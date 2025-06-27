«Вы завидуете?»: почему Таня Терешина выбрала мужчину, на 23 года моложе нее
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Бывшая солистка группы «Hi-Fi» 46-летняя Татьяна Терешина представила публике своего нового возлюбленного Михаила, который моложе нее на 23 года. Публика раскритиковала яркую пару. Сваха Анна Осипова в беседе с сайтом «Страсти» прокомментировала роман и объяснила, почему не надо их осуждать.
«Не могу понять гнев злопыхателей: вы завидуете? Невероятно красивая молодая женщина живет в свое удовольствие, ни у кого ничего не просит и никому ничего не доказывает. Что в этом предосудительного? Как сваха, которая ежедневно рассказывает 46-летним женщинам о том, что их успешные, обеспеченные и ухоженные ровесники выбирают в спутницы жизни девушек, моложе себя на 10-15 лет и перспектива дождаться принца на белом коне весьма туманна, вполне поддерживаю Терешину»,
Анна Осипова
Сваха
Анна отметила, что можно прождать принца всю свою единственную жизнь и так и не дождаться. А можно снизить порог своих немыслимых требований к мужчине и становиться счастливой уже сегодня.
«Время не возвращается нам кэшбеком, и Таня, видимо, очень хорошо это понимает, поэтому живет свои лучшие годы здесь и сейчас, не обращая внимания на мнение социума и «идеальных людей». А подходят они друг другу или нет – покажет только время!»
Анна Осипова
Сваха