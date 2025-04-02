Сваха Осипова: Гарику Харламову нужно поставить на главное место жену, а не маму
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Юморист Гарик Харламов и актриса Катерина Ковальчук стали счастливой супружеской парой. Третий брак знаменитости привлекает пристальное внимание окружающих, а теплые отношения свекрови и невестки вызывают бурные споры об их искренности. Сваха Анна Осипова рассказала в беседе с сайтом «Страсти», что думает об этом звездном браке.
Эксперт обратила внимание на то, что Катерина родилась под знаком «Рыбы», как и Гарик, и является «двойкой» (20-е число) – это прирожденные эмпаты, дипломаты, переговорщики, одни из самых понимающих и принимающих людей. Им легко общаться с окружающими, независимо от их характера, можно сказать, что они находят общий язык буквально со всеми, поэтому, Катерине легко поддерживать с мамой Харламова дружеские отношения, тем более, их семейная жизнь в самом начале пути.
«Любой матери льстит пиетет и уважение со стороны невестки, и я уверена, что это искреннее желание Катерины. Такие люди готовы на многое ради любви и это прямое доказательство, что девушка очень любит мужа, зная, как для него это важно, учитывая прошлый опыт семейной жизни, где бывшая супруга совсем не дружила со свекровью»,
Анна Осипова
Сваха
Сваха считает, Катерина идеально подходит Гарику. Она не стремится к первенству в отношениях и не конкурирует с ним, она «за мужем» и это именно то, что так долго искал Харламов в отношениях.
«Они являются обоюдными мотиваторами друг для друга, что только положительно влияет на их счастливый союз. Бесспорно, мама Гарика все это видит и ценит, а сыну спокойно и комфортно от того, что две его любимые женщины находятся в прекрасных отношениях. Но я считаю, что все должно быть в меру. И Гарику надо понимать, что в иерархии ценностей жена теперь главная женщина в его жизни. У мамы свое место, у жены – свое. При таком распределении ролей ничто извне не сможет разрушить их брак»,
Анна Осипова
Сваха
Также сваха дала совет всем мамам: «Родила, вырастила – отпусти с любовью и живи своей полноценной жизнью! И только при обязательном соблюдении этого условия ваши дети также будут счастливы!»
Ранее сваха Анна Осипова высказалась о браке Ларисы Гузеевой.