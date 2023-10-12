Взгляд стал открытым, а горбинка исчезла: какие пластические операции скрывает певица Алсу

Пластический хирург Ольга Рабодзей предположила, какие манипуляции со своей внешностью могла сделать популярная певица Алсу. В эксклюзивном комментарии порталу «Страсти» эксперт рассказала, что на ранних фото поп-дивы есть горбинка на носу, которая пропала со временем.

Специалист отметила, что в 40 лет Алсу выглядит прекрасно. Мать троих детей сохранила свою внешность в идеальном состоянии. Но поверить в то, что это является только заслугой природы сложно.