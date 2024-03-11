«Откровенно холеный вид»: пластический хирург раскрыла секрет молодости Олеси Судзиловской

«Также мы видим, что есть проблемы в области век — и верхних, и нижних. Вообще, мы знаем, что кожа вокруг глаз имеет свою уникальную структуру, она в 7−8 раз тоньше, чем кожа на других участках лица. Судзиловская — тонкокожая девушка. И у таких девушек проблема в области век всегда стоит очень остро. Так что в данном случае есть проблемки — нависающее веко. Но это все абсолютно не бросается в глаза и уходит на какой-то 157-й план за ее подчеркнутой ухоженностью. Глядя на Олесю, убеждаешься, что никакая пластическая хирургия не способна по-настоящему омолодить женщину без регулярного постоянного ухода за собой. Это будет все равно, что старую рогожу натянуть на новый барабан. Есть такая точка зрения — я не буду ничего делать, а в 50 лет просто пойду на круговую подтяжку. Так вот, я считаю, что это совершенно неконструктивная точка зрения, какой-то устаревший подход, уходящий своими корнями туда, где между масочками для лица и агрессивной пластической хирургии не было никаких переходных ступеней — особо продвинутых аппаратных методик и так далее, То есть либо кремом для лица пользуешься и на массажики ходишь, либо отрезаешь и пришиваешь».