«Выглядит дорогой и недоступной»: в чем причина одиночества Светланы Ходченковой

Психолог Станислав Самбурский считает, что Светлана Ходченкова осознано выбрала карьеру и одиночество. По мнению эксперта, актриса боится «выпасть из обоймы» и лишиться карьеры. Самбурский поделился мнением с сайтом «Страсти».

«Её единственный брак был с однокурсником Владимиром Яглычом. Они расстались 15 лет назад, и с тех пор Светлана ни разу не выходила замуж, хотя предложения руки и сердца были. Светлана явно отдаёт предпочтение карьере. Выбирая между новым проектом и новым мужчиной, она, безусловно, выберет первое. Все визуальные проявления её тщательной работы с телом и лицом, как с инструментом, говорят о силе артистки и её чёткому плану реализоваться в творческой профессии. У актрисы век недолог. Страх выпасть из обоймы есть у большинства актёров, певиц, танцоров. Очевидно, что она выбрала карьеру и неизменна в своём выборе», — высказался психолог.

Эксперт обратил внимание на изменения, которые произошли во внешности актрисы. По мнению Станислава, в начале нулевых Светлана была «очаровательной, простой и непримечательной». В браке с Владимиром она напоминала девушку, о которой хочется заботиться. Но теперь, сбросив вес, актриса стала «дорогой, чувственной и недоступной», что является приманкой для слабых мужчин.

«В первых фильмах она была очаровательной девчушкой, чуть полноватой, с округлыми чертами лица, простой и непримечательной. Именно в тот момент у неё завязались серьёзные отношения с Владимиром Яглычом, которые позже переросли в брак. А сейчас, держа себя в потрясающей физической форме, Светлана выглядит дорогой, чувственной и недоступной. Да и подает она себя как императрица, как настоящая альфа. Соответственно, на неё клюют мужчины слабые, которые хотят «на ручки». В отношениях с Владимиром она ещё была девчонкой, которая и внешностью, и поведением вызывала желание позаботиться о себе. В душе она знает, что ей нужен тот, к кому сможет приходить на ручки по-бабьи поплакаться. Но это невозможно в её текущем выборе», — резюмировал эксперт.

Полный текст сайта «Страсти» о том, как Ходченкова покорила Голливуд и стала самой успешной актрисой в России, читайте здесь.