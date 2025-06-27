«Вы завидуете?»: почему Таня Терешина выбрала мужчину, на 23 года моложе нее

«Не могу понять гнев злопыхателей: вы завидуете? Невероятно красивая молодая женщина живет в свое удовольствие, ни у кого ничего не просит и никому ничего не доказывает. Что в этом предосудительного? Как сваха, которая ежедневно рассказывает 46-летним женщинам о том, что их успешные, обеспеченные и ухоженные ровесники выбирают в спутницы жизни девушек, моложе себя на 10-15 лет и перспектива дождаться принца на белом коне весьма туманна, вполне поддерживаю Терешину»,