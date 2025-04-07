«Вспомните Шульгина и Валерию»: почему Чумакова нельзя назвать абьюзером

Певцы Алексей Чумаков и Юлия Ковальчук считаются одной из самых закрытых супружеских пар российского шоу-бизнеса. Они редко демонстрируют эпизоды семейной жизни, а детей скрывают от общественности. Но недавно артист оказался в центре скандала, когда дал интервью и высказался о любимой. Сваха Анна Осипова в беседе с сайтом «Страсти» прокомментировала слова звезды и объяснила, стоит ли считать Чумакова абьюзером.

Исполнитель вспомнил о знакомстве с певицей и подумал «вдул бы ей или нет». Он добавил, что в браке «никто никому ничего не должен», подогрев и без того горячую тему.