Актриса Елизавета Боярская кардинально сменила имидж впервые за долгое время

Актриса Елизавета Боярская удивила поклонников кардинальной сменой имиджа. Она появилась на открытии нового сезона Малого драматического театра в день его 80-летия со светлыми и короткими волосами.

В Сети опубликовали кадры, на которых была запечатлена Елизавета с новой прической. Она осветлила пряди и сделала удлиненное каре. На ней был простой серый костюм и кроссовки.

Отметим, что Боярская долгие годы не менялась внешне. Она предпочитала ходить с длинными волосами каштанового цвета. Почему вдруг актриса решила примерить новый образ, она пока не рассказала. Но поклонники уже сделали ей немало комплиментов в социальной сети. Комментаторы подчеркнули, что Елизавета «идет в ногу со временем».