Выглядит на 35 лет: раскрыт секрет моложавого вида Мити Фомина

Актер, певец и телеведущий Митя Фомин в этом году отметил юбилей — ему исполнилось 50 лет, но несмотря на это он выглядит на 35. Артиста много раз подозревали в увлечении пластикой, но каждый раз он упорно ее отрицает, списывая все на генетику и эффект от простых косметических процедур. Сайт «Страсти» поинтересовался у врача-дерматолога, косметолога и трихолога Валентины Магкаевой, действительно ли Фомин говорит правду.

Исполнитель открыто заявляет, что ни разу в жизни не ложился под нож пластического хирурга с целью скорректировать что-то в своей внешности. Однако он охотно пользуется услугами проверенных косметологов. Дмитрий (так зовут Митю в обычной жизни) — частый гость в столичных клиниках и к своим 50 годам перепробовал многие инновационные аппаратные методики, часть из которых направлена именно на омоложение и избавление от морщин.

Помимо этого, певец однозначно курсами проходит биоревитализацию и коллагенотерапию для поддержания тонуса кожи и тщательно за собой ухаживает.

«Уколы красоты» (которые Фомин тоже колет) — сейчас стандартная процедура не только для него, но и для большинства его коллег по цеху, ведь частый грим, напряженный график работы, недосып и высокий уровень стресса не способствуют сохранению молодости и красоты. Также Митя делает инъекции ботокса и совершенно этого не скрывает — без фанатизма, но инъекции имеют место, так как по словам самого певца «ему давно не 16 лет».