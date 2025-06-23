«Скучать не приходится никому»: счастлива ли Лена Катина с мужем-бизнесменом
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Лена Катина – одна из легендарных «татушек», которая смогла пережить бешеную популярность, сравнимую лишь с успехом «Ласкового мая», и после такого фанатичного обожания поклонников, не потерять голову и не заразиться звездной болезнью. Сваха Анна Осипова в беседе с сайтом «Страсти» высказалась о личной жизни артистки и предположила, смогла ли она обрести женское счастье с бизнесменом Дмитрием Спиридоновым.
В отличие от многих звезд, которые были в прошлом мега популярны, Лена не остановилась в своем творчестве, а продолжает развиваться в профессии, что характеризует ее как человека талантливого и целеустремленного.
Лена реализуется не только в карьере певицы, но и успешна в семейной жизни. Она счастливая жена и мама двух прекрасных сыновей. Сваха отметила, что с мужем Дмитрием они очень подходят друг другу, производя впечатление сплоченной команды и настоящих друзей, что является фундаментом искренних и долгосрочных отношений.
«Оба воздушные знаки (Лена «Весы», Дмитрий «Близнецы») хорошо понимают друг друга и даже при разногласиях попросту не умеют долго держать обид, как например, «Раки» и «Рыбы», а идут вперед, не оглядываясь на прошлое. Учитывая, что Дмитрий пережил онкологическое заболевание, я убеждена, что на жизнь он смотрит несколько по-иному, нежели обычный человек, и наслаждается каждым днем в окружении любимых людей»,
Анна Осипова
Сваха
Анна уверена, что эта семья живая и настоящая, в которой все пропитано любовью и «скучать не приходится никому».
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