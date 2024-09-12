Всего несколько шагов: раскрыт секрет стройности Юлии Бордовских

Питание.

В питании у Юлии Бордовских нет мусорных продуктов и непонятных сочетаний. Все очень просто и понятно. Для себя она придерживается принципа интуитивного питания, и принимает пищу исключительно опираясь на физиологический голод. Основой рациона Юлии Бордовских являются полноценные белки и растительная пища. Безусловное увлечение суперфудами – это ее уникальная фишка, которую она стала применять не так давно. Однако именно для нее она работает прекрасно.

Есть целая категория продуктов, которые Юлия считает необходимыми для устранения из рациона при условии, что организму надо вернуться в привычный и комфортный вес. Эти продукты углеводы. И это не случайно. Элементарная энергетическая частица углеводов – простой сахар, это глюкоза. Именно она дарит энергию, необходимую для адекватной работы каждой клетки нашего организма, для полноценного питания и выработки энергии. Однако, при условии, что этой энергии поступает в организм слишком много и часто с продуктами питания, особенно с десертами, организм не может адекватно потратить ее и сделает все, чтобы она отправилась про запас в жировую ткань. Это снижает работоспособность организма, в разы уменьшает собственные ресурсы и энергию. Организм становится пассивным, вялым с низкой эффективностью и работоспособностью.

Физическая активность.

Юлия Бордовских активно занималась спортом всю свою жизнь. Она играла в баскетбол, получила звание мастера спорта и окончила школу олимпийского резерва. Это увлечение помогло закалить характер, стать дисциплинированной и целеустремленной. Сейчас теледива совмещает кардионагрузку с силовой активностью. И отмечает, что только так чувствует нужную ей бодрость.