«Все сделала своевременно»: хирург раскрыл удивительный секрет молодости Аниты Цой

Пластический хирург Мадина Байрамукова рассказала, в чем заключается секрет молодости 52-летней Аниты Цой. Эксперт в эксклюзивном комментарии порталу «Страсти» рассказала о том, что звезда делает правильно, а что – нет.

Специалист обратила внимание на то, что Анита Цой является примером девушки с азиатской внешностью. Она напомнила, что азиаты долго остаются моложавыми и визуально не стареют. А у стройных девушек возраст просто замирает. Их даже часто путают с подростками.