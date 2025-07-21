Сильно похудевшего Филиппа Киркорова заподозрили в применении «Оземпика»

Филипп Киркоров обеспокоил поклонников своим изменившимся внешним видом: певец сильно похудел, осунулся и стал выглядеть болезненно. При этом сам исполнитель хита «Цвет настроения синий» утверждает, что доволен своим новым телом и заверяет, что избавился от лишних килограммов исключительно благодаря физнагрузке и правильному питанию. Так ли это на самом деле? На этот вопрос сайту «Страсти» ответила врач-диетолог, нутрициолог, паразитолог, врач-терапевт, сомнолог Анна Цуканова.

Как говорит певец, его утро начинается с 3-х часовой тренировки, которая включает в себя беговую дорожку и крадиотренировку. Кроме того, Филипп полностью отказался он сладостей. Однако известно, что ранее он уже обращался за липосакцией, поэтому диетолог не исключила, что новая подтянутая фигура не стала исключением, и здесь тоже была приложена рука хирурга.