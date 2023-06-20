Шальная императрица: как Ирина Аллегрова много лет эпатирует публику своими нарядами
Стилист Рыжова рассказала о нарядах Ирины Аллегровой и объяснила сходство с Люсей Чеботиной.
Фото: Starface.ru
Певицу Ирину Аллегрову прозвали «императрицей» отечественной эстрады. 71-летняя артистка знаменита не только качественным вокалом и мощной харизмой, но и экстравагантными нарядами. О знаковых образах селебрити и о том, почему говорят, что Люся Чеботина копирует Аллегрову, читателям портала «Страсти» рассказывает стилист-имиджмейкер Полли Рыжова. Она – «самый масштабный стилист России» по версии Всероссийского общества стилистов, основатель Клуба стиля, автор ежемесячной Книги стиля.
«На заре своей музыкальной карьеры Ирина Аллегрова демонстрировала рок-н-рольные ансамбли в духе 80-х. Мини-юбка из потертого денима, куртка-косуха с накладными карманами, обилие металлических цепей, укладка с начесом, броский макияж глаз – все это атрибуты стиля рок. Его главный посыл – бунтарство. Дерзкий образ «плохой девочки» выделил певицу на отечественной эстраде и полюбился фанатам».
Полли Рыжова
Стилист-имиджмейкер
Когда репертуар исполнительницы изменился на более лиричный, у нее поменялся гардероб. Звезда стала более женственной, но не менее запоминающейся.
«Как дань 90-м и отголоски костюмов Майкла Джексона можно рассматривать наряд певицы с элементами военного мундира. Сияющая вышивка на камзоле в сочетании со шлейфом – впечатляющие элементы образа звезды эстрады».
Полли Рыжова
Стилист-имиджмейкер
Эксперт вспомнила наряды артистки в период выхода хита со словами «Гуляй, шальная императрица». Тогда у Аллегровой было немало очень откровенных ансамблей, демонстрирующих торжество роскоши. Особо выделялась красная мантия, достойная королевского выхода, поверх сексапильного черного костюма. В этом и есть индивидуальный стиль Ирины Аллегровой.
«Стоит отметить, что классический черный – один из любимых цветов народной артистки. Ее редко можно заметить в светлых пастельных оттенках. Зато с черным она уверенно играет, комбинируя разные фактуры».
Полли Рыжова
Стилист-имиджмейкер
Многие поклонники отмечают, что в последнее время молодая певица Люся Чеботина буквально копирует образы Аллегровой. На состоявшейся в прошлом месяце музыкальной премии RU.TV Люся позировала в драматичном total-black. Исполнительница хита «Солнце Монако» скомбинировала корсетный кожаный «верх» и кружевной «низ». После этого в соцсетях начали активно обсуждать сходства некоторых нарядов двух артисток.
«Конечно, сходства найти можно. Но в целом, нужно помнить: чувственные аутфиты сегодня – в тренде. Корсеты, вырезы, разрезы и прозрачность – актуальные тенденции 2023 года. В приемлемой дозировке их можно смело внедрять даже в повседневные образы. В сценических границы, разумеется, расширены. Ведь цель – запомниться. Надо признать, что у обеих артисток это получается сполна».
Полли Рыжова
Стилист-имиджмейкер