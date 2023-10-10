«Все сделала своевременно»: хирург раскрыл удивительный секрет молодости Аниты Цой
Хирург Байрамукова рассказала о секрете молодости 52-летней певицы Аниты Цой.
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Пластический хирург Мадина Байрамукова рассказала, в чем заключается секрет молодости 52-летней Аниты Цой. Эксперт в эксклюзивном комментарии порталу «Страсти» рассказала о том, что звезда делает правильно, а что – нет.
Специалист обратила внимание на то, что Анита Цой является примером девушки с азиатской внешностью. Она напомнила, что азиаты долго остаются моложавыми и визуально не стареют. А у стройных девушек возраст просто замирает. Их даже часто путают с подростками.
«Большой плюс в том, что Анита Цой своевременно, будучи еще достаточно молодой, нормализовала свой вес, ведь она была достаточно тучной. Много лет прошло с того момента, как она похудела, она, конечно, сейчас не так стройна, как была первоначально после похудения: какой-то небольшой набор веса у нее наблюдается, тем не менее это умеренный, медленный набор веса. И это тоже, в свою очередь, дает возможность с возрастом лицу выглядеть моложе. Если бы она решила резко сбросить вес в ее нынешнем возрасте, это могло не лучшим образом отразиться на лице. Но она все сделала своевременно, и это позволило ей сохранить красоту и сыграло значительную роль в том, как певица отлично выглядит сегодня».
Мадина Байрамукова
Пластический хирург
По словам эксперта, у исполнительницы генетически более плотная и эластичная кожа на лице. Именно благодаря этому люди с такой кожей менее склонны к старению, даже в области вокруг глаз. Но есть большая опасность пропустить тот момент, когда люди с подобной внешностью начинают стремительно стареть. Об этом хирург предупредила Аниту Цой.
«Не могу сказать, что у нее были какие-то радикальные процедуры, что она прибегала к пластической хирургии. Однозначно она пользуется возможностями современной косметологии: видно, что она очень ухоженная – грамотно подобран домашний уход, присутствуют профессиональные процедуры аппаратные и, возможно, инъекционные. На лицо очень качественный результат, но повторюсь, тут многое зависит и от генетических моментов».
Мадина Байрамукова
Пластический хирург
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