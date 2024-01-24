«Внимание на ее шею»: раскрыта тайна моложавой внешности Валерии
© Lomohov Anatoly/East News
Пластический хирург Байрамукова высказалась о внешности певицы Валерии. Эксперт в эксклюзивном комментарии порталу «Страсти» рассказала, как изменилось лицо артистки, и обратила внимание на ее шею.
Валерия считается одной из самых моложавых артисток на нашей сцене. В свои 55 лет она поражает стройной фигурой и лицом без видимых признаков старения. Пластический хирург, врач дерматолог-косметолог Мадина Байрамукова оценила по фото внешность Валерии и попыталась раскрыть секрет, как той удается так отлично выглядеть и какие процедуры ей можно посоветовать.
Хирург отметила, что певица тратит много времени и средств по уходу за собой. Но сказать, что она выглядит моложе своего возраста нельзя. Скорее, она просто очень хорошо выглядит.
«Со слов самой Валерии и по фотографиям очевидно, что она делала эндопластику — процедуру, которая нацелена на более гармоничные пропорции лица. Эти изменения коснулись и на форме ее носа, что ей очень и очень к лицу. Потому что сам по себе у нее — типаж женщины-дюймовочки: мелкие аккуратные правильные черты лица, да и сама она такая субтильная и стройная. И этот образ очень хорошо дополнил ее аккуратный носик. Он у нее и так был неплох, но во время операции его сделали чуть поуже».
Мадина Байрамукова
Пластический хирург
Эксперт высказалась о лице и качестве кожи знаменитости. Она пояснила, что Валерия – обладательница тонкой пергаментовидной кожи, которая идет рука об руку с мелкоморщинистым типом старения. У такого типа кожи есть свои как плюсы, так и минусы. Обычно у обладателей такого типажа не бывает выраженного птоза, редко появляется второй подбородок, а брыли обычно визуализируются в виде жгутов, платизма гипертрофирована.
«Что еще хорошего в этом типе кожи и чем, я думаю, Валерия активно пользуется, просто бесперебойно. Обычно в силу того, что подкожного жира очень мало, и лицевые мышцы не объемные, то часто возрастные изменения проявляются в виде дефицита ткани. Соответственно, дефицит ткани легко, быстро и с хорошим видимым моментальным эффектом исправляется аугментацией дермальными филлерами. Если оценивать внешность Валерии, то можно сказать, что она этим и пользуется – очень умеренно, точечно, умело, без переборов и без излишнего утяжеления ткани».
Мадина Байрамукова
Пластический хирург
Пластический хирург предположила, что артистка уделяет достаточно внимания как домашнему уходу, так и различным методикам по улучшению качества кожи. Это могут быть инъекции коллагена, инъекции различных биореструктуризаторой на основе полимолочной кислоты, различных активных соединений – таких как пептиды.
«Если говорить о фигуре, то она у Валерии прекрасная. Сама певица делится с нами, и это видно, что она активно занимается спортом, практикует йогу и ведет здоровый образ жизни. И это благоприятно сказывается на ее внешнем виде – и на качестве кожи, и на фигуре, и на общем восприятии ее как женщины, которая выглядит очень моложаво для своего возраста».
Мадина Байрамукова
Пластический хирург
Эксперт посоветовала Валерии обратить внимание на шею, потому что для таких женщин характерно преждевременное раннее старение, которое отражается в первую очередь именно на шее.
«Обязательно не обходить эту область инъекциями ботулинического нейропротеина в тяжи платизмы, которая у таких субтильных худощавых женщин выглядит как вертикальное жгуты на шее. И конечно, сделать упор на процедуры, улучшающие тургор кожи. Это – различные аппаратные методики: например, радиоволновой лифтинг, микроигольчатый. И обязательно – микроинъекции биоревитализации, биорепарации и различными «коктейлями молодости», направленными на увлажнение кожи, улучшение тургора и стимуляцию синтеза коллагена».
Мадина Байрамукова
Пластический хирург
По словам Мадины, артистке нужно продолжать в том же духе. Делать уходовые процедуры, неинвазивные – раз в две недели, инвазивные — раз в месяц-два.
«Инъекции дермальных филлеров – раз в 8-14 месяцев, точечно».
Мадина Байрамукова
Пластический хирург
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