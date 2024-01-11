«Все очень аккуратно»: хирург раскрыл секрет моложавого вида Сергея Лазарева

«Например, он не вводит филлер у губы, как делают в последнее время многие мужчины и что лично я считаю не совсем правильным трендом. В случае с Лазаревым все очень аккуратно и благопристойно. Возможно, можно было бы поправить верхнее веко. Видно, что брови посажены низко, а на верхнем веке есть складочка. Но в его случае она прячется в глубине верхнего века, поэтому не очень бросается в глаза. Но если он захочет когда-то эту проблему решить, то он сможет очень деликатно это сделать».