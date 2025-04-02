Сваха Осипова: Гарику Харламову нужно поставить на главное место жену, а не маму

Юморист Гарик Харламов и актриса Катерина Ковальчук стали счастливой супружеской парой. Третий брак знаменитости привлекает пристальное внимание окружающих, а теплые отношения свекрови и невестки вызывают бурные споры об их искренности. Сваха Анна Осипова рассказала в беседе с сайтом «Страсти», что думает об этом звездном браке.

Эксперт обратила внимание на то, что Катерина родилась под знаком «Рыбы», как и Гарик, и является «двойкой» (20-е число) – это прирожденные эмпаты, дипломаты, переговорщики, одни из самых понимающих и принимающих людей. Им легко общаться с окружающими, независимо от их характера, можно сказать, что они находят общий язык буквально со всеми, поэтому, Катерине легко поддерживать с мамой Харламова дружеские отношения, тем более, их семейная жизнь в самом начале пути.