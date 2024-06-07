«Является огромной травмой»: сможет ли Петр Чернышев вновь влюбиться после смерти Заворотнюк

Сваха Анна Осипова высказалась о личной жизни фигуриста Петра Чернышева после смерти жены Анастасии Заворотнюк. Специалист дала эксклюзивный комментарий сайту «Страсти».

Петр Чернышев – знаменитый тренер, пятикратный чемпион США и двукратный победитель чемпионата четырех континентов. До сегодняшнего дня Петр продолжает выходить на лед и поражать публику безупречным мастерством.

О его профессиональной карьере написано много, но поклонники отмечают его небывалую работоспособность, волю к победе и, конечно же, невероятную мужскую харизму.

Знакомство с Анастасией Заворотнюк произошло в 2008 году на съемках шоу Первого канала «Ледниковый период» и, по словам обоих, это была любовь с первого взгляда. Образовалась красивая пара, излучавшая вокруг себя любовь и счастье. Петр – высокий, статный, с бездонными глазами невероятной глубины. Рядом с ним Настя казалась маленькой хрупкой девочкой, которая всегда окружена любовью и заботой сильного и мужественного Петра. В 2018 году пара решилась на рождение ребенка и в семье появилась Мила, которая стала для Петра первенцем, а для Насти – третьем ребенком в семье.

Известие о страшной болезни Анастасии прогремело как гром среди ясного неба: молодая, красивая, яркая, талантливая! Вся жизнь впереди: только радоваться, любить и творить! А тут такая трагедия…

Как и в спорте, так и с болезнью любимой жены, Петр боролся до последнего дня: молча, по-мужски, не афишируя и ограждая от посторонних глаз, продлевая жизнь Насти, насколько это было возможно с таким диагнозом. Многие начали шептаться, как скоро Петр захочет снова устроить свою личную жизнь.