя — нет. Их было человек 19», – делился Влад.
Сейчас Влад уверен, что трудности закалили его характер. В какой-то степени он даже благодарен судьбе за такие испытания.
Творческий путь Влада Лисовца
После окончания училища Влад построил карьеру в Баку, но быстро понял, что в родном городе нет таких перспектив, как в Москве. В 1994 году он перебрался в столицу и был удивлен такому количеству людей и возможностей. Но были и не очень хорошие впечатления.
«Я столкнулся в мегаполисе с тем, чего никогда не видел в Баку: алкоголики, бомжи. Алкоголизм на Кавказе — большая редкость. Это позор, и никто себе не позволял подобного. Мне пришлось смириться с новыми реалиями, научиться видеть плюсы столичной жизни. В огромном городе легко спрятаться от любопытных глаз, в отличие от Баку, где ты всем знаком и интересен», – делился стилист.
Сначала парень работал в парикмахерской, которая находилась на территории телецентра «Останкино». Туда заходили известные люди, клиенты отмечали молодого сотрудника, который выделялся среди остальных и был приветливым. Так, в один из дней на него обратила внимание группа «Агата Кристи». Музыканты пришли, чтобы освежить прически, а после посоветовали Влада коллегам и даже сняли его в своем клипе.
«Довольно быстро я оброс приятелями‚ которые помогали с устройствами в различные проекты‚ и на собственном опыте убедился‚ что если работаешь с полной отдачей‚ рядом непременно окажутся люди‚ готовые поддержать», – рассказывал стилист.
В скором времени у Лисовца появилось большое количество звездных клиентов. Он работал со многими популярными исполнителями, такими как: Валерий Леонтьев, Влад Сташевский, Анита Цой, Ирина Понаровская, Авраам Руссо, группа «Блестящие» и Жанна Фриске. С последней он очень близко дружил и делился всеми секретами. Как и она с ним. Лисовец до сих пор публикует фото с Жанной и вспоминает, какой она была светлой и доброй. (Жанна Фриске умерла 15 июня 2015 года от рака, – прим. Страсти).
Вскоре у него состоялась судьбоносная встреча с Сергеем Зверевым. Это случилось на улице. Звездный стилист просто заметил Лисовца и сделал ему комплимент по поводу внешности, а также пригласил в качестве модели. Воспользовавшись случаем, Влад проявил себя как умелый парикмахер и был зачислен в штат.
Мужчины проработали вместе недолго. Между ними произошла ссора, и Влада уволили. Он убежден, что Сергей просто завидовал его таланту. Но Зверев отрицал обвинения и говорил, что Лисовец просто «тырил клиентов».
«Мне завидовать было некогда и нечему. Влада я подобрал на улице с рюкзачком, в шортиках и маечке. Чему завидовать?! Мне — суперзвезде, легенде в то время, который с каждого чемпионата из любой страны привозил гран-при, человеку, которого я устроил с улицы, как сына полка, к себе в салон?!» – комментировал ситуацию Сергей.
Несмотря на уход из окружения Зверева, Влад уже смог завести знакомства и обрести популярность. Его стали приглашать в качестве звездного эксперта на различные ток-шоу. С 2008 года он регулярно появлялся на радио и телевидении в передачах «Красота требует!», «Топ-модель по-русски», «Мейкаперы» и «Окей, Лисовец».
От экстравагантности к элегантности: дизайнер о модном пути Влада Лисовца
Влад сумел построить блестящую карьеру, став одной из самых узнаваемых и уважаемых фигур в индустрии. На протяжении многих лет Лисовец остается на вершине модного Олимпа, неизменно задавая тон и вдохновляя своим уникальным стилем. Что делает его таким интересным и авторитетным? Об этом сайт «Страсти» спросил дизайнера Евгению Вершинину.
Влад – мастер тонких сочетаний и неожиданных решений, которые делают его работы узнаваемыми и неповторимыми. Его талант в подборе деталей, цветов и текстур позволяет создавать образы, которые впечатляют своей гармоничностью и завершенностью. Неудивительно, что его стиль приковывает внимание и вызывает интерес. За годы своей карьеры Лисовец продемонстрировал удивительную способность эволюционировать, адаптируясь к изменяющимся модным тенденциям, при этом оставаясь верным своему уникальному почерку.
Стиль – это не просто одежда, это способ самовыражения, отражение внутреннего мира человека. В этом смысле Влад Лисовец – яркий пример того, как с течением времени эволюционирует не только гардероб, но и личность.
«Если оглянуться на его прошлые образы, то можно сказать, что его стиль был ярким, экстравагантным и дерзким. Влад не боялся экспериментировать, выбирая необычные цветовые сочетания и смелые решения в аксессуарах. Это был период, когда его стиль выделялся на фоне остальных, привлекая внимание и вызывая обсуждения», – рассказала дизайнер.
Сегодня же стиль Влада Лисовца стал более утонченным и элегантным. В его гардеробе теперь преобладают классические линии, качественные ткани и сдержанные оттенки. Это делает его образы более зрелыми и профессиональными, что, безусловно, отражает его развитие как личности и профессионала. Тем не менее, Влад остаётся верен себе – он по-прежнему добавляет в свои образы неожиданные креативные элементы, что делает их уникальными и запоминающимися.
«Что касается вопроса, стало ли со временем лучше или хуже – это вопрос вкуса. Некоторые эксперты, что его стиль стал более зрелым и утонченным, подходящим для его статуса. Другие же могут скучать по его прежним, более экстравагантным образам. Однако важно отметить, что независимо от изменений, Влад сохраняет свою индивидуальность, что и является ключевым аспектом его стиля».
Особенность стиля Влада Лисовца заключается в умении сочетать классику и современные тренды, что делает его образы актуальными и стильными. Его внимание к деталям и мастерство в подборе аксессуаров делают каждый его образ гармоничным и завершенным.
«Можно с уверенностью сказать, что стиль Влада продолжает эволюционировать, отражая изменения в его жизни и карьере, оставаясь при этом узнаваемым и уникальным», – подытожила дизайнер.
Парикмахер-колорист о длинных волосах Влада Лисовца
Парикмахер-колорист Виктор Дудо в беседе с сайтом «Страсти» прокомментировал изменения во внешности Влада Лисовца и рассказал, идут ли ему длинные волосы, и в каком они состоянии.
Если в начале карьеры у Лисовца была короткая стрижка, то сейчас он ходит с длинными волосами и хвастается их хорошим качеством. Так ли это на самом деле?
«На 99% я уверен, что это окрашенные волосы. Это окрашивание выполнено в технике «шатуш» или «балаяж», которыя позволяют сделать эффект естественно-выгоревших волос. Такими техниками можно делать более контрастные пряди, более светлые, но здесь именно эффект естественно-выгоревших на солнце волос. Потому что акцент сделан на концах».
По словам парикмахера, возможно, Влад сделал окрашивание год назад, и сейчас у него отросли длинные корни. Что касается качества волос, эксперт ответил так.
«Волосы очень хорошие. И у Влада всегда были хорошие волосы».
Парикмахер также порассуждал о прическе Лисовца и о том, идет ли ему такая длина волос.
«Такая длина не очень симпатична. Но это мое мнение. Мне очень нравились его стрижки, когда он только начинал отращивать. Я считаю, что средняя длина – до плеч, красиво смотрится. Когда просто длинные – мне лично не очень нравятся. Но это дело вкуса. Если ему нравится, то ради Бога».
Хвастался Лисовец не только своими волосами, но и фигурой.
Секрет стройности Влада Лисовца: раскрывает диетолог
Врач-диетолог, эндокринолог, терапевт, нутрициолог, Wellness-Health-коуч, эксперт Anti-Age Наталья Лазуренко в беседе с сайтом «Страсти» рассказала о том, как Владу Лисовцу удается много лет оставаться стройным.
Быть модным - значит не только уметь правильно сочетать вещи, улавливать писки изменчивой моды. Быть модным – значит слушать себя, кайфовать от себя и выглядеть молодо и свежо. Это доказывает эксперт моды и стиля, человек с тонким и светлым чувством юмора Влад Лисовец. Многие фолловеры удивляются как Владу удается выглядеть так потрясающе. Есть ли у него свой секрет сохранения фигуры.
Поклонников своего таланта стилист, возможно, сильно разочарует. Известно, что никаких жестких диет Влад Лисовец не придерживается. И спортом, кстати, тоже не занимается. Тогда что делает его таким привлекательным?
Для того, чтобы выглядеть классно, надо себя чувствовать соответственно. Об этом Влад Лисовец говорил неоднократно. Знаток красоты учит своих учеников осознанному отношению к моде и стилю. Этим же принципом он руководствуется по отношению к себе и потребностям своего организма.
«Мне это очень импонирует. Я предполагаю, что его формула неповторимого стиля во внешности заключается в бескомпромиссном уходе за тем, чем наградила его природа», – поделилась эксперт.
Питание.
Известно, что Влад Лисовец не придерживается никакой специальной диеты. Наоборот он любит красиво и вкусно есть. Как творческая личности, ему важно, чтобы еда была не только источником необходимых нутриентов и энергии, но и доставляла ему радость и удовольствие. Однако, Влад не скрывает, что несмотря на то, что позволяет себе все что хочет, он соблюдает меру.
«Король Хештегов может себе позволить даже фаст фуд, но этот эпатаж не является базой его пищевого поведения. Природное чувство гармонии и собственного комфорта диктуют свои идеалы в питании. Тем более, что его семья многие годы провела в Баку, где на столе всегда много овощей и зелени, полноценные белковые продукты, злаки и фрукты. А это значит, что питание в семье сформировало здоровые привычки в выборе его еды», – отмечает Лазуренко.
Физическая активность.
Да, Влад Лисовец не занимается спортом. Однако, при такой сумасшедшей работоспособности как у него, организм точно не настроится на накопление жировой массы. Его правила – упорство, труд, терпение. Это его главные тренажеры по жизни. В течение всего дня стилист совершает не спортивную активность, но в общем суточном зачете она складывается как нельзя лучше для сохранения его параметров. К тому же не стоит забывать, что мужчине в силу особенностей метаболизма и гормональной активности всегда проще поддерживать и удерживать параметры тела. Это его дополнительный бонус.
Сон.
Влад Лисовец не только стилист и эксперт моды, он много времени уделяет самообразованию, изучал психологию. Это дает ему возможность лучше слышать свой организм. Понимать, что ему нужно, поддерживать и улучшать потребности своего организма в том числе на отдых. Сон, конечно, не доставляет ему удовольствие, но он научился воспринимать его как необходимую часть активной работоспособности своего тонко настроенного организма. Интересно, что для себя Влад Лисовец нашел формулу оптимального количества сна, ему достаточно 5 часов для того, чтобы чувствовать себя хорошо.
Настроение.
«Я предполагаю, что это очень важный аспект в жизни эксперта хорошего стиля. Влад Лисовец сохраняет здоровое чувство юмора, способность радоваться, чувствовать счастье и не перестает мечтать – вот залог бодрости духа и мальчишеских искорок в его глазах. Я хочу пожелать Владу Оставаться таким ярким, неповторимым, совершенствовать свой талант, бережно и чутко относиться к своему организму, чтобы он помогал ему и дальше по жизни», – добавила Лазуренко.
Как стилист Влад Лисовец стал бизнесменом
Влад Лисовец понял, что хочет двигаться дальше, поэтому решил заняться бизнесом. Как рассказывал стилист, это случилось само собой. Он просто делал то, чего ему не хватало в жизни, а другие люди заинтересовались его делом.
Для начала он открыл сети салонов красоты в разных городах под названием «Парикмахерская контора». Звезда отмечал, что считает это своей победой и «финалом» для парикмахера.
После он открыл школу LISOschool, где работал сам и другие эксперты. Они помогают ученикам сочетать вещи в гардеробе, быть профи в сфере fashion, есть и курсы по макияжу. Также Лисовец открыл арт-галерею LISObon, где выставлялись современные художники, и кофейню.
«В моем жизненном наборе лень занимает одно из самых последних мест. Мы с ней на вы и она меня боится. Заходит ко мне только по моему велению, ставит мне обычно хорошую музыку, варит вкусный кофе, ярко включает солнце или хороший фильм, перину не взбивает, не умеет это делать, за что я ее и уважаю», – делился секретами успеха звезда.
Влад быстро понял, что людям нравится то, что он делает. Так, однажды он захотел украшение – серьгу в виде креста, и заказал ее у ювелира. Окружающие начали спрашивать у него, где он приобрел такую красоту. Тогда Лисовец решил заняться украшениями.
«Это лимитированные изделия, ручная работа из английского серебра под моим надзором. Появилась одна сережка, потом вторая, а затем кольца. Это не то, что бизнес, скорее для удовольствия, но серьезная мотивация», – признавался мужчина.
Позже он захотел сделать футболку. Ему понадобился определенный крой, но он нашел вариант за 45 тысяч. Тогда звезда решил не тратить деньги, а заказал и сделал на ней рисунок. Так, появилась одежда от Лисовца.
«По моим эскизам сделали 50 футболок разных цветов с принтом POLICE. Мы стали продавать их как мерч для клиентов, и это стало визитной карточкой. Мой интерес к жизни был моим стартом», — объяснял артист.
Личная жизнь Влада Лисовца
Стилист часто давал интервью и много рассказывал о карьере, но о личной жизни предпочитал не распространяться. В одном из разговоров с журналистами мужчина признался, что в 1997 году женился, но это продлилось недолго.
«Я понял, что это не мое, и мы благополучно, по-дружески разошлись. Это было обоюдное решение — без скандалов и драк. И с этого дня я что-то пробую, но с первого раза понимаю — мое это или нет. Я человек чувствительный в этом плане. Сейчас я живу, как хочу, и больше не прибегаю к этому, потому что не люблю никаких обязательств, не чувствую», — делился Влад.
Шоком для поклонников стала новость о том, что у Лисовца есть двое внебрачных детей. Мужчина сам обмолвился об этом в 2021 году. Он признался, что у него был короткий роман, девушка забеременела от него и родила двойню. При этом она ничего не требовала от экс-избранника. В прошлом году он рассказал, что его дочерям уже 26 лет. Правда, история оказалась запутанной.
«Я знал о детях с самого начала. Просто была такая история: сначала сказали, что они от меня, потом, мол, нет извини, не от меня. Скорее всего, от меня, да… Моя бывшая женщина мне об этом рассказала и не поняла, зачем, но мы с ней до сих пор дружим. Ей, наверно, было выгодно сказать, мол, дети не мои, чтобы не привязывать меня к себе», — рассуждал Лисовец.
Стилисту предлагали посетить шоу или сделать ДНК-экспертизу, но он отказывался. Мужчина объяснял, что мог бы сделать на этом карьеру, рассказывать о личном, чтобы его жалели, но такие методы – не для него. Звезда отмечал, что у него все в порядке, и ему ничего такими способами не надо.
Мужчина также говорил, что финансово не помогал наследницам.
«Я их знаю, не могу сказать, что они супер на меня похожи. Хотя, может быть, что-то и есть, — добавлял звездный стилист.
После этого Лисовец не раскрывал, свободно ли его сердце. Он делится лишь творческими успехами и публикует размышления о жизни, многие из которых вызывают возмущение у публики.
Сваха о личной жизни Влада Лисовца
Сваха Анна Осипова в беседе с сайтом «Страсти» рассказала о личной жизни Влада Лисовца и ответила на вопрос, какая женщина подойдет стилисту.
Влад всегда отличался собственным взглядом, как на стиль, так и на жизнь в целом. О таких говорят «не такой, как все», так как Влад всегда оставался верен себе, что говорит о наличии сильного характера и самобытности, ведь сейчас быть собой – непозволительная роскошь, которая доступна немногим. Владу доступна, и именно поэтому публика восхищается его несомненным талантом на протяжении многих лет.
О личной жизни Влада по сей день ничего не известно. Ходили слухи, что он женился, но скорей всего, это была «утка» для подписчиков, чтобы уже отстали с этим вопросом. Он слишком много лет занят своей профессией, которая занимает все его время, а таким людям «крайне сложно строить традиционную семью», да и привычку жить одному никто не отменял.
Влад родился 9 августа, под знаком огненного Льва, что говорит о наличии изысканного вкуса, любви ко всему красивому и жажде всегда быть в центре внимания. Ну такие они, Львы, всегда делают нашу жизнь ярче и красивее.
«Лисовец – эстет, я уверена, что для него важно все: начиная от того, как выглядит блюдо в ресторане, заканчивая выбором спутницы жизни. Девятки (9, 18, 27) – люди эмоциональные, трудяги, рыцари, часто бунтари, к ним нужен особый подход. Если простым смертным с трудом удается найти свою любовь, что говорить о звездах, которые 24/7 вовлечены в свое любимое детище и постоянно на виду?» – говорит Анна.
Владу с большой вероятностью, подойдет женщина не банальной общепринятой красоты, а милая, нежная, внутренне наполненная, настоящая леди, скорее, воздушного знака. Не молодая девушка, а женщина из его поколения, с которой можно не только поговорить, но и помолчать. Женщина – друг, единомышленник, муза и вдохновительница, а не просто тень знаменитого мужчины. У нее однозначно должны быть свои интересы и свое любимое дело, и это не две половинки, а полноценные личности, которые, в первую очередь, интересны сами себе, и как следствие, друг другу.
«По меркам свахи Влад еще молодой мужчина, который вполне может встретить свою любовь и насладиться счастливыми зрелыми гармоничными отношениями, которые сильно отличаются от отношений молодых людей, ведь в 50 лет жизнь только начинается. Это я точно знаю!» – убеждена Анна Осипова.
Скандалы в жизни Влада Лисовца
Влад Лисовец является тем человеком, который активно ведет соцсети. Часто, его высказывания вызывали у общественности шок и порицание.
Сразу после начала специальной военной операции на территории Украины, стилист устроил вечеринку, которую прозвали «похлеще чем у Ивлеевой». На снимках в соцсетях звезда позировал в окружении мужчин, переодетых в женскую одежду. На гостях были туфли на шпильках, колготки в сетку и яркий макияж. При этом мероприятие нигде не объявлялось, так что его посчитали закрытым. Видимо, по этой причине последствий для Лисовца никаких не было.
«Ивлеева после своей «голой вечеринки» хотя бы раскаялась, а вот Лисовец продолжает выплевывать едкие комментарии в адрес всего русского», – возмущались люди в комментариях.
Летом 2023 года Влад резко высказался о русских людях. Он провел сутки в поезде из Крыма в Москву и поделился впечатлениями от поездки. Мужчина обрушился с критикой на людей, которые покупали «вонючие котлеты с картошкой» на остановках, которыми он бы не стал кормить даже свою собаку из-за боязни «заразить ее вирусом поедания дерьма».
«Увиденный мной пузырь надутой и раздутой моральной нищеты только увеличивается, точнее видимо уже лопнул, предположительно лет так восемь назад, и своим лысым взглядом поедает всё вокруг вместе с бычками сигарет, которые все бросают под поезд и с внешне отвратительными котлетами с пюре, которые продают на остановках», – написал стилист в соцсетях.
Также по мнению звезды, народ не хочет «заниматься саморазвитием, культурой, внешностью, изучением этикета». Самым приятным событием для Лисовца стало, когда его приняли за иностранца
После Влад еще раз высказался о русских людях. Он заявил, что они всегда ходят с «кислыми лицами». По его словам, русского человека по этому признаку видно сразу.
В разговоре с режиссером и телеведущей Валерией Гай Германикой стилист не смог назвать красивых и умных русских женщин, а мужчин вспомнил. По его мнению, к ним относятся Иван Ургант, Павел Воля и Гарик Мартиросян.
«У нас с красотой вообще так», – развел руками Лисовец.
А перед майскими праздниками звезда решил порассуждать о людях, собирающихся на шашлыки. Сделал он это в своей привычной манере.
«Мой шашлык жарится в Венеции на биеннале современного искусства. Собирайте сумочку из "Ашана". Складывайте туда кетчуп, майонезик, лучок. Берите друзей — и к реке. Заодно и подмоетесь», – говорил он.
Лисовец отрицательно относится к критике своих образов и резко отвечает хейтерам. Ему сделали замечание о туфлях с острым мысом.
«Почему туфли не с широким носом? И галстучек — фу», — написал в комментариях подписчик стилиста.
Влад ответил ему в блоге.
«Потому что я не для соответствия лошарам с вонючей пастью. А острые носы, чтобы колоть ваши поросячьи глазки», — резко высказался он.
Почему Влад Лисовец ополчился на россиян
Эксперт по коммуникациям, психолог, автор книги «Как прожить в браке без брака» и комиксов для мам и пап «Навигатор для родителей» Таня Василькова в беседе с сайтом «Страсти» рассказала, почему Влад Лисовец обрушился с критикой на россиян, а среди наших женщин даже не смог вспомнить красивых и умных.
«Каждый из нас слышал выражение «Родина-мать». Человек восстает против нее тогда, когда еще с детских лет против родной мамы. Может быть, в свое время недополучил любви, может за что-то старается отомстить. В будущем такой мужчина смотрит на женщин через призму собственной матери, а на мужчин – через призму отца. В случае с Владом у нас четко вырисовывается образ той, кто его родила и воспитала. Все дело в том, что человек, который негативно настроен против своей страны и соотечественниц, на самом деле, против мамы. Очевидно, что Влад Лисовец сильно недоволен и отцом, если критикует и обсуждает россиян мужского пола. Других вариантов здесь просто не существует», – поделилась психолог.
По мнению эксперта, пока люди давали любовь, человек о них отзывается хорошо, потому что надеется дополучить то, чего не хватало в детстве, будучи во взрослом возрасте. Была надежда быть любимым, были и хорошие слова. Однако такое взаимозамещение на постоянной основе невозможно. Когда стало ясно, что перенос не сработал, Влад Лисовец испытал разочарование, а затем и острое желание публично критиковать россиян.
«За его поведением скрывается месть, которая направлена в адрес самых близких и родных, не сумевших закрыть потребности в любви, нежности и заботе, – считает Таня Василькова.
Для того, чтобы научиться взаимодействовать с женщинами своей Родины, нужно находиться в гармоничных отношениях с собственной матерью. В итоге напрашивается вывод, чем обусловлено негативное поведение Влада Лисовца.
По словам психолога, в какой-то момент неудовлетворенность от неполучения нужных чувств переполнила чашу, и стилист решил привлечь к себе внимание, чтобы заявить о большом недовольстве. Именно поэтому в ответ на вопрос, кого из российских женщин Влад считает красивой, он развел руками и демонстративно не смог вспомнить никого.
«Можно сказать, что своим поведением Лисовец напоминает обиженного ребенка, которому не дали любимую конфету на ужин. Это сравнение очень близко к истине, поскольку если человек недоволен своими родителями, то не будет доволен и местом, где находится, и людьми как женского, так и мужского пола. Все берет начало еще в детстве, и озлобленный на русский народ Лисовец только подтверждает данный факт. Возможно, он привлекает к себе внимание такими заявлениями целенаправленно, но вероятно, что сам не до конца отдает отчет совершаемым действиям и не может объяснить, как же у него накопилось столько негатива в адрес русской культуры», – считает эксперт.
Хочет ли Влад Лисовец уехать из России
После многочисленной критики в адрес россиян, поклонники были убеждены, что Лисовец покинет Россию. Он и так часто путешествовал по другим странам, и особенно обожал Европу. Но, как оказалось, мужчина не спешит покидать страну.
«Я думал об эмиграции, потому что мне очень важна картинка, важны свободные люди вокруг с зелено-синими волосами, девушки солидные и вульгарные. Я люблю на это смотреть, меня это развивает», – делился размышлениями звезда.
Влад остался в России, но со временем сильно изменился внешне. Он отрастил длинные волосы, начал примерять некоторые вещи из женского гардероба и красить ногти цветным лаком.
«Все женщины мечтают иметь такую кожу и такие волосы, как у меня», – заявлял он.
В комментариях пользователи Сети пишут, что он стал похож на «тётю» и ему давно пора задуматься о смене стиля. Лисовец не только читает негативные сообщения, но и резко отвечает на них.
«Видно, что пишет отсталая, серая, советская, некрасивая мышка. На будущее имейте в виду, что есть примитивные особи: они по внешним признакам только определяют. А есть развитые», – ответил Влад на один из таких комментариев.
А 24 февраля 2022 года Лисовец выступил с критикой специальной военной операции на Украине, отметив, что сам когда-то был беженцем.
Что происходит в жизни Влада Лисовца сейчас
Влад Лисовец живет в Москве в роскошной двухэтажной квартире. Она находится в центре столицы и стоит более 100 миллионов рублей. В этом же доме расположены его салон красоты и кафе. Своей маме он тоже приобрел здесь жилье.
Стилист никогда не скрывал, что главное для него в жизни – деньги. Кроме того, однажды он заявил, что не прочитал ни одной книги.
«У меня были два «Бентли», которые я продал. У меня почти тысячи метров в собственности в этом доме, салон, кафе, в подвале арт-пространство. Соседняя квартира — 130 кв.метров — мама живет. Часто ходили слухи, что меня кто-то содержит — нет. Я бы с удовольствием. Я всегда любил деньги — это самое важное, и я это не скрывал», – признавался звезда.