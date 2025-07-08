«Выглядит на свой возраст»: как ухаживает за лицом 59-летняя Ирина Салтыкова

«Ирина выглядит достойно и гармонично — именно так, как может выглядеть ухоженная, уверенная в себе женщина в своем возрасте. Да, на фото в социальных сетях и глянце можно заметить ретушь: это обычная практика для публичных персон. Однако в живом видео и на телевидении видно, что у Ирины присутствуют естественные возрастные изменения. Она выглядит на свой возраст — и в этом тоже сила»,