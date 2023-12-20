«Однозначно была сделана»: актер Гоша Куценко не смог скрыть пластическую операцию
Хирург Байрамукова заявила, что актер Гоша Куценко делал нижнюю блефаропластику.
© Tarakanov Vadim/East News
Многие поклонники обратили внимание, что Гоша Куценко в последнее время стал выглядеть моложе. Пластический хирург Мадина Байрамукова в эксклюзивном комментарии порталу «Страсти» рассказала о том, прибегал ли актер к операциям. Она изучила фото знаменитости разных лет.
«Начну с того, что у Гоши Куценко — нетипичная внешность, брутальная и харизматичная. Такие мужчины привлекательны не какими-то своими чертами лица, а именно внутренней энергетикой, то, что англичане называют емким словом handsome. Почему же кажется, что в последнее время актер как будто помолодел? Мне кажется, что он немного поправился, и за счет этого лицо его не «просело».
Мадина Байрамукова
Пластический хирург
Эксперт считает, что мужчина однозначно следит за своей внешностью, но не проводит дни и ночи в салонах красоты. Вполне возможно, что он использует быстрые методы борьбы с возрастными изменениями, такие как введение филлеров. Пластический хирург предположила, что речь может идти и о ботоксе.
«Мне удалось разглядеть, что однозначно была сделана нижняя блефаропластика, потому что на фото в молодости у него была грыжа нижнего века, а сейчас — нет. И есть предположение, что блефаропластика была сделана с иссечением кожного лоскута, на фотографиях можно разглядеть легкий след. Также можно заподозрить и верхнюю блефаропластику. Дело в том, что на фотографиях, где Гоша в молодости, заметно, что у актера строение верхнего века таково, что достаточно рано переходная складка стала подходить к ресничному краю. А сейчас мы видим, что у него вполне себе распахнутые глаза. Верхняя блефаропластика была сделана достаточно деликатно, оставили естественную переходную складку. И есть ощущение, что был сделан липофилинг в области верхнего века. В любом случае, выглядит Гоша просто отлично!».
Мадина Байрамукова
Пластический хирург
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