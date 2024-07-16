Выглядит старше своих лет: что происходит с лицом 59-летнего Валерия Меладзе

«Если липосакция подбородка все-таки не была проведена, то и ее можно сделать. Все эти операции относятся к безрубцовым, следы от них практически незаметны. А Валерия Меладзе с их помощью можно омолодить на 10 лет. А если он еще и перед этими вмешательствами постарается похудеть на 10-12 килограммов, то результат будет лучше и более продолжительным».