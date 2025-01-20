Раньше Борисова: как Ходченкова покорила Голливуд и стала самой успешной актрисой в России
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В 2020 году Светлану Ходченкову назвали самой успешной актрисой десятилетия, сумевшей построить карьеру не только в России, но и за рубежом. Она дебютировала в кино с фильмом Станислава Говорухина «Благословите женщину» и сразу получила престижные награды. А в 2013 году актриса заявила о себе в Голливуде, снявшись в «Росомахе» с Хью Джекманом. Ее достижения были высоко оценены, поэтому в 2018-м году она удостоилась звания Заслуженной артистки России.
Светлана снимается в кино больше 20 лет, но известна не только яркими ролями. Актриса интригует тайными романами и удивляет изменениями в фигуре, похудев на 20 кг.
О том, как Светлана покорила Голливуд, что известно о ее возлюбленном и в чем секрет стройности актрисы, — рассказывает сайт «Страсти».
Творческий путь Светланы Ходченковой
Светлана Ходченкова родилась 21 января 1983 года в Москве в семье, далекой от творчества. Она с 7 лет мечтала об актерской профессии и стремилась к публичности. Зная о желании дочки, мама Ходченковой отправила ее учиться в модельную школу при Доме моды Вячеслава Зайцева.
После выпускного в школе Светлана поступила в Театральный институт имени Бориса Щукина. Уже на первом курсе ее заметил Станислав Говорухин и утвердил на главную роль в фильме «Благословите женщину». За съемки в проекте актриса была номинирована на премию «Ника» и получила призы фестивалей «Стожары» и «Литература и кино».
Фильм Говорухина стал творческой удачей для Светланы. Получив признание публики, актриса начала сниматься в других, не менее успешных проектах.
«Мне очень повезло, что я попала в руки к Станиславу Сергеевичу Говорухину. Для этой роли нужен был именно такой цыпленок желтый, который ничего не знает. У меня все получилось только благодаря интуиции. Там не было ничего наигранного, вымученного, сделанного, как говорят, «по школе»», — говорила она журналу HELLO!.
В 2005 году она сыграла в еще одном проекте Говорухина «Не хлебом единым». Также Ходченкова снялась в фильмах «Жена Сталина», «Нулевой километр», двух частях фильма «Любовь в большом городе», где ее партнером стал Владимир Зеленский.
В 2011 году Светлана впервые появилась в иностранном фильме «Шпион, выйди вон!», в котором главные роли сыграли Гэри Олдман, Бенедикт Камбербэтч и Том Харди. Создатели проекта искали высокую русскоговорящую актрису, и Ходченкова оказалась подходящей кандидатурой на роль.
В 2013 году актриса сыграла в еще одном голливудском проекте. На этот раз ее партнером стал Хью Джекман. По воспоминаниям Светланы, чтобы попасть в каст (актерский состав, прим. «Страсти») фильма «Росомаха: Бессмертный», ей пришлось проявить инициативу. Она записала пробы, отправила их в студию Fox, и благодаря настойчивости получила роль. «Росомаха» стал одним из кассовых фильмов Голливуда, но, несмотря на успех, Светлана решила вернуться в Россию.
«Я понимала, что в России у меня все достаточно хорошо складывается. Мне не хотелось размениваться этим», — говорила актриса Forbs.
Вернувшись в Россию, Ходченкова продолжила сниматься. Ее фильмография пополнилась сериалами «Метод Лавровой», «Кровавая леди Батори», «Домашний арест», «Мерзлая земля». В 2018 году она получила звание заслуженной артистки России, а в 2020 году ее назвали самой успешной актрисой десятилетия.
На сегодняшний день Светлана продолжает развивать актерскую карьеру. В начале 2025 года состоялась премьера сказки «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича», в которой актриса сыграла злую волшебницу. Проект с участием Ходченковой вошел в топ-8 самых кассовых российских фильмов.
Также Светлана совмещает съемки в кино с театром. В 2025 году она выйдет на сцену Дворца на Яузе со спектаклем «Зал ожидания», где ее партнером стал Александр Метелкин.
Чем Светлана Ходченкова покорила Голливуд: мнение кинокритика
Кинокритик Александр Голубчиков назвал Светлану Ходченкову актрисой международного масштаба. Александр считает, что Светлана — яркая, талантливая, красивая артистка, с которой приятно работать. Именно это привлекло не только российских режиссеров, но и зарубежных. Эксперт поделился мнением с сайтом «Страсти».
«Ее незаурядный талант был отмечен в Голливуде. Это доказывает, что она — яркая актриса международного масштаба. У нас не так много таких красивых, умных, талантливых женщин в кино. Я предполагаю, что с ней приятно работать, иначе у нее не было бы столько предложений. При ней и внешность, и талант, это и привлекло режиссеров», — высказался кинокритик.
Голубчиков отметил, что в начале карьеры у Светланы выходило по 5-6 фильмов в год. По его мнению, тогда актриса стремилась к заработку и популярности. Теперь, достигнув высот, она может позволить себе выбирать роли и не сниматься так часто.
«Сейчас она меньше снимается, может позволить себе выбирать роли. К тому же, у каждого актера есть усталость от гонки. Когда тебе 20 лет, ты можешь ночами не спать, бегать с площадки на площадку и реализовывать все свои потребности. Но со временем наступает насыщение. Она уже всем все доказала и может запросить гонорар повыше за один фильм вместо того, чтобы сниматься в пяти одновременно», — резюмировал кинокритик.
Личная жизнь Светланы Ходченковой
В жизни Светланы Ходченковой был один брак. В 2005 году она вышла замуж за коллегу Владимира Яглыча, с которым познакомилась в Щукинском училище. Брак актеров просуществовал 5 лет. По данным СМИ, Владимир ревновал жену, на которую обрушилась слава после премьеры фильма «Благословите женщину». Сами актеры не называли причин расставания, но отмечали, что решение о разводе было общим.
В 2011 году Ходченкова начала отношения с Георгием Петришиным. У бизнесмена были серьезные намерения, и в 2015 году он сделал ей предложение на сцене театра. Несмотря на то, что актриса ответила согласием, их свадьба не состоялась. В 2016 году они объявили о расставании.
В 2019 году Светлану подозревали в романах с Семеном Слепаковым* (признан иноагентом на территории РФ) и Александром Молочниковым. Поводом для обсуждения стали совместные снимки, опубликованные в Сети. Спустя время актриса прокомментировала слухи, заявив, что их связывают дружеские отношения.
В 2021 году в Сети появилась информация о романе Ходченковой с предпринимателем Павлом Манченко, который младше на 5 лет. Сообщалось, что бизнесмен является соседом актрисы в «Москва-Сити», где она проживает в апартаментах на 71-м этаже. Знакомые пары утверждали, что Павел намерен жениться, но новости о свадьбе не подтвердились.
В 2024 году Светлана отправилась в отпуск в Париж. Предполагается, что ее спутником стал Павел.
В конце 2024 года на премьере фильма «Волшебник Изумрудного города» Светлану заметили с неизвестным мужчиной, который пришел на мероприятие с цветами. Он нежно придерживал актрису, помогал ей спуститься с лестницы, а после показа увез на своей машине.
Сама артистка не комментирует личную жизнь и избегает разговоров о семейном положении.
«Не то чтобы это задача максимум — никому ничего не рассказать, мне просто не хочется это делать. Мне хочется свое оставить себе, потому что я в достаточной степени раскрываюсь в картинах или на съемочной площадке», — признавалась она Forbs.
Почему Светлана Ходченкова не спешит создавать семью: мнение психолога
Психолог Станислав Самбурский считает, что Светлана Ходченкова осознано выбрала карьеру и одиночество. По мнению эксперта, актриса боится «выпасть из обоймы» и лишиться карьеры. Самбурский поделился мнением с сайтом «Страсти».
«Её единственный брак был с однокурсником Владимиром Яглычом. Они расстались 15 лет назад, и с тех пор Светлана ни разу не выходила замуж, хотя предложения руки и сердца были. Светлана явно отдаёт предпочтение карьере. Выбирая между новым проектом и новым мужчиной, она, безусловно, выберет первое. Все визуальные проявления её тщательной работы с телом и лицом, как с инструментом, говорят о силе артистки и её чёткому плану реализоваться в творческой профессии. У актрисы век недолог. Страх выпасть из обоймы есть у большинства актёров, певиц, танцоров. Очевидно, что она выбрала карьеру и неизменна в своём выборе», — высказался психолог.
Эксперт обратил внимание на изменения, которые произошли во внешности актрисы. По мнению Станислава, в начале нулевых Светлана была «очаровательной, простой и непримечательной». В браке с Владимиром она напоминала девушку, о которой хочется заботиться. Но теперь, сбросив вес, актриса стала «дорогой, чувственной и недоступной», что является приманкой для слабых мужчин.
«В первых фильмах она была очаровательной девчушкой, чуть полноватой, с округлыми чертами лица, простой и непримечательной. Именно в тот момент у неё завязались серьёзные отношения с Владимиром Яглычом, которые позже переросли в брак. А сейчас, держа себя в потрясающей физической форме, Светлана выглядит дорогой, чувственной и недоступной. Да и подает она себя как императрица, как настоящая альфа. Соответственно, на неё клюют мужчины слабые, которые хотят «на ручки». В отношениях с Владимиром она ещё была девчонкой, которая и внешностью, и поведением вызывала желание позаботиться о себе. В душе она знает, что ей нужен тот, к кому сможет приходить на ручки по-бабьи поплакаться. Но это невозможно в её текущем выборе», — резюмировал эксперт.
Опасно или нет? Как Светлана Ходченкова похудела на 20 кг
В фильме Владислава Говорухина «Благословите женщину» 2003 года Светлана Ходченкова поразила не только актерской игрой, но и пышными формами. Сейчас, глядя на актрису, сложно представить, что когда-то у нее были лишние килограммы. Нутрициолог и врач-диетолог Кристина Пришвина рассказала, как Светлана более 20 лет находится в одном весе и поддерживает форму. Эксперт поделилась мнением с сайтом «Страсти».
«Похудение Светланы Ходченковой в молодости связано с рядом факторов, которые могут включать естественные метаболические особенности, стрессы и нагрузки, а также, возможно, диетические ограничения. Некоторые источники упоминают, что в молодости актриса переживала личные проблемы, что могло повлиять на её психоэмоциональное состояние и, как следствие, на аппетит и метаболизм. В интервью Ходченкова рассказывала, что с возрастом её обмен веществ изменился, и это стало важным фактором в управлении весом. С возрастом метаболизм действительно замедляется, и требуется меньше калорий для поддержания веса», — высказалась врач-диетолог.
Светлана признаётся, что её питание стало более осознанным и сбалансированным. Основное внимание она уделяет белкам, овощам и полезным жирам, что не только поддерживает фигуру, но и способствует нормализации гормонального фона**. Белки важны для поддержания мышечной массы, а с возрастом мы теряем около 1-2% мышечной массы в год. Потеря мышц замедляет метаболизм, и для его поддержания важно уделять внимание белковой пище.
Однако Ходченкова подчёркивает, что полностью не исключала углеводы из рациона. Углеводы — важный источник энергии для организма, и исключать их можно только на определённый период, если есть цель быстрого снижения веса. В её случае речь идет о сокращении «пустых» углеводов — сахара, кондитерских изделий, белой муки.
Физическая активность — это ещё один важный элемент, который помогает поддерживать стройность. Ходченкова не скрывает, что для неё регулярные тренировки — это не только вопрос похудения, но и самочувствия. Пилатес, йога, кардио, силовые тренировки — всё это присутствует в её расписании.
«Ходченкова также подчёркивает важность психологического состояния в процессе поддержания формы. Стресс — это один из главных врагов стройности. Когда мы переживаем или нервничаем, повышается уровень кортизола в организме, что может приводить к накоплению жира, особенно в области живота. Более того, стресс часто приводит к эмоциональному перееданию, и Ходченкова признаётся, что это был один из её «уроков» в жизни. Чтобы избежать таких ситуаций, актриса занимается йогой, медитацией и старается избегать стрессовых ситуаций. Не стоит забывать и о генетике. Ходченкова, несмотря на свой очевидный труд, также обладает природной предрасположенностью к стройности. Генетика играет немалую роль в том, как организм распределяет жир и сохраняет или теряет его. Однако, даже с хорошей генетикой, без правильного питания и физической активности невозможно поддерживать такую форму на протяжении длительного времени», — заявила эксперт.
Ходченкова говорила, что, несмотря на ограничения в питании и физическую активность, она не придерживается жёстких диет и никогда не проводила «экстремальных» похудений. Она считает, что это больше вредно, чем полезно. Нутрициолог Кристина Пришвина согласна с мнением актрисы.
«В своё время актриса делала акцент на том, что для её фигуры важно сохранять здоровый баланс между голодом и сытостью, без крайностей. Похудение и поддержание стройности Ходченковой — это результат её осознанного подхода к здоровью и внешности. Регулярные тренировки, сбалансированное питание, психоэмоциональное равновесие и здоровое отношение к своему телу — вот ключевые составляющие её успеха», — резюмировала нутрициолог.
*признан иноагентом на территории РФ
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