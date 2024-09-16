«Я надеюсь, что у нее парик»: что не так с новой стрижкой актрисы Боярской

«Стандартная прическа упрощает внешность актрисы. У Лизы лицо нетривиальное, интересное. С такой стрижкой, на мой профессиональный взгляд, она стала обычной и невыразительной. И стала выглядеть старше и строже, так как стрижка подчеркнула остроту носа и подбородка, ушла женственность. Темный цвет волос делал ее глаза более выразительными, а в светлом оттенке – она слилась, не за что уцепиться. Я надеюсь, что у нее парик».