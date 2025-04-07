«Вспомните Шульгина и Валерию»: почему Чумакова нельзя назвать абьюзером
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Певцы Алексей Чумаков и Юлия Ковальчук считаются одной из самых закрытых супружеских пар российского шоу-бизнеса. Они редко демонстрируют эпизоды семейной жизни, а детей скрывают от общественности. Но недавно артист оказался в центре скандала, когда дал интервью и высказался о любимой. Сваха Анна Осипова в беседе с сайтом «Страсти» прокомментировала слова звезды и объяснила, стоит ли считать Чумакова абьюзером.
Исполнитель вспомнил о знакомстве с певицей и подумал «вдул бы ей или нет». Он добавил, что в браке «никто никому ничего не должен», подогрев и без того горячую тему.
«Я каждый день сталкиваюсь с самыми разнообразными человеческими характерами и категорически не согласна с мнением о том, что Алексей абьюзер. С каких это пор мужественный, уверенный в себе мужчина, любящий муж и отец, который высказывает свободное здоровое мнение, отличное от большинства, стал называться абьюзером?»
Анна Осипова
Сваха
Сваха предложила обратить внимание на другую известную, но уже бывшую пару – Александра Шульгина и Валерию.
«Вспомните Шульгина и Валерию: он с жуткой улыбкой маньяка – она с огромными испуганными глазами олененка, загнанного в угол. Вот там это было шито белыми нитками, но никак не в случае с Чумаковым. Господа осуждающие! Вы перепутали иронию с абьюзом. Это как сладкое и белое. У этой пары высокий уровень осознанности и эмоционального интеллекта, они каждый день выбирают любовь друг к другу, а это, мои хорошие, дорогого стоит. Это не всем понятно, а все непонятное во все времена вызывало много домыслов, которые не имеют ничего общего с реальностью»,
Анна Осипова
Сваха
По мнению свахи, Юлия и Алексей являются гармоничной парой, на которую не только приятно смотреть, но и слушать. Она уверена, что в их союзе царит дружба, любовь, доверие, взаимное уважение.
«А еще самоирония и большое чувство юмора, что на мой взгляд, всегда является основополагающим фундаментом здоровых и счастливых отношений»,
Анна Осипова
Сваха