«Скучать не приходится никому»: счастлива ли Лена Катина с мужем-бизнесменом

Лена Катина – одна из легендарных «татушек», которая смогла пережить бешеную популярность, сравнимую лишь с успехом «Ласкового мая», и после такого фанатичного обожания поклонников, не потерять голову и не заразиться звездной болезнью. Сваха Анна Осипова в беседе с сайтом «Страсти» высказалась о личной жизни артистки и предположила, смогла ли она обрести женское счастье с бизнесменом Дмитрием Спиридоновым.

В отличие от многих звезд, которые были в прошлом мега популярны, Лена не остановилась в своем творчестве, а продолжает развиваться в профессии, что характеризует ее как человека талантливого и целеустремленного.

Лена реализуется не только в карьере певицы, но и успешна в семейной жизни. Она счастливая жена и мама двух прекрасных сыновей. Сваха отметила, что с мужем Дмитрием они очень подходят друг другу, производя впечатление сплоченной команды и настоящих друзей, что является фундаментом искренних и долгосрочных отношений.