«Выглядит до сих пор на 35 лет»: раскрыт секрет стройности Екатерины Андреевой

Диетолог-нутрициолог Кристина Пришвина в беседе с сайтом «Страсти» раскрыла секреты стройности Екатерины Андреевой.

«Как диетолог, я могу сказать, что подход Екатерины Андреевой к уходу за собой основывается на разумных и научно обоснованных принципах, которые могут значительно повлиять на замедление процессов старения и поддержание общего здоровья. Неудивительно, что телеведущая выглядит до сих пор на 35 лет», – поделилась эксперт.

Екатерина строго соблюдает режим сна, что критически важно для восстановления организма. Ложась спать не позже 22:00, она позволяет своему организму получить достаточно времени для полноценного восстановления, особенно с учётом того, что мелатонин, гормон молодости, вырабатывается в темноте в ночные часы. Создание оптимальных условий для сна, таких как тёмная комната и температура 18-20°C, также способствует улучшению качества отдыха.

Правильное начало дня для Екатерины — это стакан тёплой воды, который активирует обмен веществ. Она внимательно следит за потреблением жидкости, предпочитая чистую воду и избегая водопроводной воды, которая может содержать вредные вещества. Недостаток воды может привести к обезвоживанию, что особенно важно с возрастом. Рекомендуется пить 30-40 мл воды на килограмм массы тела для нормального функционирования организма.

Екатерина соблюдает оптимальный режим питания включает 3-4 приема пищи в день с минимизацией перекусов. Частое питание с высоким содержанием углеводов может вызывать повышение уровня инсулина, что способствует накоплению жира и развитию инсулинорезистентности. Завтрак Екатерины, состоящий из цельнозерновых каш с ягодами и орехами, помогает стабилизировать уровень сахара в крови и поддерживает здоровье ЖКТ. Ограничение ужина до 19:00 — это ещё один важный аспект, помогающий избежать перегрузки пищеварительной системы перед сном. Также для роста и восстановления мышечной ткани, телеведущая придерживается сбалансированного питания с достаточным количеством белка, в пределах 1-1,5 г на килограмм массы тела. Екатерина старается добавлять овощи в каждый прием пищи, не только помогают снизить калорийность рациона за счет углеводов, но и являются важным источником пищевых волокон. Они способствуют нормализации работы кишечника и профилактике запоров, обеспечат широкий спектр витаминов и минералов.

«Екатерина следит за своим весом и использует детокс-диету, когда необходимо. Диеты, основанные на ограничении калорий и очищении, такие как посты и интервальное голодание, могут активировать процессы аутофагии, что помогает клеткам обновляться и замедляет старение. Телеведущая полностью исключила добавленные сахара в рационе. Сладости, выпечка, газированные напитки, соки, соуса - все это пустые калории, которые способствуют набору жировой массы», – отметила диетолог.

Регулярные занятия физической активностью, такие как йога, пилатес, тай-чи и фитнес, важны не только для поддержания физической формы, но и для улучшения кровообращения, синтеза коллагена и укрепления сердечно-сосудистой системы. Телеведущая включает обычно 9 тренировок в неделю. Екатерина также включает пешие прогулки, что положительно сказывается на обмене веществ и поддержании нормального веса.

В уходе за кожей Екатерина придерживается минималистичного подхода, предпочитая натуральные средства и избегая перегрузки кожи косметикой. Регулярное посещение сауны помогает улучшить циркуляцию крови, а использование массажных устройств и натуральных масок способствует поддержанию упругости кожи. Иглоукалывание и избегание солнечных ванн — это дополнительные меры для замедления старения кожи и предотвращения повреждения коллагена.

Екатерина отказалась от курения, что немаловажно для её здоровья и внешнего вида. Курение нарушает кровообращение и замедляет обмен веществ в коже, что способствует её преждевременному старению. Екатерина также умеренно потребляет алкоголь, выбирая красное сухое вино, что помогает поддерживать нормальный уровень антиоксидантов в организме.

«Эти принципы образуют комплексный и научно обоснованный подход к поддержанию здоровья и молодости. Правильное питание, регулярная физическая активность и забота о коже и сне помогают Екатерине замедлять процессы старения и сохранять отличное самочувствие на протяжении многих лет. Ну и главное, как считает сама Екатерина, это позитивный подход к жизни. Просыпаться с улыбкой и радоваться каждому дню – вот главный принцип телеведущей. Я искренне восхищаюсь таким подходом к своей жизни и здоровью», – подытожила специалист.

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