«Является огромной травмой»: сможет ли Петр Чернышев вновь влюбиться после смерти Заворотнюк
© Lomohov Anatoly/East News
Сваха Анна Осипова высказалась о личной жизни фигуриста Петра Чернышева после смерти жены Анастасии Заворотнюк. Специалист дала эксклюзивный комментарий сайту «Страсти».
Петр Чернышев – знаменитый тренер, пятикратный чемпион США и двукратный победитель чемпионата четырех континентов. До сегодняшнего дня Петр продолжает выходить на лед и поражать публику безупречным мастерством.
О его профессиональной карьере написано много, но поклонники отмечают его небывалую работоспособность, волю к победе и, конечно же, невероятную мужскую харизму.
Знакомство с Анастасией Заворотнюк произошло в 2008 году на съемках шоу Первого канала «Ледниковый период» и, по словам обоих, это была любовь с первого взгляда. Образовалась красивая пара, излучавшая вокруг себя любовь и счастье. Петр – высокий, статный, с бездонными глазами невероятной глубины. Рядом с ним Настя казалась маленькой хрупкой девочкой, которая всегда окружена любовью и заботой сильного и мужественного Петра. В 2018 году пара решилась на рождение ребенка и в семье появилась Мила, которая стала для Петра первенцем, а для Насти – третьем ребенком в семье.
Известие о страшной болезни Анастасии прогремело как гром среди ясного неба: молодая, красивая, яркая, талантливая! Вся жизнь впереди: только радоваться, любить и творить! А тут такая трагедия…
Как и в спорте, так и с болезнью любимой жены, Петр боролся до последнего дня: молча, по-мужски, не афишируя и ограждая от посторонних глаз, продлевая жизнь Насти, насколько это было возможно с таким диагнозом. Многие начали шептаться, как скоро Петр захочет снова устроить свою личную жизнь.
«Хочу охладить пыл «жаждущих»: как сваха с большим опытом я часто общаюсь с вдовцами. Так вот со стопроцентной уверенностью могу сказать, что мужчины гораздо глубже переживают потерю жены, чем женщины уход мужа. Для мужчин это является огромной травмой и многие годы уходят на то, чтобы хоть как-то перестать сравнивать ушедшую жену со всеми женщинами мира, при этом совершенно неважно, как жила пара, хорошо или плохо, мужчина всегда идеализирует её образ и помнит только хорошее, забывая все плохое. В его памяти любимая всегда остается самой лучшей, и большая тоска снедает его душу еще долгие-долгие годы».
Анна Осипова
Сваха
Сваха убеждена, что рядом с таким мужчиной может остаться лишь та женщина, которая обладает доброй душой, большим сердцем, сильной эмпатией и достаточным запасом терпимости. И только время и поддержка может растопить сердце вдовца и снова вернуть его к полноценной жизни.
«Рано или поздно, Пётр обязательно справится с невосполнимой утратой, храня в памяти лишь светлые воспоминания о своей прекрасной Насте. Я преклоняюсь перед его мужеством и желаю ему только здоровья и сил…»
Анна Осипова
Сваха