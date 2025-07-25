«Выглядит просто великолепно»: в чем секрет стройности актрисы Банщиковой

«Она много работает, занимается йогой, у нее трое детей и поэтому много забот по дому. Она противник молодильных процедур, но выглядит просто великолепно для своего возраста. С генетикой ей явно повезло – у нее достаточно мало морщин для ее возраста. Конечно, это не отменяет использование уходовых процедур для поддержания тонуса кожи лица, как массаж, профессиональную уходовую косметику и т.д. У нее гармоничная женственная фигура, на которую приятно любоваться. Это отличный пример для подражания!»