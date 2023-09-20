Выглядит лучше коллег: Ирина Аллегрова отдала за пластические операции огромную сумму

Пластический хирург Арташес Айрапетян оценил фотографии певицы Ирины Аллегровой и назвал предполагаемые операции, которые она делала. По мнению эксперта, звезда могла потратить на это от 500 тысяч до миллиона рублей! Портал «Страсти» поговорил со специалистом.

Фанаты Ирины Аллегровой не могли не заметить, что в 71 год она выглядит невероятно подтянутой и молодой. Певица не стесняется надевать откровенные наряды с короткими юбками и глубокими вырезами, потому что не страдает комплексами относительно возрастных изменений внешности. Сама артистка утверждает, что все это благодаря хорошей генетике. Пластический хирург, изучив снимки певицы, согласился с тем, что завидная генетика действительно имеет место быть, но все-таки считает, что совсем без процедур дело не обошлось.