«Во все тяжкие»: согласится ли 18-летняя Аврора родить Лепсу детей

Певец Григорий Лепс недавно заявил, что мечтает о рождении еще троих детей. Сейчас звезда встречается с 18-летней студенткой Авророй Кибой. Сваха Анна Осипова в беседе с сайтом «Страсти» рассказала, почему артист хочет наследников в таком позднем возрасте, и родит ли ему ребенка юная избранница.

Эксперт отметила, что очень часто мужчины, которые долгое время находились в крепком браке после его завершения «пускаются во все тяжкие». Григорий Викторович не исключение, а любви, как известно, все возрасты покорны. Учитывая, что Лепс не простой смертный, а большая звезда нашего шоу-бизнеса, то и позволить себе он может гораздо больше, чем остальные.

«Юная Аврора, скорее всего, вызывает у Григория теплые, трепетные чувства. По сути, он всю жизнь работал на благо семьи и сейчас принял решение пожить для себя, возможно, реализовывая какие-то свои юношеские мечты, которые не были исполнены в молодости», – высказалась сваха.

Анна также прокомментировала слова Лепса о том, что он хочет еще детей, и не одного.

«По поводу рождения детей - а кто знает? Есть масса примеров, когда мужчины за 60 обзаводятся наследниками в глубоко зрелом возрасте и, кстати, испытывают от позднего отцовства новые и неожиданные эмоции, которых были лишены при рождении старших детей, когда были молоды и вечно заняты. Родит ли ему новая возлюбленная? Все возможно. Если Вселенной будет угодно, чтобы в мир пришла новая душа именно к этим родителям, то так тому и быть. А построение прогнозов и перспектив в делах сердечных – дело неблагодарное», – пояснила сваха.

Эксперт добавила, что Лепсу хорошо с любимой, они точно дают друг другу что-то такое, что им крайне необходимо в данный отрезок времени.

«А насколько честны их намерения, покажет только время, которое всегда беспощадно срывает мишуру и оголяет истинные лица. К сожалению или к счастью, его не обмануть, а нам остается только наблюдать», – подытожила она.

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