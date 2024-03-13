«Вредно для зрения»: хирург обратила внимание на одну особенность актрисы Толстогановой

Виктория Толстоганова в этом месяце отметит 52-летие. Многие считают, что актриса выглядит намного моложе своих лет. Что по этому поводу думают специалисты? Известный пластический хирург Мадина Байрамукова изучила фотографии Виктории и рассказала эксклюзивно порталу «Страсти», что можно посоветовать звезде из процедур.

По мнению специалиста, Виктория выглядит на свой возраст – ни взрослее, но и не моложе. У нее хорошая кожа, нет явно выраженного птоза. В то же время можно сказать, что актриса выбрала путь достойно встретить свой возраст. Видно, что она не злоупотребляет услугами косметолога. Возможно, и делает какие-то уходовые процедуры, но легкие.