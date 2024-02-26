«Выбрал тактику»: психолог оценила поведение Киркорова после возвращения в «Маску»

Филиппу Киркорову, как артисту, свойственны самолюбование и эгоцентризм. Его цель — как можно дольше удерживать внимание публики. Вот почему участие в «голой» вечеринке показалась певцу хорошим способом для привлечения молодой аудитории. Однако посещение мероприятия повлекло за собой отрицательные последствия: он столкнулся с критикой россиян и отменой на ТВ. Спустя месяцы Киркоров вновь появился в шоу «Маска», но уже в обновленном образе. О чем это говорит? Раскаялся ли певец на самом деле? Об этом изданию «Страсти» рассказала психолог Инна Мирная.

Филипп понял серьезность ситуации только тогда, когда его выступления вырезали из всех предновогодних программ. Он был вынужден принести публичное извинение за то, что вошел «не в ту дверь». По мнению психолога Инны Мирной, в его словах не было раскаяния, осознанности: Киркоров так и не смог понять, почему он столкнулся с критикой и отменой. Это привело к тому, что в новом сезоне «Маски» зрители увидели Филиппа, желающего не привлекать к себе внимание.

«Тот Филипп, которого мы видим в 5 сезоне шоу «Маска», просто надевает на себя образ, соответствующий текущей ситуации: строгий темный костюм, галстук и очки. Отмечу, что его наряд не вписывается в привычный формат шоу, то есть он убрал из образа все, что может вызвать всплеск негатива в его адрес. Посмотрите, как ведущий «Маски» Вячеслав Макаров представил членов жюри: он каждого наделяет множеством эпитетов. А про Киркорова ведущий высказался очень лаконично: «народный артист России Филипп Киркоров». Было заметно, что певец занервничал и жестом дал понять: не нужно заострять внимание на его персоне», — высказалась психолог.

В начале передачи особенно заметно, что Филипп чувствовал себя некомфортно, старался вести себя сдержанно, казался рассеянным. Из его образа исчезла некоторая заносчивость, голос звучал на несколько тонов тише и спокойнее. Даже жесты Филиппа стали более скупыми и невыразительными, чем обычно. При этом психолог отметила: иногда его маска слетала, и он привычно начинал перебивать коллег, желая высказать свое мнение.

«В целом, его поведение говорит о том, что артист выбрал определенную тактику. Его цель – не раздражать общественность и действовать в рамках дозволенного», — резюмировала эксперт.

Полный материал о жизни Филиппа Киркорова после участия в «голой» вечеринке читайте здесь.