«Ищет счастье уже систематически»: как Бородина пережила измену и объявила о скорой свадьбе

Телеведущая два года не комментировала разрыв с супругом и не называла причины произошедшего. В 2023 году Ксения дала интервью Лауре Джугелии, в котором рассказала про измены бизнесмена. По словам Бородиной, она наняла детектива, который принес ей доказательства неверности Омарова.

После громкого развода Ксения не комментировала личную жизнь. В одном интервью телеведущая признавалась, что влюблена в человека, «который дал колоссальную поддержку». При этом она не раскрывала личность избранника.

Летом 2024 года Бородину стали подозревать в романе с участником «Последнего героя» Николаем Сердюковым. Через время Ксения подтвердила слухи, опубликовав чувственный снимок с Николаем, который младше на 5 лет.

Ксения познакомилась с возлюбленным на проекте «Последний герой», где она была ведущей. По словам Бородиной, сначала Сердюков произвел на нее отрицательное впечатление, показавшись самовлюбленным и «токсичным». В конце шоу им удалось пообщаться, а, вернувшись в Москву, знаменитости стали переписываться и гулять.

Отношения пары развивались стремительно. Ксения познакомила возлюбленного с дочками, а Николай представил ее родителям. В декабре 2024 года знаменитости объявили о помолвке. Сердюков сделал ей предложение в Эрмитаже и подарил кольцо за 2,5 млн рублей. Ксения ответила ему согласием, сообщив, что чувствует себя любимой и счастливой.

«Я сказала «да»! Я не могла бы сказать нет, сказав нет, я бы потеряла возможность каждый день чувствовать себя самой любимой. Я счастлива с тобой, моя любовь», — высказалась Ксения.

Пара планирует сыграть свадьбу в 2025 году и задумывается о рождении ребенка.

А что скажут звезды? Как коллеги Бородиной отреагировали на ее роман с Сердюковым

Пользователи Сети негативно отреагировали на отношения Ксении с Николаем. Подписчики считают, что Сердюков — альфонс, который пытается нажиться на романе с телеведущей. Россияне отметили, что за полгода отношений блог Николая увеличился в два раза, а сам он стал чаще появляться на ТВ и светских мероприятиях. Такого же мнения придерживаются и коллеги Ксении.

Так, Алена Водонаева заявила, что Сердюков не является мужчиной, достойным Бородиной. Знаменитость отметила разницу в доходах и популярности между будущими супругами.

«Ксюша, вообще не моё дело, но выходить замуж за «Косинусов» можно по приколу лет в 30 — 30 с небольшим. Тем более у тебя это уже было. Слишком не равный вес для семейной жизни», — написала Алена в личном блоге.

Май Абрикосов был более резок в высказываниях, назвав Николая «проходимцем». По его мнению, если бы не деньги Бородиной, Сердюков не заинтересовался бы ею.

«Наивность Ксении не знает границ, она же склонна доверять проходимцам. Сжалилась над очередным участником шоу, под крылышко к себе приютила, обогрела. Можно сказать, принесла молодого человека с работы, как повара приносят мясо», — говорил Май Kp.ru.

Психолог Вероника Степанова, узнав о помолвке Бородиной и Сердюкова, предрекла крах их браку. Также она пожалела дочерей Ксении, которые, по мнению Вероники, «не рады новому папе».

«Как говорится, к бабке не ходи, созависимая чудо-психолог Бородина, выходит замуж за очередного альфонса. В особенности жаль старшого ребенка, который сталкивается с «мама ищет свое счастье» уже систематически», — написала Степанова в Telegram-канале.

Несмотря на критику, Бородина не отвечает коллегам. Она считает, что многие ей завидуют из-за «несчастной жизни и неудачного опыта».

Однако есть и те, кто поддерживает пару Ксении и Николая и искренне радуется их помолвке.

В первую очередь, Бородину поздравила близкая подруга Ольга Орлова. По ее мнению, будущие супруги созданы друг для друга.

«Где-то на земле обязательно есть твой человек... Так прекрасно его встретить. Плачу от счастья. Желаю этого каждой женщине», — высказалась Орлова.

Прохор Шаляпин также защитил Ксению и Николая от нападок. Он считает, что между ними настоящая любовь, а «не пиар шоу-бизновский».

«Я, когда вижу Ксюшу и ее нового избранника, только радуюсь, потому что, мне кажется, она достойна быть счастливой, и у нее сверкают глаза. И даже неважно, если она больше зарабатывает. Я не думаю, что это имеет какое-то значение. Главное, что Ксении и Николаю хорошо вместе. Мой совет им – не обращать ни на кого внимания», — говорил певец The Voice.