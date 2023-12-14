Была ли пластика: хирург прокомментировал изменения во внешности певицы Ёлки
Хирург Зимин считает, что певица Ёлка прибегает к инъекционным процедурам.
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Пластический хирург Дмитрий Зимин высказался о внешности популярной исполнительницы, которая выступает под псевдонимом Ёлка. В эксклюзивном комментарии порталу «Страсти» эксперт признался, что заметил изменения на лице артистки, и указал на что стоит обратить внимание.
Многие поклонники отмечают, что певица в последнее время выглядит моложе, чем даже лет десять назад. Некоторые даже заподозрили исполнительницу в том, что она прибегла к помощи пластической хирургии. По мнению Зимина, у певицы – интересный стиль, который выделяет ее среди коллег.
«Лицо у нее выглядит очень неплохо. У меня не складывается ощущение, что она активный пользователь пластической хирургии, но я уверен, что к косметологу она ходит и какие-то уходовые инъекционные процедуры однозначно выполняет. Также вижу, что на губах у нее, возможно, есть некоторое количество филлеров, что добавляет им контурности и пышности – хотя от природы у нее и так довольно объемные губы».
Дмитрий Зимин
Пластический хирург
Специалист отметил, что у 41-летней знаменитости «тяжелое лицо», а с возрастом все объемы будут смещаться вниз. Поэтому Ёлке следует выбрать пластического хирурга, который сможет исправить ее возрастные изменения.
«Может, и на веках что-то сделает, поскольку верхнее веко у нее достаточно интересное, а брови расположены низко. В ее случае нужно подходить индивидуально и смотреть, как на таком лице будет смотреться тот же подъем бровей. Может, это будет выглядеть не очень красиво и ей стоит обойтись только верхней блефаропластикой. Но думаю, она сможет найти хорошего специалиста, и продлит свою молодость на много-много лет вперед».
Дмитрий Зимин
Пластический хирург