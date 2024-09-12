Всего несколько шагов: раскрыт секрет стройности Юлии Бордовских
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Врач-диетолог, эндокринолог, терапевт, нутрициолог, Wellness-Health-коуч, эксперт Anti-Age Наталья Лазуренко в беседе с сайтом «Страсти» рассказала о том, как ведущая Юлия Бордовских остается стройной на протяжении многих лет. По мнению эксперта, звезде в этом помогает система продуманных действий.
«Ее система – это комплекс мероприятий, которые направлены на поддержание в активной и работоспособной форме основных рабочих инструментов важных для всего организма. Именно они дают такой потрясающий результат. Разберем подробнее».
Наталья Лазуренко
Врач-диетолог, эндокринолог, терапевт, нутрициолог, Wellness-Health-коуч, эксперт Anti-Age
Питание.
В питании у Юлии Бордовских нет мусорных продуктов и непонятных сочетаний. Все очень просто и понятно. Для себя она придерживается принципа интуитивного питания, и принимает пищу исключительно опираясь на физиологический голод. Основой рациона Юлии Бордовских являются полноценные белки и растительная пища. Безусловное увлечение суперфудами – это ее уникальная фишка, которую она стала применять не так давно. Однако именно для нее она работает прекрасно.
Есть целая категория продуктов, которые Юлия считает необходимыми для устранения из рациона при условии, что организму надо вернуться в привычный и комфортный вес. Эти продукты углеводы. И это не случайно. Элементарная энергетическая частица углеводов – простой сахар, это глюкоза. Именно она дарит энергию, необходимую для адекватной работы каждой клетки нашего организма, для полноценного питания и выработки энергии. Однако, при условии, что этой энергии поступает в организм слишком много и часто с продуктами питания, особенно с десертами, организм не может адекватно потратить ее и сделает все, чтобы она отправилась про запас в жировую ткань. Это снижает работоспособность организма, в разы уменьшает собственные ресурсы и энергию. Организм становится пассивным, вялым с низкой эффективностью и работоспособностью.
Физическая активность.
Юлия Бордовских активно занималась спортом всю свою жизнь. Она играла в баскетбол, получила звание мастера спорта и окончила школу олимпийского резерва. Это увлечение помогло закалить характер, стать дисциплинированной и целеустремленной. Сейчас теледива совмещает кардионагрузку с силовой активностью. И отмечает, что только так чувствует нужную ей бодрость.
«Действительно, систематическая физическая активность дает возможность поддерживать работоспособность организма во время всего трудового дня, укрепляет мышечный каркас, дает нужную выносливость и дарит силы для активности после работы. Потому что во время занятий посильной нагрузкой вырабатываются нейромедиаторы, которые положительно влияют на центральную нервную систему, улучшают передачу нервного импульса, активизируют повышение когнитивных способностей. Для людей творческих, целеустремленных как Юлия Бордовских, испытывающих повышенные эмоциональные нагрузки на работе, - посильная физическая активность является понятным, доступным и простым инструментом для поддержания высокого качества жизни. Дает возможность переключиться от стресса к фазе расслабления».
Наталья Лазуренко
Врач-диетолог, эндокринолог, терапевт, нутрициолог, Wellness-Health-коуч, эксперт Anti-Age
Эмоции и режим дня.
По мнению диетолога, Юлии Бордовских очень повезло, она вовремя поняла, что залог гармонии в метаболизме у организма - это способность слушать и слышать свой организм. Улавливать его потребности и стараться удовлетворить их. Это касается положительных эмоций, работы по устранению стресса или создание условий для его минимального воздействия на организм.
«Не секрет, что каждый из нас живет в постоянном стрессе. Кажется, что все как обычно, привычно и нет никаких встрясок. Но это не так. Даже незначительные мимоходные, но негативные действия могут сбить привычный положительный настрой организма и заставить его испытывать стресс. Например, не сработавший с утра будильник, или отсутствие места на парковке, необходимость делать уроки с детьми, толкотня в метро, или хам в трамвае. Все это источники микрострессов, которые сменяют друг друга в течение всего дня, каждый день. Постоянно накапливаясь, они могут соединиться в огромный клубок тревоги, а действительно мощный стресс подпитывается ими, и вот вам нервный срыв».
Наталья Лазуренко
Врач-диетолог, эндокринолог, терапевт, нутрициолог, Wellness-Health-коуч, эксперт Anti-Age
Такое состояние не способствует восстановлению нормального метаболизма, ни о каком нормальном весе и сияющей внешности речи быть не может. Именно поэтому Юлия Бордовских начинает свой день с медитации, уделяет огромное количество времени работе со своим ментальным миром, осознанностью, телесностью.
Здоровье.
Юлия Бордовских регулярно проходит диагностику своего организма, именно она помогает ей понимать в каком состоянии находится ее организма и как ему надо помочь в текущий момент. Она не исключает поддержки нутрицевтиками, однако, я надеюсь, что свой выбор телеведущая останавливает на четкой и обоснованной необходимости.
Сон.
Невероятно важна часть плодотворного дня для Юлии Бордовских. Для себя она нашла стойкий рабочий ритуал, который помогает ей мощно перезагрузиться после интенсивного рабочего дня. Сон до 23.00, а если раньше, то еще лучше. Ночное время сна, как в классических и лучших рекомендациях современных рекомендаций доказательной медицины и интегративных тенденций – не менее 7-8 часов. Именно это время нужно для активной работы организма, поддержки мышечной массы, выведения токсинов, и активной работы с избытками жировой ткани. В качестве подготовительного ритуала к качественному сну, теледива использует отказ от гаджетов, заботу о коже лица и тела, медитации, и арома терапию.
Также соблюдает классические рекомендации по созданию качественной обстановки для сна в спальне.
«В общем, все перечисленные мной инструменты довольно простые и понятные. Однако постоянное соблюдение их превращается в мощный инструмент поддержки своего организма, постоянной заботы и помощи, несмотря на трудности и стрессы».
Наталья Лазуренко
Врач-диетолог, эндокринолог, терапевт, нутрициолог, Wellness-Health-коуч, эксперт Anti-Age