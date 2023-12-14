Была ли пластика: хирург прокомментировал изменения во внешности певицы Ёлки

Пластический хирург Дмитрий Зимин высказался о внешности популярной исполнительницы, которая выступает под псевдонимом Ёлка. В эксклюзивном комментарии порталу «Страсти» эксперт признался, что заметил изменения на лице артистки, и указал на что стоит обратить внимание.

Многие поклонники отмечают, что певица в последнее время выглядит моложе, чем даже лет десять назад. Некоторые даже заподозрили исполнительницу в том, что она прибегла к помощи пластической хирургии. По мнению Зимина, у певицы – интересный стиль, который выделяет ее среди коллег.