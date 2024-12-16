«Ищет счастье уже систематически»: как Бородина пережила измену и объявила о скорой свадьбе
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В год семьи многие звездные пары объявили о разводе, а кто-то, наоборот, встретил вторую половинку. Так, Ксения Бородина рассекретила отношения с Николаем Сердюковым, а через 6 месяцев объявила о помолвке. Поклонники телеведущей, как и ее коллеги, скептически отнеслись к роману с Сердюковым, который младше на 5 лет, меньше зарабатывает и не такой медийный, как Ксения. Многие открыто называют Николая альфонсом и обвиняют его в неискренности чувств. Несмотря на критику, телеведущая утверждает, что счастлива с блогером, называет его «душой» и даже готова от него родить.
О том, как Ксения Бородина искала женское счастье, пережила два развода и измену, и есть ли будущее у ее брака с Сердюковым, рассказывает сайт «Страсти».
Личная жизнь Ксении Бородиной
В 2008 году Ксения вышла замуж за Юрия Будагова, а через год она родила от бизнесмена дочь Марию. Несмотря на общего ребенка, супругам не удалось спасти брак. По словам телеведущей, Юрий вел разгульный образ жизни и плохо к ней относился. Будагов, в свою очередь, обвинял Бородину в постоянной занятости и в отсутствии интереса к семье.
После развода у телеведущей был служебный роман с бывшим участником «ДОМа-2» Михаилом Терехиным. Пара не стеснялась выставлять отношения напоказ. Они ругались и мирились на глазах у публики. Их союз не был долгим: знаменитости расстались из-за характера Михаила. По воспоминаниям Ксении, он был слишком требовательным и часто ограничивал ее свободу.
В 2015 году Бородина вышла замуж во второй раз. Ее избранником стал бизнесмен Курбан Омаров, который устроил пышную свадьбу. Главным украшением торжества стал четырехметровый торт от Рената Агзамова.
В конце 2015 года Ксения и Курбан стали родителями. Телеведущая родила девочку по имени Теона.
В июле 2016 года появились первые слухи о разладе в семье. Тогда супруги отписались друг от друга в соцсети, удалили совместные снимки и перестали отвечать на вопросы о личной жизни. Через некоторое время Ксения подтвердила расставание, обвинив бизнесмена в изменах. Несмотря на предательство, телеведущая простила Курбана, публично признавшись ему в любви и отменив развод.
В 2021 году в Сети вновь стали обсуждать расставание супругов. Пока Ксения была на отдыхе с дочками, бизнесмена заметили в компании экс-участницы «ДОМа-2» Леры Фрост. После распространившихся снимков Омарова и Фрост Бородина объявила о разводе. 6 августа 2021 года Мировой суд Кунцевского района расторг 6-летний брак Ксении и Курбана.
Телеведущая два года не комментировала разрыв с супругом и не называла причины произошедшего. В 2023 году Ксения дала интервью Лауре Джугелии, в котором рассказала про измены бизнесмена. По словам Бородиной, она наняла детектива, который принес ей доказательства неверности Омарова.
После громкого развода Ксения не комментировала личную жизнь. В одном интервью телеведущая признавалась, что влюблена в человека, «который дал колоссальную поддержку». При этом она не раскрывала личность избранника.
Летом 2024 года Бородину стали подозревать в романе с участником «Последнего героя» Николаем Сердюковым. Через время Ксения подтвердила слухи, опубликовав чувственный снимок с Николаем, который младше на 5 лет.
Ксения познакомилась с возлюбленным на проекте «Последний герой», где она была ведущей. По словам Бородиной, сначала Сердюков произвел на нее отрицательное впечатление, показавшись самовлюбленным и «токсичным». В конце шоу им удалось пообщаться, а, вернувшись в Москву, знаменитости стали переписываться и гулять.
Отношения пары развивались стремительно. Ксения познакомила возлюбленного с дочками, а Николай представил ее родителям. В декабре 2024 года знаменитости объявили о помолвке. Сердюков сделал ей предложение в Эрмитаже и подарил кольцо за 2,5 млн рублей. Ксения ответила ему согласием, сообщив, что чувствует себя любимой и счастливой.
«Я сказала «да»! Я не могла бы сказать нет, сказав нет, я бы потеряла возможность каждый день чувствовать себя самой любимой. Я счастлива с тобой, моя любовь», — высказалась Ксения.
Пара планирует сыграть свадьбу в 2025 году и задумывается о рождении ребенка.
А что скажут звезды? Как коллеги Бородиной отреагировали на ее роман с Сердюковым
Пользователи Сети негативно отреагировали на отношения Ксении с Николаем. Подписчики считают, что Сердюков — альфонс, который пытается нажиться на романе с телеведущей. Россияне отметили, что за полгода отношений блог Николая увеличился в два раза, а сам он стал чаще появляться на ТВ и светских мероприятиях. Такого же мнения придерживаются и коллеги Ксении.
Так, Алена Водонаева заявила, что Сердюков не является мужчиной, достойным Бородиной. Знаменитость отметила разницу в доходах и популярности между будущими супругами.
«Ксюша, вообще не моё дело, но выходить замуж за «Косинусов» можно по приколу лет в 30 — 30 с небольшим. Тем более у тебя это уже было. Слишком не равный вес для семейной жизни», — написала Алена в личном блоге.
Май Абрикосов был более резок в высказываниях, назвав Николая «проходимцем». По его мнению, если бы не деньги Бородиной, Сердюков не заинтересовался бы ею.
«Наивность Ксении не знает границ, она же склонна доверять проходимцам. Сжалилась над очередным участником шоу, под крылышко к себе приютила, обогрела. Можно сказать, принесла молодого человека с работы, как повара приносят мясо», — говорил Май Kp.ru.
Психолог Вероника Степанова, узнав о помолвке Бородиной и Сердюкова, предрекла крах их браку. Также она пожалела дочерей Ксении, которые, по мнению Вероники, «не рады новому папе».
«Как говорится, к бабке не ходи, созависимая чудо-психолог Бородина, выходит замуж за очередного альфонса. В особенности жаль старшого ребенка, который сталкивается с «мама ищет свое счастье» уже систематически», — написала Степанова в Telegram-канале.
Несмотря на критику, Бородина не отвечает коллегам. Она считает, что многие ей завидуют из-за «несчастной жизни и неудачного опыта».
Однако есть и те, кто поддерживает пару Ксении и Николая и искренне радуется их помолвке.
В первую очередь, Бородину поздравила близкая подруга Ольга Орлова. По ее мнению, будущие супруги созданы друг для друга.
«Где-то на земле обязательно есть твой человек... Так прекрасно его встретить. Плачу от счастья. Желаю этого каждой женщине», — высказалась Орлова.
Прохор Шаляпин также защитил Ксению и Николая от нападок. Он считает, что между ними настоящая любовь, а «не пиар шоу-бизновский».
«Я, когда вижу Ксюшу и ее нового избранника, только радуюсь, потому что, мне кажется, она достойна быть счастливой, и у нее сверкают глаза. И даже неважно, если она больше зарабатывает. Я не думаю, что это имеет какое-то значение. Главное, что Ксении и Николаю хорошо вместе. Мой совет им – не обращать ни на кого внимания», — говорил певец The Voice.
«У обоих недостаток эмоциональной зрелости»: есть ли искренность в отношениях Бородиной и Сердюкова
Психолог Станислав Самбурский считает, что Бородина и Сердюков находятся в созависимых отношениях. По его мнению, телеведущая боится одиночества, а блогера привлекают деньги будущей супруги. Эксперт рассказал о перспективах пары в беседе с сайтом «Страсти».
«Она всегда выбирала брутальных мужчин. Такой типаж, рядом с которым девушки будут чувствовать себя защищёнными. Ксения — известная, богатая и успешная телеведущая, и, конечно, она привлекательна для многих мужчин не только внешне, но и как кошелёк. Такое быстрое решение выйти замуж может быть признаком созависимости. Одиночество на виду у публики гораздо болезненнее, поэтому, когда Николай, впрочем, это мог быть любой другой мужчина, проникает ближе, Ксения поддаётся эмоциям. В её быстротечном согласии выйти замуж видно острое желание избежать одиночества, пусть даже снова попав в эмоциональную зависимость от другого человека», — считает психолог.
По мнению психолога, у Бородиной сильный и тяжёлый характер, и принимать решения на эмоциях, а не на рациональном анализе ситуации — в её стиле. Возможно, отношения с прошлыми мужьями можно было сохранить, но импульсивность Ксении и её острый язык, скорее всего, ставили партнёров в ситуацию, когда лучше уйти от богатой жены, чтобы сохранить ощущение собственной ценности и безопасности.
«Со стороны стремительные новые отношения выглядят как желание воспроизвести знакомый сценарий. Третий муж может принести Ксении счастье, но, чтобы Николай не чувствовал себя купленной игрушкой, Ксении важно обрести внутренний покой. Игрушки тоже могут сбегать, когда подзарядят батарейки. Если отношения развиваются стремительно, почти всегда это импульсивность или корысть. В паре у обоих есть недостаток эмоциональной зрелости. Одна пытается сбежать от страха одиночества, другой бежит к деньгам. И первый, и второй случай — склонность к созависимости», — резюмировал эксперт.
«Все сделано умеренно, практически незаметно»: какую сумму могла потратить Бородина на новую внешность
Ксения Бородина тщательно следит за своей внешностью. Несколько лет назад ей удалось сбросить 12 кг благодаря правильному питанию. Также телеведущая регулярно занимается спортом и старается почаще отдыхать. Однако многие считают, что своим цветущим внешним видом Ксения обязана косметологии и пластике. В беседе с сайтом «Страсти» звездный пластический хирург Сергей Свиридов рассказал, какие операции могла сделать Бородина. Также эксперт предположил, что знаменитость потратила на новую внешность около миллиона рублей.
«Ксения Бородина выглядит очень молодо. У нее утонченные черты лица, ухоженная кожа. Она умница, что похудела. Это очень важный фактор красоты. Можно предположить, что в свое время она выполнила ринопластику. Если сравнивать ее юношеские фото и нынешние, можно заметить, что кончик носа стал уже, спинка более тонкой и длинна носа уменьшилась. Если была операция, то выполнена она очень хорошо. Следов при ринопластике, как правило, не остается. Чаще всего используется внутренний носовой доступ со стороны слизистой. Поэтому визуально определить, была ли операция, невозможно», — высказался Сергей.
Также пластический хирург предполагает, что бессменная ведущая шоу «ДОМ-2» прибегла к некоторым косметологическим процедурам.
По словам эксперта, Бородина могла выполнить безоперационный сфокусированный ультразвуковой SMAS-лифтинг, который вытягивает лица.
«Возможно, у Ксении есть филлеры в области скул. Это косметологическая процедура, которая производится путем проколов. Филлер укладывается по кости скуловой области, наполняет недостающим объемом скулы, гармонизируя лицо. У Ксении, если она прибегала к этой процедуре, все сделано очень умеренно, практически незаметно. Можно также предположить, что Ксения ввела филлер в область губ. Раньше ее губы имели достаточно небольшой объем. Сейчас они несколько увеличены и смотрятся очень пропорционально на ее лице. Называется такая процедура контурной пластикой губ. Также, вероятно, Ксения Бородина применяет инъекции ботокса для разглаживания морщин в области наружных уголков глаз и лба. Все операции и косметологические процедуры, которые Ксения предположительно выполнила, дали очень хороший, естественный результат. Сейчас она выглядит более красивой, изящной и утонченной. В будущем, возможно, Ксении стоит задуматься о верхней и нижней блефаропластике и эндолифтинге лица», — считает хирург.
Сергей Свиридов назвал предполагаемые суммы, которые Бородина могла потратить на пластические операции и косметологические процедуры.
«Стоимость у разных специалистов и клиник всегда очень варьируется. Ринопластика может стоить от 600 тысяч рублей до полутора миллиона, безоперационный SMAS-лифтинг – от 80 тысяч до 200 тысяч рублей. Филлеры в области скул – от 30 до 60 тысяч. Контурная пластика губ – от 25 до 50 тысяч. Ботокс идет по стандартной схеме от 25 до 40 тысяч рублей», — резюмировал эксперт.
Отметим, что сама Ксения отрицает хирургические вмешательства и объясняет изменившуюся внешность похудением.
«Этот метод довольно строгий»: диетолог рассказала, как Бородиной удалось похудеть на 12 кг
Врач-диетолог и нутрициолог Кристина Пришвина опровергла вмешательство косметических процедур в похудение Бородиной. Она считает, что телеведущая сбросила вес благодаря диетам и голоданиям. При этом Кристина заявила о рисках в методах Ксении по избавлению от лишнего веса. Эксперт поделилась мнением с сайтом «Страсти».
«Одним из самых известных методов, о которых она упоминала, является диета Дюкана*. Это низкоуглеводная и высокобелковая диета, которая состоит из нескольких фаз. Сначала нужно есть только белки, потом добавляются овощи, а дальше постепенно вводятся углеводы и жиры. Этот метод помогает быстро сбросить вес, но он довольно строгий и может вызвать дефицит витаминов и минералов, а также увеличить нагрузку на почки, если придерживаться его долго. Также Ксения говорила о таких низкоуглеводных диетах, как кето* или палео*, которые ограничивают углеводы и делают акцент на белках и жирах. Это может хорошо работать для быстрого похудения, но такие диеты могут вызывать проблемы с пищеварением (например, запоры), поскольку в них недостаточно клетчатки, а также увеличивать уровень холестерина, если потреблять много насыщенных жиров. Кроме того, из-за исключения определенных продуктов возникает риск дефицита витаминов и минералов. Ксения также упоминала о применении периодического голодания* — метода, когда есть можно только в определенное время дня. Это помогает снизить калорийность рациона и улучшить обмен веществ, но важно, чтобы этот подход был сбалансированным и не приводил к перееданию в «окне» для еды», — высказалась диетолог.
С точки зрения медицины, эти методы помогают сбросить вес, но они имеют свои риски. Особенно, если диеты слишком строгие или долго придерживаться такого режима питания. Например, слишком низкий уровень углеводов или белков может нарушить баланс витаминов и минералов, а высокое потребление белка — перегрузить почки. Периодическое голодание тоже не всегда подходит каждому, особенно если есть проблемы с желудком или обменом веществ.
Для поддержания результата Ксения Бородина придерживается определенных правил. Можно выделить несколько факторов.
Ксения неоднократно говорила, что она следит за рационом и предпочитает дробное питание (небольшие приемы пищи 4-5 раз в день). Бородина упоминала о снижении потребления углеводов, а также исключении продуктов, которые могут способствовать набору веса — например, мучного, сладкого и жирного. Сейчас Ксения активно занимается спортом, что также способствует поддержанию формы. Она регулярно тренируется в фитнес-клубах и увлекается танцами. Это помогает поддерживать хороший тонус мышц и ускоряет обмен веществ.
«Я не думаю, что Ксения прибегала к таким косметическим процедурам, как липосакция. При подобных манипуляциях жир убирают несколько неравномерно на теле, а телеведущая стройнела очень гармонично. Что же касается возможного «перебора» с худобой, то это вопрос индивидуальной оценки и восприятия. Внешний вид Ксении Бородиной действительно изменился — она стала гораздо стройнее и подтянутее. Однако, как и в случае с любой публичной личностью, важно учитывать, что на ее внешность влияют не только диеты и тренировки, но и макияж, освещение и в конце концов ретушь фотографий», — пояснила эксперт.
Судя по фото и видео, ее тело можно отнести к типу «грушевидный» с выраженной талией и бедрами. В то же время, в последние годы Ксения приобрела более стройный, спортивный силуэт, что также может свидетельствовать о ее активных тренировках и изменениях в питании. При этом важно понимать, что, как и у многих людей с таким типом фигуры, жировая ткань может быть концентрирована в области бедер, а не в животе или верхней части тела. По ранним фото из Сети отчетливо видно, что Ксении повезло с композицией костной ткани и она от природы имеет хрупкое строение.
*материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом