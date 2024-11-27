Работа в прокуратуре, увольнение с ТВ и брак с иностранцем: как живет Екатерина Андреева

Психолог о том, как Екатерине Андреевой удается оставаться спокойной в любых ситуациях

Психолог Роман Цветков в беседе с сайтом «Страсти» проанализировал поведение Екатерины Андреевой.

«Обычно психологи, рассматривая поведение Андреевой, подчеркивают, что здесь мы имеем дело с синегрией личных качеств и многолетнего опыта в тележурналистике. Давно известно, что работа на телевидении требует от ведущих постоянной готовности к непредвиденным ситуациям. И Андреева – в том числе благодаря своему многолетнему опыту, подчеркивают обычно психологи, научилась быстро адаптироваться к любым происшествиям и сохранять спокойствие», – поделился эксперт.

Но у психолога с 38-летним стажем Романа Цветкова есть свои мысли по поводу «особенности» Андреевой.

«На мой взгляд, в данном случае мы имеем дело с интроспекцией. Это – не просто самоанализ, а глубокое исследование внутреннего мира, позволяющее приобрести осознанность своих мыслей, чувств и потребностей. Это инструмент самопознания, помогающий разобраться в сложных внутриличностных процессах и достичь более глубокого понимания себя», – отметил Роман.

Он подчеркнул, что главная цель интроспекции – осознание своего истинного «Я», своей сущности, ценностей и мотиваций. Это путь к самоидентификации, пониманию взаимосвязи между ощущениями, эмоциями, мыслями и поведением. Интроспекция позволяет рассмотреть свои внутренние конфликты, проанализировать причины проблемных переживаний и найти способы их преодоления. Она помогает отделить реальные потребности от навязанных социумом или подсознательными установками.

Ключевой компонент интроспекции – умение управлять вниманием. Внимание, хотя и едино, можно условно разделить на «внешнее» и «внутреннее». Внешнее направлено на восприятие внешнего мира, внутреннее – на внутренние переживания. Направлять внимание во внутренний мир – это как фокусироваться на предмете во внешнем мире, но с одним важным отличием: интенсивность переживаний может усиливаться. Это особенно актуально при работе с неприятными переживаниями, что может привести к сопротивлению и желанию избегать самоанализа. Мастерство интроспекции позволяет не только понять себя, но и эффективно использовать это понимание гармонии.

«Таких людей обычно никогда невозможно застать врасплох. Хотя, уверен, если спросить у Екатерины, откуда у нее эта выдержка и самообладание, она не даст вам четкого ответа. Максимум – «Я не знаю, оно так само получается». У нее это – внутреннее, - интроспекция – это как раз и есть путь внутрь себя, ведь там живут в нас гены предков. Поэтому это даже не заслуга Екатерины, это зов ее предков», – добавил психолог.

Личная жизнь Екатерины Андреевой

О личной жизни телеведущей известно не так много. Она предпочитает скрывать ее и даже почти не показывает мужа в соцсетях.

Первым супругом знаменитости стал друг детства Андрей Назаров, она вышла за него замуж еще в студенческие годы. Екатерина родила от него дочь Наталью. О причинах развода женщина не говорит.

Во второй раз Андреева нашла счастье с бизнесменом из Черногории, бывшим футболистом Душаном Перовичем. Мужчина ушел из спорта после автомобильной аварии. С Екатериной он познакомился в 1989 году, но влюбился раньше – когда увидел ее на экране.

Мужчина – серб и не знал русского языка, но Екатерина сильно его привлекла. Он обратился к друзьям-журналистам с просьбой познакомить его с черноглазой красавицей.

«Мне она сразу запомнилась, и я решил с ней познакомиться. Сразу же столкнулся с проблемой — не мог записать ее имя и фамилию. В тот момент я знал русский еще достаточно слабо, а титры по окончании передачи идут очень быстро — иностранцу сложно прочесть. Поэтому я смотрел несколько дней подряд ее эфиры и каждый день записывал по одной букве ее имени. В результате где-то к концу второй недели у меня наконец сложилось имя целиком. С этими данными я позвонил знакомому», – делился мужчина в интервью.

Но тогда Андреева была еще замужем, поэтому избегала поклонника. Он придумал, как познакомиться с ней – позвонил и наврал, что у него есть предложение по работе. Три года Душан ухаживал за Екатериной, но только после развода она обратила на него внимание. Мужчина смог завоевать сердце ведущей благодаря тому, что расположил к себе ее дочь Наташу.

Они смогли пожениться только с седьмой попытки, так как у иностранца были проблемы со справками. От него требовали доказать, что он не женат. Справку он получал несколько раз после череды заминок и ошибок. Но в итоге влюбленные смогли сыграть свадьбу, а через несколько лет обвенчались в храме. Ради Екатерины муж выучил русский язык.

В интервью Андреева называла супруга «чистюлей», а себя «хаосом». Она отмечала, что Душан не навязывает свою точку зрения, а спокойно высказывает все в корректной форме. Она его уважает и прислушивается, поэтому ссор в их семье не бывает.

«Мой муж — самостоятельный человек. Настоящий демократ. Он честный. Верный. Для семьи готов на все. Мы с Душкой развиваемся благодаря друг другу. Мы в браке действуем, как альпинисты — один движется вверх и подтягивает за собой другого. Потом второй движется вверх и подтягивает первого», — объясняла Екатерина.

При этом семейная пара сталкивалась с критикой. Когда Екатерина опубликовала фото из частного самолета, то получила обвинения от подписчиков в том, что ведет слишком роскошный образ жизни. Звезда отвечала на это, что супруг просто сделал ей подарок – один полет.

«Вы не представляете, как меня клеймили! Мол, как это я могу летать на частных самолетах? И никто не удосужился узнать, что из Черногории не было прямых рейсов в Зальцбург. Нам было проще и дешевле арендовать этот самолет, чем лететь с пересадками», — поясняла Екатерина в интервью для «Вечернего шоу Аллы Довлатовой».

Что касается детей, то у супругов нет общих наследников. Дочь Екатерины от первого брака Наталья окончила юридический факультет МГИМО, о месте ее работы никаких сведений нет. Андреева говорила в интервью только то, что дочь поддерживает ее во всем, что касается здорового образа жизни и питания.

Сваха о секрете брака Екатерины Андреевой

Сваха Анна Осипова рассказала сайту «Страсти» о том, почему Екатерина Андреева вышла замуж за иностранца и как он смог ее очаровать.

«Как он покорил Екатерину? Такую красивую, стойкую и невозмутимую леди? На самом деле, все очень просто. Даже самая сильная женщина в глубине души мечтает превратиться в маленькую девочку рядом с сильным и заботливым мужчиной. Он позволил ей быть самой собой, без каких-либо условий. Рядом с мужем Екатерина может быть любой: сильной и слабой, красивой и не очень, с хорошим настроением или разгневанная, звездой телеэкрана или обычной женщиной», – убеждена Анна.

По словам свахи, такая мужская мудрость является фундаментом крепких счастливых отношений на долгие годы. Ведь природа создала мужчину, чтобы быть всегда нужным своей женщине и своей семье, а многие современные женщины забывают об этом.

«А разность менталитета дает только фору в отношениях супругов. В отличие от России, где мужчин на 10 млн меньше, чем женщин, по статистике в Европе их в десятки раз больше. Они более бережно относятся к своим спутницам, нежели наши соотечественники. Для них важна ценность женщины, они уважают ее профессию, берегут ее здоровье и вряд ли бывает так, что европейская женщина, придя домой после рабочего дня, вдруг встает к плите, чтобы накормить семью, а ее благоверный в это время будет возлежать на диване. Поэтому, еще большой вопрос, с кем сложнее построить отношения, с русским мужчиной или иностранцем», – поделилась сваха.

Анна подчеркнула, что сложности есть везде, и неважно, кто это, русский Иван или заграничный Джон.

«А так как, миром правит любовь, то и в паре Екатерины и Душана она точно есть. Иначе, их союз не продержался бы долгие годы, а Екатерина бы вряд ли так потрясающе выглядела в своем зрелом возрасте. А так роскошно выглядят только нежно любимые и любящие женщины!» – добавила сваха.