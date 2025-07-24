«Вызывает удивление»: какие отношения связывают Галустяна с экс-женой после развода

Волна разводов после достаточно внушительного супружеского стажа захлестнула шоу-бизнес. Как-то так получилось, что в год семьи распались, казалось бы, непотопляемые союзы: Мерзликины, Бондарчук, вот и семью Галустян не обошла эта напасть. Сваха Анна Осипова в беседе с сайтом «Страсти» рассказала, почему Михаил Галустян после разрыва с супругой продолжает публично делать ей комплименты, а она отвечает ему взаимностью.

Недавно в соцсетях появилось трогательное обращение Михаила к бывшей супруге Виктории в день ее рождения: «С Днем рождения, красотка», на что Виктория ответила: «Спасибо, дорогой!»

Общественность тут же встрепенулась: «Как это так, они же расстались, а не поливают друг друга грязью! Непорядок!». Так есть ли дружба после брака?