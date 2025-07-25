«Выглядит просто великолепно»: в чем секрет стройности актрисы Банщиковой
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Актриса Анна Банщикова восхищает поклонников стройной фигурой. Знаменитость признавалась, что не любит диеты, а похудела благодаря посещению клиники во время самоизоляции. Врач-диетолог, нутрициолог, паразитолог, врач-терапевт, сомнолог Анна Цуканова в беседе с сайтом «Страсти» высказалась о методах Анны и правильно ли она поступает.
«Она прошла полный чек-ап организма и, скорее всего, на их основании ей были назначены различные комплексы для поддержания и улучшения здоровья, в частности витаминно-минеральные комплексы. Также она воспользовалась множеством возможных вспомогательных процедур – душ Шарко, гидромассаж и др.»
Анна Цуканова
Врач-диетолог, нутрициолог, паразитолог, врач-терапевт, сомнолог
На вопрос о секрете похудения актриса отвечала – спорт, здоровое питание и любовь.
«Она много работает, занимается йогой, у нее трое детей и поэтому много забот по дому. Она противник молодильных процедур, но выглядит просто великолепно для своего возраста. С генетикой ей явно повезло – у нее достаточно мало морщин для ее возраста. Конечно, это не отменяет использование уходовых процедур для поддержания тонуса кожи лица, как массаж, профессиональную уходовую косметику и т.д. У нее гармоничная женственная фигура, на которую приятно любоваться. Это отличный пример для подражания!»
Анна Цуканова
Врач-диетолог, нутрициолог, паразитолог, врач-терапевт, сомнолог
Нутрициолог отметила, что это именно тот случай, когда хочется поблагодарить звезду за правильный посыл для своих поклонников, особенно женского пола. Эксперт надеется, что, наблюдая за звездой, многие изменят свой взгляд на агрессивные методы похудения и поддержания молодости.
Ранее диетолог Цуканова раскрыла возможную причину стремительного похудения Киркорова.