«Откровенно холеный вид»: пластический хирург раскрыла секрет молодости Олеси Судзиловской
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Актриса Олеся Судзиловская стабильно входит в топ самых красивых актрис российского кинематографа. Пластический хирург, врач дерматолог-косметолог Мадина Байрамукова специально для сайта «Страсти» оценила по фото внешность 49-летней звезды, чтобы понять — это дар природы или ежедневный труд.
«Олеся Судзиловская — это та самая утонченная подружка в компании, которая во всех вопросах витает в облаках, но при этом является чаровницей, способной охмурить любого мужчину. Она создает впечатление такой девочки-девочки, чья работа по жизни — это быть привлекательной».
Мадина Байрамукова
Пластический хирург, врач дерматолог-косметолог
Как подчеркнула врач, у Судзиловской достаточно утонченная внешность, очень интересная. Она и в молодости была хороша собой, и сейчас остается такой же. У актрисы изначально были отличные природные данные, но нельзя не отметить ее откровенно холеный вид. Все-таки сложно выезжать на одних генах и выглядеть так хорошо без ежедневного ухода за собой.
«При этом я не могу сказать, что она выглядит какой-то жертвой пластической хирургии или косметологии. Нет, напротив, все очень органично, естественно, красиво, ухоженно и очень холено. Она создает впечатление человека, который на протяжении долгих лет, с самых молодых ногтей, регулярно и постоянно уделяет много времени уходу за собой. Подчеркнуто ухоженная женщина. Не подчеркнуто надутая кукла, не человек, который следит за малейшими возрастными сдвигами и бежит их корректировать к специалистам. Нет. У нее — действительно подчеркнуто ухоженная внешность».
Мадина Байрамукова
Пластический хирург, врач дерматолог-косметолог
При этом приглядевшись, можно обратить внимание, что у актрисы совершенно не идеальный нос. Тут, по мнению хирурга, либо была травма, либо неудачная ринопластика.
«Также мы видим, что есть проблемы в области век — и верхних, и нижних. Вообще, мы знаем, что кожа вокруг глаз имеет свою уникальную структуру, она в 7−8 раз тоньше, чем кожа на других участках лица. Судзиловская — тонкокожая девушка. И у таких девушек проблема в области век всегда стоит очень остро. Так что в данном случае есть проблемки — нависающее веко. Но это все абсолютно не бросается в глаза и уходит на какой-то 157-й план за ее подчеркнутой ухоженностью. Глядя на Олесю, убеждаешься, что никакая пластическая хирургия не способна по-настоящему омолодить женщину без регулярного постоянного ухода за собой. Это будет все равно, что старую рогожу натянуть на новый барабан. Есть такая точка зрения — я не буду ничего делать, а в 50 лет просто пойду на круговую подтяжку. Так вот, я считаю, что это совершенно неконструктивная точка зрения, какой-то устаревший подход, уходящий своими корнями туда, где между масочками для лица и агрессивной пластической хирургии не было никаких переходных ступеней — особо продвинутых аппаратных методик и так далее, То есть либо кремом для лица пользуешься и на массажики ходишь, либо отрезаешь и пришиваешь».
Мадина Байрамукова
Пластический хирург, врач дерматолог-косметолог
Как пояснила хирург, благодаря возможностям современной косметологии такой подход давно устарел и ушел в прошлое.
Подводя итог, доктор отметила, что у Олеси Судзиловской есть погрешности во внешности, но это все становится малозаметным и уходит на второй план.