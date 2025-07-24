«Вызывает удивление»: какие отношения связывают Галустяна с экс-женой после развода
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Волна разводов после достаточно внушительного супружеского стажа захлестнула шоу-бизнес. Как-то так получилось, что в год семьи распались, казалось бы, непотопляемые союзы: Мерзликины, Бондарчук, вот и семью Галустян не обошла эта напасть. Сваха Анна Осипова в беседе с сайтом «Страсти» рассказала, почему Михаил Галустян после разрыва с супругой продолжает публично делать ей комплименты, а она отвечает ему взаимностью.
Недавно в соцсетях появилось трогательное обращение Михаила к бывшей супруге Виктории в день ее рождения: «С Днем рождения, красотка», на что Виктория ответила: «Спасибо, дорогой!»
Общественность тут же встрепенулась: «Как это так, они же расстались, а не поливают друг друга грязью! Непорядок!». Так есть ли дружба после брака?
«Безусловно, есть. Галустян – армянин, а в их менталитете развод явление сильно порицаемое, ну а коль так случилось, то, как правило, бывшие супруги навсегда остаются близкими родственниками. Я знаю многих женщин, которые после развода остались в прекрасных отношениях не только с бывшим супругом, но и с его семьей, а бывшую свекровь продолжают называть мамой»,
Анна Осипова
Сваха
Сваха опечалена тем, что общественность спокойно реагирует на некрасивые расставания, громкие скандалы, дележку имущества, детей, ненависть и подлость по отношению друг к другу разводящихся людей, и все это воспринимает, как обыденную реальность.
«А вот когда люди с уважением и благодарностью относятся к совместно пройденному жизненному пути, такому важному для каждого из них, с любовью и заботой продолжают вместе заботиться об общих детях, родителях и уважительно относятся друг к другу, то это вызывает удивление. А должно быть наоборот»,
Анна Осипова
Сваха
Анна подчеркнула, что уважает выбор Михаила и Виктории пойти по пути бережного отношения друг к другу. По ее мнению, даже после развода экс-супруги остаются близкими и родными людьми, несмотря ни на что.
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