«Вредно для зрения»: хирург обратила внимание на одну особенность актрисы Толстогановой
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Виктория Толстоганова в этом месяце отметит 52-летие. Многие считают, что актриса выглядит намного моложе своих лет. Что по этому поводу думают специалисты? Известный пластический хирург Мадина Байрамукова изучила фотографии Виктории и рассказала эксклюзивно порталу «Страсти», что можно посоветовать звезде из процедур.
По мнению специалиста, Виктория выглядит на свой возраст – ни взрослее, но и не моложе. У нее хорошая кожа, нет явно выраженного птоза. В то же время можно сказать, что актриса выбрала путь достойно встретить свой возраст. Видно, что она не злоупотребляет услугами косметолога. Возможно, и делает какие-то уходовые процедуры, но легкие.
«Между тем ей стоило бы задуматься о блефаропластике. Это даже совет не от пластического хирурга, а от окулиста: на фото явно видно, что переходная складка дошла до ресничного края. Это вредно для зрения, нужно «подрезать» глаза. Помимо блефаропластики, я бы порекомендовала уделить внимание качеству кожи. В принципе, нехитрыми манипуляциями можно скорректировать какие-то изменения в виде морщинок и заломов на лице в области щек. Мне кажется, это сразу же визуально сделало бы актрису моложе. Также мы видим не очень хорошее качество кожи на нижнем веке, что, возможно, связано с грыжей этого нижнего века — когда глаза отекают, кожный лоскут перерастягивается и придает такой морщинистый вид. С этим тоже можно и нужно поработать».
Мадина Байрамукова
Пластический хирург, врач дерматолог-косметолог
Также специалист рекомендует актрисе сделать биоревитализирующую омолаживающую процедуру для губ — это когда в зону вокруг губ вводится минимальное количество филлера на основе гиалуроновой кислоты. Такая манипуляция позволяет придать губам молодой сочный вид. Мадина убеждена, что это не помешает Виктории.
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