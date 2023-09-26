Грудь, губы, овал лица: хирург раскрыла правду об операциях Натали

Пластический хирург Ольга Рабодзей рассказала, как 49-летней певице Натали удается не меняться с годами. Специалист сравнила фотографии звезды разных лет и пришла к выводу, что без хирургического вмешательства не обошлось. В эксклюзивном комментарии порталу «Страсти» Ольга перечислила операции и процедуры, которые помогают артистке оставаться молодой.

Будучи матерью троих детей, исполнительница хитов «Ветер с моря дул» и «О Боже, какой мужчина!» является обладательницей точеной фигуры и прекрасных форм, которым можно только позавидовать. Сама певица смело заявляет о том, что прибегала к услугам пластических хирургов и регулярно посещает косметологов. Разберем, каким именно манипуляциям она подвергалась и что изменилось в ее облике.

«Наталья Рудина (настоящее имя артистки, прим. «Страсти») никогда не скрывала факта о проведенной маммопластике. По словам певицы, она еще в ранней молодости мечтала увеличить свой бюст, который считала очень маленьким. Но после рождения первого ребенка, когда ее грудь еще больше потеряла формы, она решилась на свою первую пластическую операцию. Результатом певица осталась довольна. По словам Натали, она получила то, о чем мечтала. Ну что ж, результат и правда хороший. Грудь стала больше, но смотрится очень естественно», – рассказала эксперт.