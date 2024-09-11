Актриса Елизавета Боярская кардинально сменила имидж впервые за долгое время
© Starface.ru
Актриса Елизавета Боярская удивила поклонников кардинальной сменой имиджа. Она появилась на открытии нового сезона Малого драматического театра в день его 80-летия со светлыми и короткими волосами.
В Сети опубликовали кадры, на которых была запечатлена Елизавета с новой прической. Она осветлила пряди и сделала удлиненное каре. На ней был простой серый костюм и кроссовки.
Отметим, что Боярская долгие годы не менялась внешне. Она предпочитала ходить с длинными волосами каштанового цвета. Почему вдруг актриса решила примерить новый образ, она пока не рассказала. Но поклонники уже сделали ей немало комплиментов в социальной сети. Комментаторы подчеркнули, что Елизавета «идет в ногу со временем».
Елизавета Боярская выходит на сцену МДТ уже много лет. В труппу театра она входит с 2012 года.
«Открыли юбилейный 80-й сезон в МДТ! Ни пуха! Погнали!» - прокомментировала актриса открытие сезона.
Ранее актриса Елизавета Боярская вышла в свет в прозрачном платье из кружева.