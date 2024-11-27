Работа в прокуратуре, увольнение с ТВ и брак с иностранцем: как живет Екатерина Андреева
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27 ноября знаменитой российской ведущей программы «Время» Екатерине Андреевой исполняется 59 лет. Без нее невозможно представить современное российское телевидение, но она даже не планировала связывать свою жизнь с журналистикой.
О какой профессии мечтала звезда, почему вышла замуж за иностранца и правда ли, что ее уволили с Первого канала, читайте в материале сайта «Страсти».
Биография Екатерины Андреевой
Екатерина Сергеевна Андреева родилась 27 ноября 1965 года (по другим данным — в 1961 году) в Москве. Ее отец Сергей Александрович Андреев был заместителем председателя Госснаба СССР, а мать Татьяна Ивановна Андреева работала инженером в ЦКБ «Алмаз». В 1979 году женщина родила вторую дочь Светлану и ушла с работы, посвятив себя воспитанию детей.
Екатерина с самых ранних лет занималась спортом – каталась на коньках, играла в баскетбол и даже получила КМС по плаванию. Отец учил девочку закаляться, чем она занимается до сих пор.
В 1983 году Андреева окончила школу и поступила на вечернее отделение ВЮЗИ (Всесоюзный юридический заочный институт). Девушка мечтала стать милиционером. На первом курсе она работала референтом в Генеральной прокуратуре. Поработав там, она поняла, что хочет сменить деятельность и перевелась на исторический факультет Московского областного педагогического института, который окончила в 1990 году.
Екатерина посвятила свою дипломную работу сравнению политических режимов Иосифа Сталина и Адольфа Гитлера.
Творческий путь Екатерины Андреевой
После окончания института Андреева поступила в Школу дикторов Всесоюзного института повышения квалификации работников телевидения и радиовещания (Гостелерадио СССР). Состоялся конкурс, после которого она стала диктором Центрального телевидения. Ей помогал Игорь Кириллов, который стал для девушки наставником. Она считала его профессионалом и слушалась во всем.
Свою карьеру Екатерина начала в 1992 году. Она устроилась в дикторский отдел «Останкино», где вела экономические новости на РТР, программы «Утро» и «Добрый вечер, Москва», а также автомобильную передачу «Большие гонки».
В середине 1990-х Андреева связала свою жизнь с телекомпанией ОРТ, была редактором информационных передач и ведущей программы «ИТА Новости». А в 1997 году она стала ведущей информационной программы «Время», заменив ушедшую в отпуск Арину Шарапову. Так она проработала до конца 1998 года.
Директор информационной службы ОРТ Сергей Доренко остался доволен работой девушки и назначил ее на место постоянной ведущей программы «Время». Она занимает эту должность уже более 25 лет!
Андреева с ужасом вспоминала свой первый эфир. По ее словам, она жутко волновалась и чувствовала сильное сердцебиение, ей было тяжело дышать. Но девушка смогла справиться с надвигающейся тревогой и с этого момента научилась держать себя в руках. Звезда признавалась, что восстанавливает силы с помощью сна. Иногда ей хватает 20 минут, чтобы потом выдохнуть и сконцентрироваться на работе.
Не все знают о том, что Екатерина пробовала себя в кино. Она снялась в фильмах: «Неизвестные страницы из жизни разведчика» (1990), «Исчадие ада» (1991). А в киноленте «В зеркале Венеры» (1999) девушка сыграла одну из главных ролей.
В 1999 году в Интернете провели опрос, по результатам которого Андрееву признали самой красивой ведущей телевидения в России. А в 2010 году она вошла в десятку популярных телеведущих России по версии TNS Россия. У нее есть множество наград и благодарности от президента.
Критик Сергей Соседов о карьере Екатерины Андреевой на ТВ
Музыкальный критик Сергей Соседов в беседе с сайтом «Страсти» высказался о работе Екатерины Андреевой на ТВ и согласился с утверждением, что она – лицо Первого канала. Он также отметил, что в начале карьеры ведущая столкнулась с критикой.
«Катя Андреева – лицо Первого канала и уже очень давно работает ведущей программы «Время». Поначалу её образ далеко не всем нравился – учительница сельской школы, а потом полюбился. У неё не всегда точные интонации: иногда голос интонационно идёт вниз вместо того, чтобы идти вверх, иногда она как бы «пробалтывает» информацию, говоря скороговоркой. Но потом эти особенности чтения новостей Андреевой перестали раздражать, к ним привыкли, да и она стала старше, взрослее, глубже», – поделился мнением критик.
Уход с телевидения и слухи об увольнении Екатерины Андреевой с Первого канала
Время от времени в СМИ появляются слухи о том, что Екатерина Андреева уволилась с Первого канала или ушла в продолжительный отпуск. Некоторые зрители возмущаются, так как считают ее лицом программы «Время», другие же говорят о том, что женщина выдохлась и ей пора дать дорогу молодым.
Первые слухи об увольнении ведущей появились в 2009 году. Тогда звезда в июле провела программу и пропала. Сначала люди подумали об отпуске, но он затянулся на более чем два месяца. Один и редакторов заявил, что Андрееву отстранили из-за ее «недопустимого поведения».
«Катя устроила настоящую забастовку, поскольку не хотела работать за коллегу, пока тот был в отпуске. Хотя непонятно, чем она была недовольна. Так традиционно работают все ведущие на всех каналах. А иначе что — закрывать программу, пока дикторы отдыхают?» — цитировал представителя канала StarHit.
На место Андреевой пришла Анна Павлова, но позже ведущая вернулась. Представители канала сообщили, что Екатерина просто перешла на другой график работы.
В 2018 году ситуация повторилась. Екатерину отстранили от работы, а потом она стала работать на другие часовые пояса. Ее заменили на Кирилла Клеймёнова.
«Такой вкус у начальников. Я еще не ушла, работаю на «орбитах», и огромная наша страна все же видит меня. Многие люди даже написали в директ, что специально купили спутниковые тарелки и настроили их, чтобы смотреть меня в 21:00», — рассказывала Андреева подписчикам в соцсетях.
В конце осени Андрееву вернули в вечерний эфир московского региона, но потом она пропала. Оказалось, что женщина отправилась в путешествие по Африке, но пост свой не оставила.
Недавно на тему увольнения Екатерины Андреевой высказалась ее коллега Арина Шарапова. Она заявила в интервью на YouTube-канале «PROжизнь», что плакала из-за этого.
«Когда Катю сняли с эфира, я плакала. Я ей звонила, поддерживала, очень хотела, чтобы она вернулась обратно. Тогда она реально занимала пространство, у нее образ такой серьезный, большого человека», — сказала телеведущая.
Шарапова отметила, что не представляла программу без Екатерины.
«Вот она ушла, и как будто бы дыра образовалась в пространстве. Что бы там ни говорили. А потом она вернулась, и все пошло своим чередом», – добавила она.
Сама Андреева в интервью со Светланой Бондарчук не стала раскрывать подробности ситуации и старалась об этом не упоминать. Она лишь заявила, что никто не знает причин, и это является «внутренним делом». Ранее же звезда признавалась, что не боится потерять работу, так как уверена, что найдет занятие по душе.
«У меня есть работа, я ее делаю. Если завтра не будет, займусь чем-то другим. И никакой трагедии. Не реагирую на подобные вещи. В этом случае я — танк с броней», — признавалась она в беседе со «СтарХитом».
Громкие истории в прямом эфире и скандалы Екатерины Андреевой
Екатерина Андреева за годы работы сталкивалась с внештатными ситуациями, но и тут смогла показать себя как профессионал своего дела. Зрители удивлялись, как женщине удавалось «сохранять лицо» в самые неожиданные моменты.
В марте 2022 года во время чтения новостей в студию к Екатерине ворвалась экс-редактор Марина Овсянникова с плакатом, содержащим лозунги, направленные против действий Российской армии. Андреева не отреагировала на это и продолжила зачитывать текст. Ситуацию еще долго обсуждали, а в отношении нарушительницы было возбуждено уголовное дело.
Позже ведущая прокомментировала инцидент.
«В момент, когда она возникла за моей спиной, я сама решила, что не обернусь. Она могла дать мне по голове, облить зеленкой. Я ее считаю предательницей», – заявила Андреева.
Еще один неожиданный случай произошел в октябре 2024 года. Телеведущая программы «Время» на Первом канале едва не рухнула в прямом эфире из-за сломавшегося стула. Конфуз никак не отразился на лице диктора, она продолжила вести эфир стоя. Зрители были восхищены.
«Мой главный учитель — диктор советского и российского телевидения Игорь Кириллов, который дал мне очень многое… Совсем недавно был случай, когда подо мной сломался стул… Выходя в эфир, я всегда вспоминаю слова Игоря Леонидовича: «Что бы ни произошло, продолжай работать». Вот хоть пусть все крушится, работай! Стул упал, но я на полусогнутых ногах читала дальше текст. На мой взгляд, из этой не самой простой ситуации я вышла победителем, впрочем, как и всегда», — цитирует ее Hello!.
Психолог о том, как Екатерине Андреевой удается оставаться спокойной в любых ситуациях
Психолог Роман Цветков в беседе с сайтом «Страсти» проанализировал поведение Екатерины Андреевой.
«Обычно психологи, рассматривая поведение Андреевой, подчеркивают, что здесь мы имеем дело с синегрией личных качеств и многолетнего опыта в тележурналистике. Давно известно, что работа на телевидении требует от ведущих постоянной готовности к непредвиденным ситуациям. И Андреева – в том числе благодаря своему многолетнему опыту, подчеркивают обычно психологи, научилась быстро адаптироваться к любым происшествиям и сохранять спокойствие», – поделился эксперт.
Но у психолога с 38-летним стажем Романа Цветкова есть свои мысли по поводу «особенности» Андреевой.
«На мой взгляд, в данном случае мы имеем дело с интроспекцией. Это – не просто самоанализ, а глубокое исследование внутреннего мира, позволяющее приобрести осознанность своих мыслей, чувств и потребностей. Это инструмент самопознания, помогающий разобраться в сложных внутриличностных процессах и достичь более глубокого понимания себя», – отметил Роман.
Он подчеркнул, что главная цель интроспекции – осознание своего истинного «Я», своей сущности, ценностей и мотиваций. Это путь к самоидентификации, пониманию взаимосвязи между ощущениями, эмоциями, мыслями и поведением. Интроспекция позволяет рассмотреть свои внутренние конфликты, проанализировать причины проблемных переживаний и найти способы их преодоления. Она помогает отделить реальные потребности от навязанных социумом или подсознательными установками.
Ключевой компонент интроспекции – умение управлять вниманием. Внимание, хотя и едино, можно условно разделить на «внешнее» и «внутреннее». Внешнее направлено на восприятие внешнего мира, внутреннее – на внутренние переживания. Направлять внимание во внутренний мир – это как фокусироваться на предмете во внешнем мире, но с одним важным отличием: интенсивность переживаний может усиливаться. Это особенно актуально при работе с неприятными переживаниями, что может привести к сопротивлению и желанию избегать самоанализа. Мастерство интроспекции позволяет не только понять себя, но и эффективно использовать это понимание гармонии.
«Таких людей обычно никогда невозможно застать врасплох. Хотя, уверен, если спросить у Екатерины, откуда у нее эта выдержка и самообладание, она не даст вам четкого ответа. Максимум – «Я не знаю, оно так само получается». У нее это – внутреннее, - интроспекция – это как раз и есть путь внутрь себя, ведь там живут в нас гены предков. Поэтому это даже не заслуга Екатерины, это зов ее предков», – добавил психолог.
Личная жизнь Екатерины Андреевой
О личной жизни телеведущей известно не так много. Она предпочитает скрывать ее и даже почти не показывает мужа в соцсетях.
Первым супругом знаменитости стал друг детства Андрей Назаров, она вышла за него замуж еще в студенческие годы. Екатерина родила от него дочь Наталью. О причинах развода женщина не говорит.
Во второй раз Андреева нашла счастье с бизнесменом из Черногории, бывшим футболистом Душаном Перовичем. Мужчина ушел из спорта после автомобильной аварии. С Екатериной он познакомился в 1989 году, но влюбился раньше – когда увидел ее на экране.
Мужчина – серб и не знал русского языка, но Екатерина сильно его привлекла. Он обратился к друзьям-журналистам с просьбой познакомить его с черноглазой красавицей.
«Мне она сразу запомнилась, и я решил с ней познакомиться. Сразу же столкнулся с проблемой — не мог записать ее имя и фамилию. В тот момент я знал русский еще достаточно слабо, а титры по окончании передачи идут очень быстро — иностранцу сложно прочесть. Поэтому я смотрел несколько дней подряд ее эфиры и каждый день записывал по одной букве ее имени. В результате где-то к концу второй недели у меня наконец сложилось имя целиком. С этими данными я позвонил знакомому», – делился мужчина в интервью.
Но тогда Андреева была еще замужем, поэтому избегала поклонника. Он придумал, как познакомиться с ней – позвонил и наврал, что у него есть предложение по работе. Три года Душан ухаживал за Екатериной, но только после развода она обратила на него внимание. Мужчина смог завоевать сердце ведущей благодаря тому, что расположил к себе ее дочь Наташу.
Они смогли пожениться только с седьмой попытки, так как у иностранца были проблемы со справками. От него требовали доказать, что он не женат. Справку он получал несколько раз после череды заминок и ошибок. Но в итоге влюбленные смогли сыграть свадьбу, а через несколько лет обвенчались в храме. Ради Екатерины муж выучил русский язык.
В интервью Андреева называла супруга «чистюлей», а себя «хаосом». Она отмечала, что Душан не навязывает свою точку зрения, а спокойно высказывает все в корректной форме. Она его уважает и прислушивается, поэтому ссор в их семье не бывает.
«Мой муж — самостоятельный человек. Настоящий демократ. Он честный. Верный. Для семьи готов на все. Мы с Душкой развиваемся благодаря друг другу. Мы в браке действуем, как альпинисты — один движется вверх и подтягивает за собой другого. Потом второй движется вверх и подтягивает первого», — объясняла Екатерина.
При этом семейная пара сталкивалась с критикой. Когда Екатерина опубликовала фото из частного самолета, то получила обвинения от подписчиков в том, что ведет слишком роскошный образ жизни. Звезда отвечала на это, что супруг просто сделал ей подарок – один полет.
«Вы не представляете, как меня клеймили! Мол, как это я могу летать на частных самолетах? И никто не удосужился узнать, что из Черногории не было прямых рейсов в Зальцбург. Нам было проще и дешевле арендовать этот самолет, чем лететь с пересадками», — поясняла Екатерина в интервью для «Вечернего шоу Аллы Довлатовой».
Что касается детей, то у супругов нет общих наследников. Дочь Екатерины от первого брака Наталья окончила юридический факультет МГИМО, о месте ее работы никаких сведений нет. Андреева говорила в интервью только то, что дочь поддерживает ее во всем, что касается здорового образа жизни и питания.
Сваха о секрете брака Екатерины Андреевой
Сваха Анна Осипова рассказала сайту «Страсти» о том, почему Екатерина Андреева вышла замуж за иностранца и как он смог ее очаровать.
«Как он покорил Екатерину? Такую красивую, стойкую и невозмутимую леди? На самом деле, все очень просто. Даже самая сильная женщина в глубине души мечтает превратиться в маленькую девочку рядом с сильным и заботливым мужчиной. Он позволил ей быть самой собой, без каких-либо условий. Рядом с мужем Екатерина может быть любой: сильной и слабой, красивой и не очень, с хорошим настроением или разгневанная, звездой телеэкрана или обычной женщиной», – убеждена Анна.
По словам свахи, такая мужская мудрость является фундаментом крепких счастливых отношений на долгие годы. Ведь природа создала мужчину, чтобы быть всегда нужным своей женщине и своей семье, а многие современные женщины забывают об этом.
«А разность менталитета дает только фору в отношениях супругов. В отличие от России, где мужчин на 10 млн меньше, чем женщин, по статистике в Европе их в десятки раз больше. Они более бережно относятся к своим спутницам, нежели наши соотечественники. Для них важна ценность женщины, они уважают ее профессию, берегут ее здоровье и вряд ли бывает так, что европейская женщина, придя домой после рабочего дня, вдруг встает к плите, чтобы накормить семью, а ее благоверный в это время будет возлежать на диване. Поэтому, еще большой вопрос, с кем сложнее построить отношения, с русским мужчиной или иностранцем», – поделилась сваха.
Анна подчеркнула, что сложности есть везде, и неважно, кто это, русский Иван или заграничный Джон.
«А так как, миром правит любовь, то и в паре Екатерины и Душана она точно есть. Иначе, их союз не продержался бы долгие годы, а Екатерина бы вряд ли так потрясающе выглядела в своем зрелом возрасте. А так роскошно выглядят только нежно любимые и любящие женщины!» – добавила сваха.
Косметолог о процедурах, которые помогают Екатерине Андреевой оставаться молодой
Ведущая Первого канала поражает зрителей не только стойким характером, но и привлекательной внешностью. С годами Екатерина почти не изменилась, что натолкнуло людей на мысли о пластических операциях. Косметолог Диана Салманова в беседе с сайтом «Страсти» оценила внешность телеведущей.
«Екатерина Андреева, безусловно, великолепно выглядит. Но если трезво взглянуть на ситуацию, восторженные комментарии ее поклонников о том, что она выглядит на 35 или 40 лет, явно преувеличены. Реальность такова: Екатерина выглядит именно так, как и должна выглядеть красивая, ухоженная женщина 62 лет в наше время, когда индустрия красоты предоставляет широкий выбор возможностей для поддержания молодости. Для наглядного сравнения стоит вспомнить ее ровесницу, голливудскую актрису Деми Мур, недавно во всей красе представшую в нашумевшем фильме «Субстанция». Деми демонстрирует, что планка сегодня очень высока. Тем не менее, Екатерина, хотя и не «победила время», однозначно является примером того, как достойно выглядеть на свой возраст», – поделилась эксперт.
Что касается секретов ухода за собой, мнения о них разделяются. Сама Екатерина в одном из своих интервью утверждала, что ее бьюти-рутина проста и сводится к хорошей уходовой косметике и одной процедуре – плазмолифтингу. Эта методика, основанная на введении в кожу собственной плазмы пациента, стимулирует обновление клеток и улучшает общий тонус кожи, придавая ей более свежий и молодой вид. Процедура сравнительно недорогая – цены на нее варьируются от 15 до 40 тысяч рублей. Однако истинными источниками своей красоты Екатерина называет не косметологию, а спорт, сбалансированное питание, энергетические практики и... информационную гигиену. Она даже признавалась, что старается не смотреться в зеркало без надобности, чтобы не «фиксировать» на своем лице признаки старения на энергетическом уровне.
«Конечно, трудно не согласиться с мудростью Екатерины. Спорт, дисциплина, отсутствие вредных привычек – все это действительно оказывает огромное влияние на внешность. И ее совет меньше фиксироваться на недостатках кажется мне особенно ценным, ведь часто чем сильнее мы одержимы своей внешностью, тем больше ошибок совершаем и добиваемся обратных результатов», – отметила Диана.
Однако, по словам косметолога, нельзя списывать со счетов и генетику. Екатерина, без сомнения, обладает превосходными природными данными, которые стали прочной основой для ее красоты. Именно этот удачный союз генетики и образа жизни помогает ей оставаться столь привлекательной.
«Еще один интересный элемент ухода Екатерины - иглоукалывание, которое она практикует даже на лице. С точки зрения косметологии, эффективность этой практики в улучшении внешности не имеет научно доказанных оснований. Однако если она помогает восстановить душевное равновесие и снять стресс, то это неизбежно отражается и на внешнем виде. Что касается более серьезных косметологических вмешательств или пластики, то никаких видимых следов такого воздействия у Екатерины нет. Ни филлеров, ни ботокса – ее лицо сохраняет естественную мимику и гармоничные черты. Так что в словах Екатерины о том, что ее красота зиждется на внутренней гармонии, нет лукавства», – подытожила косметолог.
Диетолог о секретах стройности Екатерины Андреевой
Акушер-гинеколог, репродуктолог, специалист гинекологической эндокринологии, диетолог-нутрициолог, врач УЗИ Кристина Пришвина в беседе с сайтом «Страсти» раскрыл секреты стройности Екатерины Андреевой.
«Как диетолог, я могу сказать, что подход Екатерины Андреевой к уходу за собой основывается на разумных и научно обоснованных принципах, которые могут значительно повлиять на замедление процессов старения и поддержание общего здоровья. Неудивительно, что телеведущая выглядит до сих пор на 35 лет», – поделилась эксперт.
Екатерина строго соблюдает режим сна, что критически важно для восстановления организма. Ложась спать не позже 22:00, она позволяет своему организму получить достаточно времени для полноценного восстановления, особенно с учётом того, что мелатонин, гормон молодости, вырабатывается в темноте в ночные часы. Создание оптимальных условий для сна, таких как тёмная комната и температура 18-20°C, также способствует улучшению качества отдыха.
Правильное начало дня для Екатерины — это стакан тёплой воды, который активирует обмен веществ. Она внимательно следит за потреблением жидкости, предпочитая чистую воду и избегая водопроводной воды, которая может содержать вредные вещества. Недостаток воды может привести к обезвоживанию, что особенно важно с возрастом. Рекомендуется пить 30-40 мл воды на килограмм массы тела для нормального функционирования организма.
Екатерина соблюдает оптимальный режим питания включает 3-4 приема пищи в день с минимизацией перекусов. Частое питание с высоким содержанием углеводов может вызывать повышение уровня инсулина, что способствует накоплению жира и развитию инсулинорезистентности. Завтрак Екатерины, состоящий из цельнозерновых каш с ягодами и орехами, помогает стабилизировать уровень сахара в крови и поддерживает здоровье ЖКТ. Ограничение ужина до 19:00 — это ещё один важный аспект, помогающий избежать перегрузки пищеварительной системы перед сном. Также для роста и восстановления мышечной ткани, телеведущая придерживается сбалансированного питания с достаточным количеством белка, в пределах 1-1,5 г на килограмм массы тела. Екатерина старается добавлять овощи в каждый прием пищи, не только помогают снизить калорийность рациона за счет углеводов, но и являются важным источником пищевых волокон. Они способствуют нормализации работы кишечника и профилактике запоров, обеспечат широкий спектр витаминов и минералов.
«Екатерина следит за своим весом и использует детокс-диету, когда необходимо. Диеты, основанные на ограничении калорий и очищении, такие как посты и интервальное голодание, могут активировать процессы аутофагии, что помогает клеткам обновляться и замедляет старение. Телеведущая полностью исключила добавленные сахара в рационе. Сладости, выпечка, газированные напитки, соки, соуса - все это пустые калории, которые способствуют набору жировой массы», – отметила диетолог.
Регулярные занятия физической активностью, такие как йога, пилатес, тай-чи и фитнес, важны не только для поддержания физической формы, но и для улучшения кровообращения, синтеза коллагена и укрепления сердечно-сосудистой системы. Телеведущая включает обычно 9 тренировок в неделю. Екатерина также включает пешие прогулки, что положительно сказывается на обмене веществ и поддержании нормального веса.
В уходе за кожей Екатерина придерживается минималистичного подхода, предпочитая натуральные средства и избегая перегрузки кожи косметикой. Регулярное посещение сауны помогает улучшить циркуляцию крови, а использование массажных устройств и натуральных масок способствует поддержанию упругости кожи. Иглоукалывание и избегание солнечных ванн — это дополнительные меры для замедления старения кожи и предотвращения повреждения коллагена.
Екатерина отказалась от курения, что немаловажно для её здоровья и внешнего вида. Курение нарушает кровообращение и замедляет обмен веществ в коже, что способствует её преждевременному старению. Екатерина также умеренно потребляет алкоголь, выбирая красное сухое вино, что помогает поддерживать нормальный уровень антиоксидантов в организме.
«Эти принципы образуют комплексный и научно обоснованный подход к поддержанию здоровья и молодости. Правильное питание, регулярная физическая активность и забота о коже и сне помогают Екатерине замедлять процессы старения и сохранять отличное самочувствие на протяжении многих лет. Ну и главное, как считает сама Екатерина, это позитивный подход к жизни. Просыпаться с улыбкой и радоваться каждому дню – вот главный принцип телеведущей. Я искренне восхищаюсь таким подходом к своей жизни и здоровью», – подытожила специалист.
Стилист о гардеробе Екатерины Андреевой
Стилист Никита Карстен в беседе с сайтом «Страсти» прокомментировал стиль телеведущей.
«Если зайти в социальные сети Андреевой, то для жизни ведущая выбирает более расслабленные и свободные по крою вещи, вещи оверсайз. С летящими тканями ярких оттенков и различными принтами. Екатерину часто называли самой стильной телеведущей и этому есть подтверждение в её вечерних образах, которых четко отслеживается любовь к моде, трендам, необычным кроям и вышивкам», – поделился эксперт.
Стилист отметил, что если бы Екатерина обратилась к нему за советом, то он бы порекомендовал добавить современности в ее гардероб.
«Актуальность и насмотренность очень важны в наши дни. Думаю, что и естественна профессиональная деформация в выборе одинаковых приталенных силуэтов даже для жизни, некий беспроигрышный вариант. Это не так. Андреева будет гармонично смотреться в пиджаках со спущенным плечом, широких брюках-палаццо, в туфлях с острым носом и высоко-собранным пучком. Представьте, как по-новому будут смотреться выходы Екатерины в светскую жизнь в образах со шлейфом айдентики Balenciaga», – порассуждал Никита.