«Максим рядом с Лизой раскрылся»: почему Боярская и Матвеев много лет счастливы вместе

Пара Максима Матвеева и Елизаветы Боярской считается одной из самых красивых в нашем современном кинематографе. Артисты познакомились на совместных съемках фильма, и как, признается Лиза, это была любовь с первого взгляда. Да и не мудрено, так как устоять перед таким красавцем, как Максим, практически невозможно. Во время съемок у ребят завязался роман, а в 2010 году они официально поженились. Сваха Анна Осипова раскрыла в беседе с сайтом «Страсти» секрет крепкого брака знаменитостей.