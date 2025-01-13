«Максим рядом с Лизой раскрылся»: почему Боярская и Матвеев много лет счастливы вместе
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Пара Максима Матвеева и Елизаветы Боярской считается одной из самых красивых в нашем современном кинематографе. Артисты познакомились на совместных съемках фильма, и как, признается Лиза, это была любовь с первого взгляда. Да и не мудрено, так как устоять перед таким красавцем, как Максим, практически невозможно. Во время съемок у ребят завязался роман, а в 2010 году они официально поженились. Сваха Анна Осипова раскрыла в беседе с сайтом «Страсти» секрет крепкого брака знаменитостей.
«Многих волнует вопрос, что удерживает их вместе на протяжении многих лет? Ответ простой: взаимный интерес. Лиза непростая девушка из актерской семьи, а папа у нее – всеми любимый, легендарный Д’Артаньян! Перед глазами модель семьи, где мама полностью посвятила себя семье и своему звездному мужу, Михаилу Боярскому. Архисложно жить с таким мужчиной, но Лариса Луппиан смогла «укротить строптивого», что говорит о ее великой женской мудрости и бесконечном терпении. Думаю, Лиза многое взяла как от талантливого отца, так и от матери – истинной женщины»,
Анна Осипова
Сваха
Эксперт отметила, что Боярская родилась 20 декабря под знаком «Стрельца». Это сильные, независимые и очень подвижные люди, такие настоящие «Бро». А «двойка» (2, 11, 20, 29) сглаживает огненный характер мягкостью, дипломатичностью и большим пониманием. Максим же родился 28 июля под знаком «Льва». Это блеск, красота, эстетика, щедрость. И все это умножается «единицей» (1, 10, 19, 28) – первенство, достижения, упорство. По мнению Анны Осиповой, Максим рядом с Лизой раскрылся большим актерским талантом, что еще раз подтверждает, что рядом с ним настоящая муза и вдохновительница.
«Они идеально друг другу подходят и даже имеют внешнее сходство. Он – сильный, мужественный и яркий, она – красивая, женственная, нежная, да еще и потомственная Боярская! Уверена, их союз гармоничный, надежный и очень счастливый!»
Анна Осипова
Сваха