Выглядит лучше коллег: Ирина Аллегрова отдала за пластические операции огромную сумму
Хирург Айрапетян считает, что Аллегрова потратила на пластику до миллиона рублей.
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Пластический хирург Арташес Айрапетян оценил фотографии певицы Ирины Аллегровой и назвал предполагаемые операции, которые она делала. По мнению эксперта, звезда могла потратить на это от 500 тысяч до миллиона рублей! Портал «Страсти» поговорил со специалистом.
Фанаты Ирины Аллегровой не могли не заметить, что в 71 год она выглядит невероятно подтянутой и молодой. Певица не стесняется надевать откровенные наряды с короткими юбками и глубокими вырезами, потому что не страдает комплексами относительно возрастных изменений внешности. Сама артистка утверждает, что все это благодаря хорошей генетике. Пластический хирург, изучив снимки певицы, согласился с тем, что завидная генетика действительно имеет место быть, но все-таки считает, что совсем без процедур дело не обошлось.
«С вероятностью 80 процентов я могу сказать, что была проведена блефаропластика и тот или иной вид подтяжки. Возможно, это безоперационная подтяжка нитями, а возможно, это СМАС-лифтинг. Разумеется, уходовые косметологические процедуры, направленные на поддержание тонуса кожи, певица также регулярно проводит. В целом она выглядит достойно на фоне многих своих сверстниц по сцене, которые давно переборщили с подтяжками и филлерами, но продолжают издеваться над собой в попытке повернуть время вспять. Ирина ухаживает за собой, но знает меру и адекватно воспринимает свое отражение в зеркале».
Арташес Айрапетян
Пластический хирург
По оценкам специалиста, на пластические процедуры у Ирины Аллегровой могло быть потрачено от 500 тысяч до миллиона рублей. Он считает, что для звезды такого уровня это разумные затраты, и, вероятно, многие из процедур певица получала с хорошими скидками или в обмен на рекламу.
Тем не менее эксперт подчеркивает, что исполнительница не полностью полагалась на хирургические методы для решения возрастных проблем. По словам Аллегровой, она также оставила в прошлом свой артистический образ жизни, отказалась от вредных привычек, уделяет много времени фитнесу и уходу за собой.
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