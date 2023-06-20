Шальная императрица: как Ирина Аллегрова много лет эпатирует публику своими нарядами

«Конечно, сходства найти можно. Но в целом, нужно помнить: чувственные аутфиты сегодня – в тренде. Корсеты, вырезы, разрезы и прозрачность – актуальные тенденции 2023 года. В приемлемой дозировке их можно смело внедрять даже в повседневные образы. В сценических границы, разумеется, расширены. Ведь цель – запомниться. Надо признать, что у обеих артисток это получается сполна».