«Все сделано умеренно, практически незаметно»: какую сумму могла потратить Бородина на новую внешность

Ксения Бородина тщательно следит за своей внешностью. Несколько лет назад ей удалось сбросить 12 кг благодаря правильному питанию. Также телеведущая регулярно занимается спортом и старается почаще отдыхать. Однако многие считают, что своим цветущим внешним видом Ксения обязана косметологии и пластике. В беседе с сайтом «Страсти» звездный пластический хирург Сергей Свиридов рассказал, какие операции могла сделать Бородина. Также эксперт предположил, что знаменитость потратила на новую внешность около миллиона рублей.

«Ксения Бородина выглядит очень молодо. У нее утонченные черты лица, ухоженная кожа. Она умница, что похудела. Это очень важный фактор красоты. Можно предположить, что в свое время она выполнила ринопластику. Если сравнивать ее юношеские фото и нынешние, можно заметить, что кончик носа стал уже, спинка более тонкой и длинна носа уменьшилась. Если была операция, то выполнена она очень хорошо. Следов при ринопластике, как правило, не остается. Чаще всего используется внутренний носовой доступ со стороны слизистой. Поэтому визуально определить, была ли операция, невозможно», — высказался Сергей.

Также пластический хирург предполагает, что бессменная ведущая шоу «ДОМ-2» прибегла к некоторым косметологическим процедурам.

По словам эксперта, Бородина могла выполнить безоперационный сфокусированный ультразвуковой SMAS-лифтинг, который вытягивает лица.

«Возможно, у Ксении есть филлеры в области скул. Это косметологическая процедура, которая производится путем проколов. Филлер укладывается по кости скуловой области, наполняет недостающим объемом скулы, гармонизируя лицо. У Ксении, если она прибегала к этой процедуре, все сделано очень умеренно, практически незаметно. Можно также предположить, что Ксения ввела филлер в область губ. Раньше ее губы имели достаточно небольшой объем. Сейчас они несколько увеличены и смотрятся очень пропорционально на ее лице. Называется такая процедура контурной пластикой губ. Также, вероятно, Ксения Бородина применяет инъекции ботокса для разглаживания морщин в области наружных уголков глаз и лба. Все операции и косметологические процедуры, которые Ксения предположительно выполнила, дали очень хороший, естественный результат. Сейчас она выглядит более красивой, изящной и утонченной. В будущем, возможно, Ксении стоит задуматься о верхней и нижней блефаропластике и эндолифтинге лица», — считает хирург.

Сергей Свиридов назвал предполагаемые суммы, которые Бородина могла потратить на пластические операции и косметологические процедуры.