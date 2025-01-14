«Является серым кардиналом»: как Певцов и Дроздова не разошлись за много лет брака

Дмитрий Певцов и Ольга Дроздова одна из самых стабильных и ярких пар нашего отечественного кинематографа. По праву их можно назвать самыми привлекательными звездами эпохи 90-х. Одна только роль Певцова в картине «По прозвищу Зверь» чего стоит. От такого количества поклонниц многим «снесло бы крышу», но только не Дмитрию.

Много лет супруги пытались зачать ребенка, и только спустя 15 лет брака на свет появился их сын Елисей. Пара признается, что в молодости оба совершали роковые ошибки, которые и привели в итоге к трагическим последствиям, которые пришлось отрабатывать годами. Сваха Анна Осипова рассказала в беседе с сайтом «Страсти», как Певцову и Дроздовой удается столько лет сохранять крепкие отношения.