Раньше Борисова: как Ходченкова покорила Голливуд и стала самой успешной актрисой в России

В 2020 году Светлану Ходченкову назвали самой успешной актрисой десятилетия, сумевшей построить карьеру не только в России, но и за рубежом. Она дебютировала в кино с фильмом Станислава Говорухина «Благословите женщину» и сразу получила престижные награды. А в 2013 году актриса заявила о себе в Голливуде, снявшись в «Росомахе» с Хью Джекманом. Ее достижения были высоко оценены, поэтому в 2018-м году она удостоилась звания Заслуженной артистки России.

Светлана снимается в кино больше 20 лет, но известна не только яркими ролями. Актриса интригует тайными романами и удивляет изменениями в фигуре, похудев на 20 кг.

О том, как Светлана покорила Голливуд, что известно о ее возлюбленном и в чем секрет стройности актрисы, — рассказывает сайт «Страсти».

Творческий путь Светланы Ходченковой

Светлана Ходченкова родилась 21 января 1983 года в Москве в семье, далекой от творчества. Она с 7 лет мечтала об актерской профессии и стремилась к публичности. Зная о желании дочки, мама Ходченковой отправила ее учиться в модельную школу при Доме моды Вячеслава Зайцева.

После выпускного в школе Светлана поступила в Театральный институт имени Бориса Щукина. Уже на первом курсе ее заметил Станислав Говорухин и утвердил на главную роль в фильме «Благословите женщину». За съемки в проекте актриса была номинирована на премию «Ника» и получила призы фестивалей «Стожары» и «Литература и кино».

Фильм Говорухина стал творческой удачей для Светланы. Получив признание публики, актриса начала сниматься в других, не менее успешных проектах.

«Мне очень повезло, что я попала в руки к Станиславу Сергеевичу Говорухину. Для этой роли нужен был именно такой цыпленок желтый, который ничего не знает. У меня все получилось только благодаря интуиции. Там не было ничего наигранного, вымученного, сделанного, как говорят, «по школе»», — говорила она журналу HELLO!.

В 2005 году она сыграла в еще одном проекте Говорухина «Не хлебом единым». Также Ходченкова снялась в фильмах «Жена Сталина», «Нулевой километр», двух частях фильма «Любовь в большом городе», где ее партнером стал Владимир Зеленский.

В 2011 году Светлана впервые появилась в иностранном фильме «Шпион, выйди вон!», в котором главные роли сыграли Гэри Олдман, Бенедикт Камбербэтч и Том Харди. Создатели проекта искали высокую русскоговорящую актрису, и Ходченкова оказалась подходящей кандидатурой на роль.

В 2013 году актриса сыграла в еще одном голливудском проекте. На этот раз ее партнером стал Хью Джекман. По воспоминаниям Светланы, чтобы попасть в каст (актерский состав, прим. «Страсти») фильма «Росомаха: Бессмертный», ей пришлось проявить инициативу. Она записала пробы, отправила их в студию Fox, и благодаря настойчивости получила роль. «Росомаха» стал одним из кассовых фильмов Голливуда, но, несмотря на успех, Светлана решила вернуться в Россию.

«Я понимала, что в России у меня все достаточно хорошо складывается. Мне не хотелось размениваться этим», — говорила актриса Forbs.

Вернувшись в Россию, Ходченкова продолжила сниматься. Ее фильмография пополнилась сериалами «Метод Лавровой», «Кровавая леди Батори», «Домашний арест», «Мерзлая земля». В 2018 году она получила звание заслуженной артистки России, а в 2020 году ее назвали самой успешной актрисой десятилетия.

На сегодняшний день Светлана продолжает развивать актерскую карьеру. В начале 2025 года состоялась премьера сказки «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича», в которой актриса сыграла злую волшебницу. Проект с участием Ходченковой вошел в топ-8 самых кассовых российских фильмов.

Также Светлана совмещает съемки в кино с театром. В 2025 году она выйдет на сцену Дворца на Яузе со спектаклем «Зал ожидания», где ее партнером стал Александр Метелкин.