«Внимание на ее шею»: раскрыта тайна моложавой внешности Валерии

Пластический хирург Байрамукова высказалась о внешности певицы Валерии. Эксперт в эксклюзивном комментарии порталу «Страсти» рассказала, как изменилось лицо артистки, и обратила внимание на ее шею.

Валерия считается одной из самых моложавых артисток на нашей сцене. В свои 55 лет она поражает стройной фигурой и лицом без видимых признаков старения. Пластический хирург, врач дерматолог-косметолог Мадина Байрамукова оценила по фото внешность Валерии и попыталась раскрыть секрет, как той удается так отлично выглядеть и какие процедуры ей можно посоветовать.

Хирург отметила, что певица тратит много времени и средств по уходу за собой. Но сказать, что она выглядит моложе своего возраста нельзя. Скорее, она просто очень хорошо выглядит.