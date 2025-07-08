«Выглядит на свой возраст»: как ухаживает за лицом 59-летняя Ирина Салтыкова
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Певица Ирина Салтыкова много лет является символом женственности и привлекательности. Она не раскрывает секреты красоты, но некоторые поклонники считают, что звезда точно прибегала к услугам хирургов или косметологов. Реконструктивно-пластический хирург, онколог Максим Усунгван в беседе с сайтом «Страсти» предположил, как артистке удается так хорошо выглядеть в 59 лет.
«Насколько мне известно из интервью и публичных высказываний, Ирина Салтыкова неоднократно подчеркивала свою принципиальную позицию в отношении собственной внешности: она последовательно выступает против пластических операций и инъекционной косметологии»,
Максим Вячеславович Усунгван
Реконструктивно-пластический хирург, онколог
По словам Салтыковой, она поддерживает форму исключительно за счет базового ухода, минимального косметологического сопровождения и здорового образа жизни — без уколов, подтяжек и других вмешательств. Специалист отметил, что это осознанная позиция, и она, безусловно, заслуживает уважения.
«Ирина выглядит достойно и гармонично — именно так, как может выглядеть ухоженная, уверенная в себе женщина в своем возрасте. Да, на фото в социальных сетях и глянце можно заметить ретушь: это обычная практика для публичных персон. Однако в живом видео и на телевидении видно, что у Ирины присутствуют естественные возрастные изменения. Она выглядит на свой возраст — и в этом тоже сила»,
Максим Вячеславович Усунгван
Реконструктивно-пластический хирург, онколог
Хирург провел параллель с актрисой Памелой Андерсон, которая также заявила, что отказалась от пластических процедур, и при этом продолжает выглядеть эффектно. Ее внешний вид — это не про юность, а про харизму, зрелую женственность и принятие себя.
«Та же история и с Ириной Салтыковой. Она красива не потому, что борется со временем, а потому что остается собой. В ее облике присутствует нечто важное — мягкость, женственность, внутренняя цельность. Именно это и притягивает»,
Максим Вячеславович Усунгван
Реконструктивно-пластический хирург, онколог