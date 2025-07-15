«Любит властных женщин»: почему Макрон терпит пощечины и унижения от жены

«Если мы внимательно посмотрим на лицо супруги Макрона, то в ней крайне мало женственных черт, присущих настоящим трепетным леди. Видно, что она железная леди, а ее супруг рядом смотрится вчерашним школьником. Я не физиогномист и могу ошибаться, но что-то мне подсказывает, что такие отношения между супругами абсолютно привычны для них. Не удивлюсь, если она его бьет по пятницам (улыбается). То, что Макрон это терпит, говорит лишь о том, что его все устраивает. А нормально это или нет — решать точно не нам»,