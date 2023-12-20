«Однозначно была сделана»: актер Гоша Куценко не смог скрыть пластическую операцию

«Мне удалось разглядеть, что однозначно была сделана нижняя блефаропластика, потому что на фото в молодости у него была грыжа нижнего века, а сейчас — нет. И есть предположение, что блефаропластика была сделана с иссечением кожного лоскута, на фотографиях можно разглядеть легкий след. Также можно заподозрить и верхнюю блефаропластику. Дело в том, что на фотографиях, где Гоша в молодости, заметно, что у актера строение верхнего века таково, что достаточно рано переходная складка стала подходить к ресничному краю. А сейчас мы видим, что у него вполне себе распахнутые глаза. Верхняя блефаропластика была сделана достаточно деликатно, оставили естественную переходную складку. И есть ощущение, что был сделан липофилинг в области верхнего века. В любом случае, выглядит Гоша просто отлично!».