«Вышел на охоту»: почему Ян Абрамов преобразился после развода с Алсу
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Певица Алсу развелась с бизнесменом Яном Абрамовым после 18 лет брака. Многие поклонники отметили, что артистка похорошела после расставания с супругом. Но недавно Абрамов вышел в свет и поразил изменениями во внешности. Он похудел и сменил стиль. Сваха Анна Осипова рассказала сайту «Страсти» о том, чем может быть вызвана такая перемена во внешности мужчины.
Она отметила, что в последнее время среди звездных разведенных мужчин наблюдается такая интересная тенденция, как кардинальная смена имиджа. Совсем недавно в сети обсуждали невероятное преображение Михаила Галустяна, который пополнил список звездных холостяков после 18 лет брака. Дошла очередь и до Яна Абрамова, которого сейчас не узнать.
«Развод влияет на всех в разной степени. Женщина худеет и меняет цвет волос, мужчина начинает позволять себе то, что не разрешал себе в браке, словно ребенок, которому не давали шоколадных конфет. Да простят меня мужчины, но устроены они проще, чем женщины. И если, супруг, который никогда особенно не обращал внимания на свой внешний вид, вдруг, начинает резко худеть, менять прическу и записывается в спортзал, то точно стоит задуматься: с чего бы это?»
Анна Осипова
Сваха
Сваха пояснила, что нельзя обвинять всех мужчин мира, которые решили улучшить свой облик, во всех смертных грехах. Но есть нюансы.
«Как подсказывает опыт, в большинстве случаев это ведет к кризису в отношениях и, как следствие, к уходу в новую жизнь. Это громкий «звоночек» о том, что мужчина точно хочет кому-то сильно понравиться. Весь вопрос, кому? Вот и Ян уже вышел на охоту во всеоружии, похудел, похорошел и сменил свой облик для новых свершений. Думаю, в скором времени мы точно увидим его с новой пассией, которая будет удивительным образом похожа на его бывшую жену!»
Анна Осипова
Сваха
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