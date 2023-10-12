Взгляд стал открытым, а горбинка исчезла: какие пластические операции скрывает певица Алсу
Хирург Рабодзей считает, что ринопластика избавила Алсу от горбинки на носу.
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Пластический хирург Ольга Рабодзей предположила, какие манипуляции со своей внешностью могла сделать популярная певица Алсу. В эксклюзивном комментарии порталу «Страсти» эксперт рассказала, что на ранних фото поп-дивы есть горбинка на носу, которая пропала со временем.
Специалист отметила, что в 40 лет Алсу выглядит прекрасно. Мать троих детей сохранила свою внешность в идеальном состоянии. Но поверить в то, что это является только заслугой природы сложно.
«Первое, на что сразу падает взгляд – это глаза певицы. Сразу видно, что с возрастом взгляд у Алсу стал более выразительным и открытым, ушло нависшее веко, бровки слегка приподнялись. Однозначно, тут речь идет о проведении блефаропластики. В самом начале карьеры Алсу, на ее носике достаточно заметна характерная горбинка, которую мы уже не видим на ее более поздних фотографиях. Сам по себе такой «дефект» исчезнуть не может. Поэтому смело можем предположить, что в жизни исполнительницы хита «Зимний сон» имела место ринопластика».
Ольга Рабодзей
Пластический хирург
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«Многие поклонники обращали внимание и на впалые щеки певицы, которые в более раннем возрасте были достаточно пухлыми. Но тут я не вижу повода для «сплетен» и не могу с полной уверенностью сказать о том, что речь идет об удалении комков Биша, или каком-либо другом хирургическом вмешательстве. Скорее всего это следствие ухода лишних килограммов и качественный массаж лица».
Ольга Рабодзей
Пластический хирург
Эксперт высказалась также и о фигуре артистки. Поклонники не раз замечали то, что стройная исполнительница имеет округлые формы.
«Что касается вопросов маммопластики, то тут я скажу однозначно – да, такая операция, скорее всего, была проведена. Певица является мамой троих детей, а это не могло не отразиться на ее и без того маленькой груди. Обычно с возрастом и особенно после грудного вскармливания женская грудь теряет форму и упругость. Но на современных фотографиях Алсу мы видим пышную и упругую грудь. И хотя сама артистка утверждает, что добивается такого эффекта корсетом и специальным бельем, я уверена, что без операции по увеличению груди не обошлось».
Ольга Рабодзей
Пластический хирург
Сама звезда активно высмеивает слухи про свои «пластические операции», сопоставляя свои детские и современные фотографии. А вот факт посещения кабинета косметолога не скрывает. Именно эти специалисты помогают ей всегда выглядеть свежей, ухоженной и молодой.
Совсем недавно Алсу призналась, что прибегает к таким процедурам как уколы ботокса и уколы гилауроновой кислоты в качестве профилактики старения, а также делает мезотерапию, биоревитализацию и другие уходовые процедуры. Пластический хирург отметила, что все это идет артистке на пользу.
«Могу сказать одно, если популярная исполнительница и делала пластические операции, то обращалась она к настоящим профессионалам, которые провели все медицинские манипуляции безупречно и на высшем уровне. Алсу действительно выглядит шикарно!»
Ольга Рабодзей
Пластический хирург
Ранее пластический хирург Ольга Рабодзей рассказала, как 49-летней певице Натали удается не меняться с годами.