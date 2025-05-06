«Вышел на охоту»: почему Ян Абрамов преобразился после развода с Алсу

Певица Алсу развелась с бизнесменом Яном Абрамовым после 18 лет брака. Многие поклонники отметили, что артистка похорошела после расставания с супругом. Но недавно Абрамов вышел в свет и поразил изменениями во внешности. Он похудел и сменил стиль. Сваха Анна Осипова рассказала сайту «Страсти» о том, чем может быть вызвана такая перемена во внешности мужчины.

Она отметила, что в последнее время среди звездных разведенных мужчин наблюдается такая интересная тенденция, как кардинальная смена имиджа. Совсем недавно в сети обсуждали невероятное преображение Михаила Галустяна, который пополнил список звездных холостяков после 18 лет брака. Дошла очередь и до Яна Абрамова, которого сейчас не узнать.