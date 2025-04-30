«Только сами в силах разрушить свои отношения»: что происходит в браке Рудковской и Плющенко

Супруги Евгений Плющенко и Яна Рудковская приковывают пристальное внимание общественности к своей паре. Их посты в соцсетях вызывают неоднозначную реакцию пользователей своей демонстрацией роскоши и жизни «лакшери». Как обычно, кто-то яростно возмущается, а кто-то искренне восхищается. Сваха Анна Осипова рассказала в беседе с сайтом «Страсти», в чем секрет крепкого брака фигуриста и продюсера.