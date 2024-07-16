Выглядит старше своих лет: что происходит с лицом 59-летнего Валерия Меладзе
© Макеев Иван/Komsomolskaya Pravda/East News
Уехавший из России певец Валерий Меладзе в свои 59 лет старается поддерживать себя в форме, но отрицает, что когда-либо ложился под скальпель ради омоложения. Так ли это на самом деле? Об этом сайт «Страсти» спросил у звездного пластического хирурга Сергея Свиридова.
«Как минимум, он прибегал к фототерапии, эрбиевой шлифовке лица, инъекциям красоты, мезотерапии. Думаю, также он сделал пластику верхних и нижних век. Плюс, на его более ранних фото видно, что в области подбородка и овала лица очень выражена кожно-жировая складка, а на более поздних снимках ее уже нет. Скорее всего, Валерий выполнил липосакцию подбородка и овала лица. Но возможно, это просто эффект от похудения».
Сергей Свиридов
Пластический хирург
Он отметил, что сейчас Меладзе в целом выглядит в соответствии со своим возрастом, но на некоторых фотографиях ему можно дать даже 62-64 года из-за лишнего веса. При этом хирург подчеркнул, что лицо у артиста ухоженное, плюс, он накладывает грим, а мелкие недостатки на фото скрывает фотошоп.
«К тому же, у Валерия деформационный тип лица. То есть, оно плотное, с толстой кожей. За счет этого у него сохраняется ухоженность лица. Но если внимательно присмотреться, есть морщинки в области нижних век, избыточная кожно-жировая складка овала лица и подбородка, носогубные складки. Все эти возрастные изменения можно очень легко скорректировать».
Сергей Свиридов
Пластический хирург
Доктор Свиридов также выразил мнение, что Валерию Меладзе не помешало бы удаление еще большего количества кожи в области нижних век, липофилинг носослезной борозды, эндоскопическая подтяжка линии бровей и нижней зоны лица вместе с шеей.
«Если липосакция подбородка все-таки не была проведена, то и ее можно сделать. Все эти операции относятся к безрубцовым, следы от них практически незаметны. А Валерия Меладзе с их помощью можно омолодить на 10 лет. А если он еще и перед этими вмешательствами постарается похудеть на 10-12 килограммов, то результат будет лучше и более продолжительным».
Сергей Свиридов
Пластический хирург
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