«Все очень аккуратно»: хирург раскрыл секрет моложавого вида Сергея Лазарева
Хирург Зимин нашел способ певца Сергея Лазарева оставаться молодым в 40 лет.
© Tarakanov Vadim/East News
Сергей Лазарев — из тех исполнителей, которые всегда выглядят безупречно. Сам певец не раскрывает секрет своей отличной формы и лица без признаков морщин. Поэтому портал «Страсти» попросил известного пластического хирурга Дмитрия Зимина определить по фото, прибегал ли Лазарев к услугам косметологов и хирургов.
«Я не думаю, что Сергей Лазарев – клиент пластического хирурга. Молодой, спортивный, в хорошем весе — пока он наверняка справляется сам. У Сергея правильные черты лица, выразительные глаза и очень благоприятная наследственность. Когда он немного прищуривает глаза, то на нижнем веке виден хороший мышечный валик, это говорит о некоторой моложавости. Видно, что это подарила ему природа».
Дмитрий Зимин
Пластический хирург
Специалист подчеркнул, что исполнитель и сам поддерживает данное от рождения. Но все-таки к некоторым специалистам он обращается. К примеру, к косметологу. Но делает все деликатно.
«Например, он не вводит филлер у губы, как делают в последнее время многие мужчины и что лично я считаю не совсем правильным трендом. В случае с Лазаревым все очень аккуратно и благопристойно. Возможно, можно было бы поправить верхнее веко. Видно, что брови посажены низко, а на верхнем веке есть складочка. Но в его случае она прячется в глубине верхнего века, поэтому не очень бросается в глаза. Но если он захочет когда-то эту проблему решить, то он сможет очень деликатно это сделать».
Дмитрий Зимин
Пластический хирург
Эксперт похвалил Сергея за его облик. Он отметил, что артист держит себя в одном весе — это очень важно, чтобы в том числе отсрочить поход к пластическому хирургу.
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