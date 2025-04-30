«Только сами в силах разрушить свои отношения»: что происходит в браке Рудковской и Плющенко
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Супруги Евгений Плющенко и Яна Рудковская приковывают пристальное внимание общественности к своей паре. Их посты в соцсетях вызывают неоднозначную реакцию пользователей своей демонстрацией роскоши и жизни «лакшери». Как обычно, кто-то яростно возмущается, а кто-то искренне восхищается. Сваха Анна Осипова рассказала в беседе с сайтом «Страсти», в чем секрет крепкого брака фигуриста и продюсера.
«Крепкая многодетная семья, где жена старше мужа, да еще за которой не наблюдается ни громких скандалов, ни публичных разоблачений. Так почему же эти двое столько лет вместе?»
Анна Осипова
Сваха
Специалист отметила, что «Козерог» и «Скорпион» – идеальная пара в астрологии. По ее словам, это «грандиозное сочетание».
«Фундаментальный, прагматичный, мудрый «Козерог» (Яна), и непобедимый, надежный и верный «Скорпион» (Евгений), это тот союз, который невозможно разрушить от слова «совсем». Эти двое только сами в силах разрушить свои отношения, но извне это не под силу никому»,
Анна Осипова
Сваха
Анна считает, что каждый из супругов талантлив в своей сфере, а вместе они создали впечатляющий тандем, который только усиливает их достижения.
«Секрет этой пары в схожести характеров и общности интересов. Оба трудоголики и перфекционисты, которые идут к своим целям и достигают их самым эффективным способом. Думаю, мы еще многим восхитимся, что создадут удивительного и масштабного Плющенко и Рудковская!»
Анна Осипова
Сваха
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