«Является серым кардиналом»: как Певцов и Дроздова не разошлись за много лет брака
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Дмитрий Певцов и Ольга Дроздова одна из самых стабильных и ярких пар нашего отечественного кинематографа. По праву их можно назвать самыми привлекательными звездами эпохи 90-х. Одна только роль Певцова в картине «По прозвищу Зверь» чего стоит. От такого количества поклонниц многим «снесло бы крышу», но только не Дмитрию.
Много лет супруги пытались зачать ребенка, и только спустя 15 лет брака на свет появился их сын Елисей. Пара признается, что в молодости оба совершали роковые ошибки, которые и привели в итоге к трагическим последствиям, которые пришлось отрабатывать годами. Сваха Анна Осипова рассказала в беседе с сайтом «Страсти», как Певцову и Дроздовой удается столько лет сохранять крепкие отношения.
«Почему они столько лет вместе? Опыт и осознанность. Две сильные личности поняли, что в жизни главное, а что второстепенное»,
Анна Осипова
Сваха
Эксперт отметила, что Ольга родилась 1 апреля под знаком зодиака «Овен» – это лидеры, достигаторы и мотиваторы. А «единица» - это первенство во всем и умение повести за собой людей.
Дмитрий родился 8 июля под знаком зодиака «Рак». По словам свахи, хоть и представители данного знака эмоциональные и ранимые, но «восьмерка» считается одной из самых сильных в нумерологии, что и нивелирует мягкость «Рака» в характере Дмитрия.
«Ольга точно является серым кардиналом и лидером в отношениях, но со стороны может показаться, что главенствует Дмитрий. Они идеально подходят друг другу, а роли в их паре распределены так, как комфортно им, дополняя друг друга своими сильными сторонами. Их семья крепкая, дружная, прошедшая огонь и воду. Уверена, что мы не услышим о разладах в их браке, так как их отношения сотканы из совместных побед и поражений, которые они с успехом преодолевают вместе, а это и есть нерушимый фундамент, разрушить который невозможно»,
Анна Осипова
Сваха